国際女性デーにあわせて──女性整備士の可能性を拓く

株式会社Dilecta

自動車業界に特化した人材支援・業界支援事業を展開する株式会社Dilecta（本社：東京都、代表取締役：池田陽花）は、3月8日の国連制定「国際女性デー」に合わせ、損害車リユース事業を展開する株式会社タウ（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：宮本明岳）とタイアップし、女性が活躍する自動車工場の現場を紹介するYouTube動画を公開いたしました。

本動画は、当社代表・池田陽花（いけぺろ社長）が運営するYouTubeチャンネル「元整備士のいけぺろ社長」にて配信されております。

整備士の地位向上という社会的テーマ

日本の自動車業界は現在、深刻な整備士不足に直面しています。

少子高齢化に加え、若年層の業界離れが進む中、「整備士の地位向上」は業界全体の持続可能性を左右する重要課題です。

当社は「整備士の地位向上」をミッションに掲げ、自動車業界の未来を支える人材基盤の強化に取り組んでいます。現在は整備士学校支援を通じて教育現場と連携し、整備士を志す若者を増やす取り組みを推進しています。

こうした取り組みの一環として、本動画では女性整備士のリアルな声を発信しています。整備士という職業が性別に関係なく挑戦できる仕事であることを社会に示すことは、業界の裾野を広げ、持続的な発展につながる重要な一歩だと考えています。

女性の活躍が業界を強くする

自動車業界は長年、男性比率の高い業界でした。

しかし、技術力・接客力・組織力の多様化が求められる現代において、女性の参画は業界の競争力そのものを高める重要な要素です。

株式会社タウが運営する『カーテンダー群馬』では、

- 未経験からの挑戦を歓迎する文化- 女性が働きやすい環境整備- 成長機会を平等に与える人事制度

が整備されており、実際に複数の女性社員が第一線で活躍しています。

本取り組みは、単なる「女性活躍推進」にとどまらず、業界構造そのもののアップデートを示す象徴的な事例です。

自動車業界の繁栄は「人」から始まる

株式会社タウは、年間約200万台発生する廃棄車両問題に対し、世界120ヵ国以上へ損害車を流通させることで循環型社会の実現を目指しています。

「モノの循環」を担うタウと、人材育成を通じて業界基盤を支える当社。

両社の取り組みは、自動車業界の持続的繁栄という共通の未来像で重なっています。

自動車業界の未来は、優れた技術者を社会が正しく評価し、挑戦できる環境を整えられるかどうかにかかっています。

今後の展望

当社は今後も整備士人口増加に向け、整備士学校との連携を強化し、教育現場の支援を通じて整備士を志す学生の増加に取り組んでまいります。

あわせて、女性をはじめとする多様な人材が安心して挑戦できる環境づくりを推進し、教育機関・企業・業界団体と協力しながら、整備士という職業の価値を社会に広く伝え、持続可能な人材基盤の構築を目指します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_mVDAZ1Ow9Q ]

代表コメント（池田陽花／株式会社Dilecta 代表取締役）

私自身、元整備士として現場を経験してきました。

これまで培われてきた日本の自動車開発や整備技術は、後世に受け継ぐべき大切な財産です。しかし、人口減少や働き方の変化とともに、自動車業界に憧れる人は減少傾向にあります。

一方で、雇用環境や働き方は少しずつ変化し、業界は確実に進化しています。私たちはその環境づくりを後押しすることが、整備士の地位向上につながると信じています。

自動車業界が誇れる産業であり続けるために、私たちは人材という側面から支えてまいります。

【会社概要】

株式会社Dilecta（ディレクタ）

所在地：東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F

代表者取締役：池田陽花

【お問い合わせ先】

総務部：長谷川・鈴木

Email: support@dilecta.co.jp

HP: https://www.mechanicrew.jp/

株式会社Dilecta（ディレクタ）は、2021年6月に設立された自動車業界に特化した総合支援会社です。「枠を超え、技術で世界をつなぐ」をビジョンに掲げ、日本の優れた整備技術を次世代に伝え、自動車大国としての日本の名声を再び世界に広めることを目指しています。私たちは、メカニクルを通して、自動車業界全体の発展に貢献しています。