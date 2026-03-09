静岡県の人口減少対策に係る基本指針を策定しました

静岡県

人口減少や少子高齢化が進行し、労働力不足、社会保障費の増大、地方の過疎化、インフラの老朽化など、社会課題の深刻化が懸念されています。

当面の間、必ず人口が減少する現実を正面から受け止め、活力ある社会を構築する「適応対策」に、中長期的な視点で取り組むことが重要となります。

静岡県では、こうした考えの下、65歳以上の人口が最大となる2040年頃を見据え、将来想定される変化と課題を明らかにし、長期的な施策の方向性を整理した基本指針を策定しました。

【概要】

１ 策定の進め方

・2040年に県政を中核的に担う職員を中心に、プロジェクトチームで検討

・市町ヒアリングや若手職員との意見交換を実施し、指針に反映

２ 基本指針の概要

３ 今後の展開

（１）バックキャストによる施策の実行

・将来から逆算し、毎年度の施策を実行

（２）各地域への展開

・各地域局が地域ごとの指針を策定

（３）賀茂地域での取組加速化

・人口減少が先行する賀茂地域で、具体的な方策を検討し、対応を加速化

４ 県ホームページでの公開

・「２０４０基本指針」は、下記県ホームページから取得（ダウンロード）いただくようお願いします。

・県ホームページ：https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/keikaku/1080069.html