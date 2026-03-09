GXスチール「NSCarbolex(R) Neutral」の空調ダクトおよび配管を国内初適用

株式会社大林組

株式会社大林組（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：佐藤俊美）は、栃木県宇都宮市で建設中の工場において、日本製鉄株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 COO：今井正）が提供するGXスチール「NSCarbolex Neutral」（エヌエスカーボレックスニュートラル）を空調ダクトおよび配管（※1）に国内で初めて（※2）適用しました。

1．社会的背景

空調ダクト（日本製鉄提供）配管（日本製鉄提供）

2050年カーボンニュートラル実現を目指し、建設業界では建設物のライフサイクル全体のCO2排出量であるホールライフカーボン（※3）の削減につながる取り組みが求められています。その中でも、建設会社が直接的に貢献できる割合の高いアップフロントカーボン（※4）の削減は昨今その重要性が高まっており、建設物の設計・施工段階で低炭素建材の採用は有効な手段の一つです。大林組は、「低炭素・循環・自然共生」社会の実現を目指す取り組みを推進しており、2019年には「Obayashi Sustainability Vision 2050(https://www.obayashi.co.jp/sustainability/vision.html)」を策定し、「地球・社会・人」と大林グループのサステナビリティを同時に追求しています。

2．取り組みと効果

建築設備におけるGHG（温室効果ガス）排出量削減の検討を進める中で、GX資材への代替が可能であり、一定の削減効果が見込める空調ダクトおよび配管の採用を決定しました。

本取り組みの第一弾として、大林組が設計施工の栃木県宇都宮市の工場建設工事において、第三者認証機関によりGHG排出削減量が認定された鋼材「NSCarbolex Neutral」を用いた空調ダクト・配管製品を採用しました。

本製品の使用により、鋼材製造に起因するGHG排出量を約7割削減し、建設段階におけるGHG排出量の低減を実現しています。これにより、建築物のライフサイクル全体におけるカーボン削減に貢献するとともに、大林組Scope3（カテゴリ1：購入した製品・サービス）の排出量削減にも寄与しています。

3．今後の展望

大林組は、今後の施工案件において、GXスチールをはじめとする低炭素型資材の活用を一層推進していきます。また、お客様や協力会社と連携し、建設プロセス全体におけるGHG排出量削減に取り組むことで、カーボンニュートラルの実現に貢献していきます。

NSCarbolex Neutral について

日本製鉄が自らコストを負担して実施したGHG排出削減対策によって創出されたScope1＋2における排出削減量を組織内で管理し、任意の製品に配分して証明書とともに供給される鉄鋼製品（一般社団法人日本鉄鋼連盟の制定するガイドラインに準拠）

詳細は、日本製鉄HP内の製品ページ(https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/neutral/)を参照ください。

※1 空調ダクトは新富士空調製、配管は日本製鉄製、ともに三機工業が設置施工

※2 2026年2月自社調べ GXスチールの建築設備（空調ダクトおよび配管）への適用事例として国内初

※3 建設資材の製造、輸送を含む施工、運用、解体、廃棄されるまでの建設物のライフサイクルで発生するCO2排出量

※4 建設資材の製造段階（原材料調達、輸送、製造）および、施工段階（現場への輸送、施工）に発生するCO2排出量