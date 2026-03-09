震災から15年、南三陸の教訓を「自分事」の防災へ。南三陸311メモリアルが『仙台防災未来フォーラム2026』に出展

一般社団法人南三陸町観光協会

宮城県南三陸町の震災伝承施設「南三陸311メモリアル」は、2026年3月14日（土）に仙台国際センターで開催される「仙台防災未来フォーラム2026」に出展いたします。東日本大震災から15年。当時を知らない世代が増える中、当館が大切にしている「対話」を通じた防災学習のあり方を広く発信し、来場者の皆様と共に未来の命を守る備えについて考えます。

出展の背景と目的

「仙台防災未来フォーラム2026」は、震災の経験を未来へつなぐため、市民の皆さんが共に学び、活動を発信し合う大切な場です。南三陸311メモリアルでは、本フォーラムの掲げるテーマ「つなぐ想い、つむぐ未来」に強く共感し、今回の出展に至りました。

震災から15年が経過し、当時を知らない世代が増える今、南三陸町が歩んできた道のりと、そこから得られた「生きた教訓」をより多くの方へ手渡したいと考えています。一人ひとりが防災を「自分事」として捉え直すきっかけを、このフォーラムから共に広げていきたいと考えています。

展示内容の見どころ

当館のブース展示エリアでは、以下の内容を中心に展示・紹介を予定しています。

開催概要

- 館内の総合案内南三陸町に位置する当館の施設概要や、震災の教訓を学ぶための館内展示についてご案内します 。- 語り部・防災プログラムのご紹介当館が提供している被災体験に基づいた「語り部による講話」や、自分事として防災を考える「防災学習プログラム」の活用方法についてご提案します 。- 震災伝承の取り組み紹介南三陸町における震災の記憶をどのように語り継いでいるか、現在の伝承活動の様子を紹介します。- 次世代への継承震災当時を知らない世代へ向けたこれからの防災教育のあり方を提示します。- 来場者の皆様との交流展示を通じて、日頃の備えや「自分事」としての防災について、来場者の皆様と一緒に考えるきっかけを提供します。

イベント名： 仙台防災未来フォーラム2026

開催日時： 2026年3月14日（土） 9:30～16:30

会場： 仙台国際センター展示棟

入場料： 無料

主催： 仙台市

公式サイト： https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2026/(https://sendai-resilience.jp/mirai-forum2026/)

南三陸311メモリアルについて

2022年に開館した、宮城県南三陸町の震災伝承施設です。東日本大震災の教訓を語り継ぐだけでなく、展示や映像プログラムを通じた「学び」を重視しています。来場者が震災を過去の出来事として終わらせず、自分ならどうするかを問い直し、防災を「自分事」として捉えるための多様なプログラムを提供しています。

所在地：宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町200番地1（道の駅さんさん南三陸内）

公式サイト：https://m311m.jp/

運営：一般社団法人南三陸町観光協会

本件に関するお問い合わせ先

南三陸311メモリアル（展示ブースにてお待ちしております）

※イベント全体に関するお問い合わせは「仙台防災未来フォーラム2026 運営事務局」までお問合せください。（TEL: 022-217-7851）