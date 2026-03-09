国内最大級のサイバーセキュリティ専門イベント「Security Days Spring 2026」に出展

株式会社東陽テクニカ

株式会社東陽テクニカ(本社：東京都中央区、代表取締役 社長執行役員：高野 俊也(こうの としや)、以下東陽テクニカ)は、3月18日(水)・19日(木)にJPタワー名古屋で開催される「Security Days Spring 2026」および「Security Days - Automotive Spring 2026」に出展し、セミナーに登壇します。

「Security Days」は、サイバーセキュリティに特化した展示会およびセミナーイベントです。日々巧妙化・悪質化するサイバー攻撃を背景に、最新の脅威動向とセキュリティ対策が紹介されます。本イベントは3月18日(水)・19日(木)の2日間にわたり開催され、19日は自動車分野に特化した「Security Days - Automotive Spring 2026」として実施されます。

近年、アプリケーションや車載システムを取り巻くサイバー脅威は、攻撃手法の高度化・巧妙化により急速に拡大しています。開発段階での脆弱性対策に加え、運用段階においても脅威の変化に応じて対策の見直しが求められています。さらにOSS(オープンソースソフトウェア)の利用拡大に伴うソフトウェアサプライチェーンリスクへの対応も重要な課題となっています。こうした状況を受け、セキュリティ対策においては、開発から運用までを一貫して見据え、変化する脅威に継続的に対応する「継続的セキュリティ」の考え方が重要性を増しています。

東陽テクニカは、本イベントにおいて、アプリケーション開発領域および車載領域向けのセキュリティソリューションを紹介します。あわせて、DevSecOps※1の推進と、変化する脅威に対応する持続的な防御の実現に向けた取り組みを提案します。

【 出展製品 】

■ 3月18日(水)：Security Days Spring 2026 (ブース番号：C08)



・総合型AppSecテストプラットフォーム「DerScanner」

アプリケーションのセキュリティ強化を支援するための包括的なテストプラットフォームです。単一のプラットフォームに複数のテスト・解析手法をシームレスに統合することで、効率的かつ網羅的な脆弱性検出を可能にします。さらに、SBOM※2の管理機能により、OSSの脆弱性やライセンスリスクも継続的に評価することができます。セキュリティを担保しながら、開発スピードを維持するDevSecOpsの推進に貢献します。

■ 3月19日(木)：Security Days - Automotive Spring 2026 (ブース番号：A11)



・自律型セキュリティプラットフォーム「XGuard」

組み込み機器を狙った高度なサイバー攻撃に対抗する自律型セキュリティプラットフォームです。独自の CFI(Control Flow Integrity)技術により、アプリケーションの正しい制御フローを強制し、未知の脅威に対しても高い防御性能を発揮します。さらに、システム内に常駐するエージェントが脅威の発生状況を継続的に監視し、異常の兆候を早期に検出・報告することで、セキュリティ運用の高度化を支援します。

【 セミナー講演情報 】

・日時／会場：2026年3月19日(木) 12:50～13:30／RoomB

・タイトル： 『鉄壁な防御と継続セキュリティで車載システムを保護 ～高度化する未知のサイバー攻撃に対抗するXGuardのアプローチと事例～』

・内容：サイバー攻撃は日々高度化しています。これに対抗するため、近年のソフトウェア開発の現場では、静的解析ツールや SBOM 生成ツールを活用した脆弱性の排除と予防策の実施が一般的になっています。しかし、巧妙化する未知の脅威に対しては、予防策だけでは限界があります。本セミナーでは、Karamba Security 社の「XGuard」を活用した車載システム向けの継続的なセキュリティ体制の構築方法について、具体的な事例やデモを交えながら分かりやすく解説します。

【 イベント概要 】

・開催展名：Security Days Spring 2026 Nagoya／Security Days - Automotive Spring 2026

・会期：2026年3月18日(水)・19日(木)

・会場：ＪＰタワー名古屋 ホール＆カンファレンス(KITTE名古屋 3F)

・公式サイト：「Security Days Spring 2026」 https://f2ff.jp/event/secd

「Security Days - Automotive Spring 2026」 https://f2ff.jp/event/secd-auto

※1 開発(Development)・運用(Operations)が密に連携することで、システム開発にかかる期間を短縮して生産性を高めるDevOpsに、セキュリティ(Security)を融合した開発スタイル

※2 製品に含まれるソフトウェアを構成するコンポーネント、ライブラリ、依存関係、ライセンス情報などをリスト化した一覧表

＜株式会社東陽テクニカについて＞

東陽テクニカは、最先端の“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、技術革新を推進しています。その事業分野は、脱炭素／エネルギー、先進モビリティ、情報通信、EMC、ソフトウェア開発、防衛、情報セキュリティ、ライフサイエンス、量子ソリューションなど多岐にわたり、クリーンエネルギーや自動運転の開発などトレンド分野への最新計測ソリューションの提供や、独自の計測技術を生かした自社製品開発にも注力しています。新規事業投資や M&A による成長戦略のもと国内外事業を拡大し、安全で環境にやさしい社会づくりと産業界の発展に貢献してまいります。

株式会社東陽テクニカ Webサイト：https://www.toyo.co.jp/