【軽井沢×ホワイトデー2026】“白”をまとう限定フレンチディナー＆1泊2食付き宿泊プランを3日間限定販売

シマダグループ株式会社

シマダグループ（東京都渋谷区、代表：島田成年）が運営する「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」（長野県軽井沢町）は、2026年3月13日（金）～15日（日）のホワイトデー期間限定で、“白”をテーマにした特別フレンチディナーコースおよび1泊2食付き宿泊プランを販売いたします。澄んだ空気に包まれる早春の軽井沢で、大切な方と過ごす特別な時間をご提案いたします。

■ホワイトチョコレートが彩る限定ディナー

本企画のために構成したコースは、信州の旬食材を用いた正統派フレンチ。素材本来の持ち味を丁寧に引き出します。

前菜に続き、ハタのポワレ、そして香ばしく焼き上げた牛フィレ肉をご提供。コースの締めくくりには、“白”を象徴するホワイトチョコレートのデザートをご用意しました。甘さを控えた軽やかな仕立てで、最後まで心地よい余韻を残しながらコース全体をやさしくまとめます。

■【ホワイトデー限定】“白”をテーマにした特別ディナーコース（全7品）

ワインはコースに含まれておりません

メニュー内容

・小さなお楽しみ

・サーモンのコンフィ ホワイトアスパラガス添え

・旬の食材のポタージュ

・ハタのポワレ シブレットソース

・牛フィレ肉のポワレ 赤ワインソース

・ホワイトチョコレートのアイスクリームとエスプーマ

・コーヒーと小菓子

※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

金額

16,500円（税・サービス料別）

ワインペアリング（5杯）10,000円（税・サービス料別）

ロゼスパークリング・白・赤ワインをご用意いたします。

予約可能日

2026年3月13日(金)・14日(土)・15日(日)

17:00～／17:30～／18:00～

※基本はディナーコースですが、ご希望があればランチ営業時にもご提供いたします。

ランチ営業日時は別途ご確認ください。

ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/primavera/reserve

【室数限定】ホワイトデー限定 1泊2食付き宿泊プラン

特別ディナーと朝食がセットになった、 宿泊プランも販売いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/328_1_737af919c7089c6a8d24749cd9b370c6.jpg?v=202603090251 ]

ガーデンビュールーム（45平方メートル ）【フィンランド式サウナ付】ガーデンビュールーム（45平方メートル ）

軽井沢旅行とあわせて、美食とともにゆったりとした時間をお過ごしください。

春の軽井沢の魅力

オーベルジュでのひとときを一層印象深いものにしてくれる、春ならではの景色とスポットをご紹介します。

・ムーゼの森

3/14再開館初日。冬の眠りから目覚めた庭園に足を踏み入れ、柔らかな陽光に包まれた幻想的なアートの世界をご堪能ください。

・軽井沢高原いちご

まだひんやりとした早朝の空気のもと、自ら摘む完熟いちごの甘酸っぱさとみずみずしさをお楽しみいただけます。

・軽井沢千住博美術館

軽井沢千住博美術館の開館15周年記念展が、この3月に幕を開けました。全世界待望の新作「シンウォーターフォール」が描く時空の記憶と未来の希望。春の息吹に満ちた軽井沢で、至高の芸術体験を。

※詳細に関しましては、公式情報をご確認ください。

■レストランの特徴

オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ

レストラン内

「オーベルジュ」とは地元食材を使った料理を主役として楽しみつつ、レストラン併設の客室も備えたフランス発祥の施設。「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」は、1996年の開業以来、地元の別荘族や各界著名人、歴代首相などの方々にご利用いただいています。パリで選んだ壁紙やゴブランで飾られたエレガントかつカジュアルなダイニングでは、美食と自然をお楽しみいただけます。2025年8月に宿泊棟をリニューアルし、続いてレストラン棟も営業を再開いたしました。

自然の中で自然の恵みを堪能する「軽井沢フレンチ」

「信州の豊かな自然が育んだ食材をもっともおいしい状態でお召し上がりいただきたい」そんな思いでご用意しているお料理は、正統派のフランス料理です。一皿一皿、シェフのインスピレーションと確かな技術で素材のうま味を引き出します。旬の素材で季節の移り変わりを色彩豊かに表現するこの「軽井沢フレンチ」。澄んだ空気の中で味わう早春の味覚も、当館ならではの魅力です。

選び抜かれた4000本が眠るセラー

イメージ ※仕入れ状況により内容が変更となる場合がございます。

温度・湿度が徹底管理された約4,000本を収蔵するワインセラーでは、その日のお食事、お客様のお好みに合わせて、ソムリエがあなただけの一本をセレクトいたします。5,000円台から高品質なワインをお楽しみいただけます。生まれ年や記念の年のワインもお気軽にご相談ください。

■施設紹介

最奥のプライベートセラーには、希少なコレクションもテラスでコーヒーを飲みながら自然も満喫フランスの空気を贅沢にまとう「宿泊棟」

2025年8月にリニューアルオープンした宿泊棟はフランス・ボルドー地方のオーベルジュがコンセプト。パリの静かなアトリエやボルドー地方のブドウ畑を思わせる贅沢な空間づくりを目指しました。現地の20世紀初頭から中ごろのアンティーク照明、フランスのカーテンやリネン、20世紀を代表するアートを各所に設えました。

宿泊予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/primavera/reserve

プリマヴェーラ レセプションの奥に佇む隠れ家バー唎酒師の店主が提供「穏坐（おんざ）bar」

「穏坐bar」は、「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」の敷地内にあります。お食事前後のバー利用をお楽しみください。お客様に「穏やかな心でくつろぎながら、日本酒の魅力を存分にお楽しみいただきたい」という思いで、2024年にオープンした日本酒が主体のバーです。店名の「穏坐」は、本来いるべき場所に戻り、心を落ち着かせくつろぐという意味の「帰家穏坐」に由来しています。

※穏坐barは不定休です。営業日につきましては以下のInstagramでのご確認をお願いいたします。

■穏坐bar 軽井沢(@onza_bar_karuizawa)(https://www.instagram.com/onza_bar_karuizawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

■施設概要

■住所

〒389-0102

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-11

オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ（不定休）

■アクセス

軽井沢駅徒歩８分、旧軽銀座まで徒歩15分、東雲交差点付近。

■電話番号：0267-42-0095

※取材に関する問い合わせは右記までお願いいたします。03ｰ6275ｰ2224

■客室数：11室

■付帯施設：日本酒バー「穏坐bar(https://onthe-bar.com/)」

■セカンドレストラン：ロティスリーレストラン「ピレネー(https://www.karuizawa-primavera.jp/pyrenees/)」

シマダグループは、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

■シマダグループが運営するホテル■bar hotel 箱根香山葉山うみのホテルホテル＆レジデンス六本木