【オーダーメイドなのに失敗！？】購入者1,004名に聞いた失敗しないカーテン選びのコツとは

株式会社サンクリドーインテグレイト

オーダーメイドカーテン専門店サンクリドー（所在地：東京都世田谷区、代表取締役：中島 哲郎）は、オーダーメイドカーテンを購入した経験がある方を対象に、「オーダーメイドカーテンの選定・購入」に関する実態調査を行いました。

オーダーメイドカーテンは、住まいの雰囲気や暮らしの質を左右するアイテムとして選ばれる一方で、「本当に自分に合った選び方ができているのか」と迷う場面も多いのではないでしょうか。

サイズや仕上がり、機能性、業者選びなど、検討すべきポイントが多いからこそ、実際に購入した人たちがどのような点を重視し、どこで悩み、どのような結果に至っているのかを知ることは、これから購入を検討する上での大きな手がかりになるはずです。

そこで今回、サンクリドー（https://www.mobiria-nakajima.com/(https://www.mobiria-nakajima.com/)）は、オーダーメイドカーテンを購入した経験がある方を対象に、「オーダーメイドカーテンの選定・購入」に関する実態調査を行いました。

調査概要：「オーダーメイドカーテンの選定・購入」に関する実態調査

【調査期間】2026年1月15日（木）～2026年1月16日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,004人

【調査対象】調査回答時にオーダーメイドカーテンを購入した経験があると回答したモニター

【調査元】株式会社サンクリドーインテグレイト（https://www.mobiria-nakajima.com/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

オーダーメイドカーテンはインテリアとの調和を高める？！

はじめに、「オーダーメイドカーテンを購入したきっかけ」について尋ねたところ、『既製品ではサイズが合わなかった（38.7％）』と回答した方が最も多く、『長く使える品質のものを探していた（38.1％）』『部屋全体のインテリアに統一感を出したかった（33.1％）』となりました。

既製品では対応しきれない細かなサイズ調整が主なきっかけとして挙げられる一方で、品質の高さやインテリアとの調和を重視する声も多く見られました。

単なる機能性だけでなく、部屋の雰囲気を損なわず、長く使い続けられる製品を求める傾向がうかがえます。

次に、「オーダーメイドカーテンを購入する際、部屋全体のインテリアとの調和を意識したか」と尋ねたところ、約9割が『非常に意識した（36.1％）』『ある程度意識した（52.2％）』と回答しました。

カーテンは視界に入る面積が大きく、色や素材ひとつで部屋の印象が変わりやすいアイテムです。「空間全体の統一感」を重視している方が多いようです。

こうしたこだわりを持って選ばれたオーダーメイドカーテンは、実際にどの空間に、どのような目的で設置されているのでしょうか。詳しく尋ねました。

■オーダーメイドカーテンを設置した場所と設置理由について

・リビングが日当たりが良いので日中の遮光性を重視して設置（30代／男性／青森県）

・各部屋全部。部屋の壁紙とのバランスを考えて（40代／男性／岡山県）

・リビング、ダイニング、キッチン。統一感と部屋にマッチしたデザインとカラーを考慮（60代／男性／兵庫県）

・リビングと続きの洋室。統一感を出したかった。寝室。窓の形状が特殊だった（60代／女性／東京都）

リビングやダイニングなどの共有空間では「統一感」や「デザイン」が重視される一方、寝室や特殊な窓では「遮光性」や「サイズ対応」といった機能面が重視されているようです。

見た目へのこだわりと、既製品では補いきれない使い勝手の調整という、オーダーメイドカーテンならではの価値を、設置場所ごとに使い分けている様子がうかがえます。

オーダーメイドだからこそ不安？やはり気になるのは「どのくらいの見積もりになるのか」

次に、理想の空間づくりのために、どのような情報を頼りに業者を選定したのかうかがいました。

「オーダーメイドカーテンを購入する際、どのように業者を比較したか」と尋ねたところ、『複数の店舗を訪問して比較した（30.4％）』と回答した方が最も多く、『WebサイトやSNSで事例・口コミを調べた（23.9％）』『特に比較しなかった（23.1％）』となりました。

「店舗訪問」が最多となり、実際に店舗で商品を確認してから選びたいと考える方が多いことが分かりました。

一方で、WebサイトやSNSを活用して情報収集している方も多く、来店前から比較検討を進めたうえで店舗を訪れているケースもあると考えられます。

多くの業者が存在する中で、依頼先を決定する際に不安を感じた点はあったのでしょうか。

「オーダーメイドカーテンを購入する際、業者選びで不安だった点」について尋ねたところ、『価格の透明性や見積もり（31.9％）』と回答した方が最も多く、『価格とサービスのバランス（24.1％）』『業者の信頼性（口コミや評価）（23.2％）』となりました。

価格や見積もりに関する項目が上位に挙がったことから、オーダーメイドという特性上、「いくらかかるのか」「何にどれだけ費用が発生するのか」が分かりにくい点に不安を感じている方が多いようです。

また、「価格とサービスのバランス」に対する不安が挙げられていることから、顧客は安さだけではなく、サービスの質や内容に対しても納得できる価値を求めているようです。

満足度は高いものの、オーダーメイドでも「失敗・後悔」を感じた経験がある方は約2割

業者選びにあたって気になる点はあったものの、実際に依頼した業者から受けたサービスやサポートについては、どのように感じているのでしょうか。

「オーダーメイドカーテンを依頼した業者から受けたサービスやサポートについての満足度」を尋ねたところ、項目別で以下のような回答結果になりました。

■出張採寸サービス・設置・取り付け作業

『とても満足』『ある程度満足』（77.7％）

■購入後の保証やアフターサポート

『とても満足』『ある程度満足』（59.3％）

■コーディネーターによるスタイリング提案

『とても満足』『ある程度満足』（62.7％）

■遮光・断熱などの機能説明

『とても満足』『ある程度満足』（77.8％）

■サンプル貸出や生地見本確認

『とても満足』『ある程度満足』（73.3％）

「出張採寸サービス・設置・取り付け作業」や「遮光・断熱などの機能説明」「サンプル貸出や生地見本確認」といった実務的なサービスへの満足度は高く、プロによる専門的な対応が高く評価されていることがうかがえます。

一方で、「購入後の保証やアフターサポート」に関しては、「満足していない」「サービスやサポートを受けていない」と回答した方が4割以上に上り、アフターサービスの内容に対する評価だけでなく、利用経験が少ない方も多いようです。

購入前から購入後までのサポートが充実している会社を選ぶことが、長期的な満足度につながるのかもしれません。

サービスやサポートへの評価は概ね高いものの、オーダーメイドという特性上、すべてが期待どおりとは限らない場面も考えられます。

そこで、購入後の「失敗」や「後悔」の有無について尋ねました。

「オーダーメイドカーテンを購入した際、『失敗した』『後悔した』と感じたことはあるか」と尋ねたところ、約2割が『はい（21.4％）』と回答しました。

何らかの失敗や後悔を感じている方は一定数いることがわかりました。

では、具体的にどのような失敗・後悔があったのでしょうか。

前の質問で『はい』と回答した方に、「どのような失敗・後悔があったか」と尋ねたところ、『色や質感が想像と違った（33.0％）』と回答した方が最も多く、『カーテンのサイズが合わなかった（31.2％）』『遮光・断熱などの機能が不十分だった（29.8％）』となりました。

最も多い失敗・後悔は、「イメージとのギャップ」でした。

小さなサンプル生地だけでは、実際に広い面積に設置した際の色味や質感を予測しきれない難しさがあるようです。

サンプル生地で確認できる情報には限りがあり、光の入り方や部屋全体とのバランスによって印象が変わる難しさもあるようです。

また、「サイズが合わなかった」といった回答から、見た目だけでなく、環境に即した細かな確認が不足していたケースもあるのかもしれません。

これで失敗なし！再購入する際に、カーテン選びで重視するべきポイントはコレ！

こうした失敗や後悔を経験した方は、再度オーダーメイドカーテンを購入する場合、どのような点を重視したいと考えているのでしょうか。

「オーダーメイドカーテンを再度購入するとしたら、カーテン選びで重視したいポイントは何か」と尋ねたところ、『遮光・断熱などの機能性（56.3％）』と回答した方が最も多く、『部屋との調和（デザイン・色合い）（41.4％）』『素材の質（40.5％）』となりました。

実際の生活を通して感じた眩しさや室温の変化といった使い心地が、次に選ぶ際の判断に影響しているのかもしれません。

最後に、「オーダーメイドカーテンを再度購入するとしたら、依頼する業者選びで重視したいポイントは何か」と尋ねたところ、『出張採寸・施工サービスの精度と丁寧さ（36.3％）』と回答した方が最も多く、『ショールームや生地サンプルの充実度（30.2％）』『保証やアフターサポートの内容（29.8％）』となりました。

再度購入する際には、仕上がりの正確さや取り付け過程への安心感をより重視したいと考える方が多いようです。

前回の経験を通じて、サイズや設置のわずかな違いが使い心地に影響することを実感した方も多いと考えられます。

また、「ショールームや生地サンプルの充実度」や「保証やアフターサポートの内容」が続いており、購入前から購入後までのサポート体制を重視する傾向も見られます。

業者選びにおいては価格面だけでなく、検討段階から設置後までを通じた安心感が、より重要な判断材料となっているようです。

【まとめ】理想の窓辺を叶えるカギは、機能性と購入前後を通じた丁寧なサポート

今回の調査では、オーダーメイドカーテン選びにおいて機能性と業者のサービスの精度や丁寧さが重要視されていることが分かりました。

購入のきっかけには実用的な理由が多く挙がる一方で、インテリアとの調和や品質といった点も重視されており、見た目と使い心地の両方を意識して選ばれている様子がうかがえます。

業者選びでは、実際に店舗を訪問して商品を確認する方が多い一方で、価格の分かりにくさやサービス内容への不安を感じる声も一定数見られました。サービスや施工に対する満足度は高いものの、保証やアフターサポートについては利用経験が少ない方も多く、購入後の支援体制が十分に浸透していない状況も考えられます。

また、約2割の方が失敗や後悔を経験しており、その内容としては色や質感のイメージ違い、サイズ感、機能面などが挙げられました。こうした経験を踏まえ、再度購入する際には、遮光性や断熱性といった機能面に加え、採寸・施工の丁寧さや相談しやすい業者体制をより重視したいと考える方が多いのではないでしょうか。

オーダーメイドカーテンには、デザイン性やサイズ対応といった分かりやすい価値だけでなく、使い始めてから感じる快適さや、安心して任せられる対応力まで含めた総合的なサービスが求められているといえるでしょう。検討段階から設置後までを通じた丁寧なサポートが、満足度を左右する重要なポイントとなっていきそうです。

オーダーカーテンを東京、神奈川でお探しならオーダーカーテン・輸入カーテン専門店「サンクリドー」

今回、「オーダーメイドカーテンの選定・購入」に関する実態調査を実施したのは、オーダーメイドカーテン専門店「サンクリドー」（https://www.mobiria-nakajima.com/）です。

自然体に、上質を。

サンクリドーは、テーラーメイドの感性で

暮らしを美しく整えるオーダーカーテンをお仕立てします。

経験豊かなプロとともに、生地に触れ、色や質感を選ぶ。

そのひとときから、心地よい空間づくりが始まります。

自社工房の丁寧な縫製と、クリーニング工場による確かなケアで、

時を重ねても、美しさと心地よさが続く空間を。

■オーダーカーテンについて

単に寸法だけをオーダーするのではなく、お部屋全体のイメージを理解し、住まう方のライフスタイルを加味した上で選んだファブリックのポテンシャルを最大限に引き出せる製作方法、相乗効果の高いアクセサリーをご提案し、価格よりワンランク上の満足感をご提供したいと考えています。

１.国内海外ブランド豊富な品揃え

国内海外ブランド問わず国内でトップクラスの品揃えです。

２.充実したアフターメンテナンス

カーテンクリーニングはもちろんのこと、現在ご使用になっているカーテンの巾・丈直しやプレーンシェードetc.に作り直すカーテンリフォームも承っております。

通常の販売店ではシェードのメカ・ブラインド・ロールスクリーンなどの機械類は1年保障でその後は簡単な修理でも修理代が発生しますが、サンクリドーでは自社で直せる範囲であれば無料になります。

縫製した製品の糸ほつれ、フックの外れなどの修理につきましては10年間無料で修理いたします。

３.熟練の縫製技術

自社工房ならではのスピーディーさとショップスタッフとの連携で、輸入生地・国内メーカーの生地を用いたオーダーカーテンを経験豊富な技術者が丁寧に仕立てております。

４.お部屋に合わせたベストコーディネートを提案

お客様のインテリア志向を十分に理解した上で、セレクトした生地サンプルや実際ショップに展示してある吊りサンプル・サンプルBOOK、施工例の写真などをご覧いただきながら、生地のセレクト・仕立て方法・取り付け等をご提案させていただきます。

【ショールーム情報】

サンクリドー世田谷ショールーム

・〒155-0031 東京都世田谷区北沢5-1-15

・営業時間 10:30～18:00

・定休日 水曜／第1・3日曜

・TEL：0120-656-489

サンクリドー横浜ショールーム

・〒222-0037 横浜市港北区大倉山3-2-25

・営業時間 10:30～18:00

・定休日 水曜／第1・3日曜

・TEL：0120-101-538

■サンクリドー：https://www.mobiria-nakajima.com/

■ご来店予約・お問い合わせURL：https://www.mobiria-nakajima.com/contact/

■お問い合わせTEL：0120-656-489（営業時間10:30～18:00／水曜、第1・3日曜定休）

■サンクリドー公式Instagram：https://www.instagram.com/cinqrideaux_tokyo/