【焼肉どんどん亭】東西の“旨いもん”が岡山に集結！「2026全国ご当地グルメ＆ときめきいちごフェア」3月9日(月)より開催！
株式会社ナショナルフーズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：三宅 顕文）が運営する「焼肉どんどん亭」は、2026年3月9日（月）より、日本各地の厳選されたご当地の味と、春の訪れを告げる旬の苺をテーマにした【2026全国ご当地グルメ＆ときめきいちごフェア】を開催しております。
今回のフェアでは、希少部位の深い味わいから、地域で愛されるソウルフードまで、焼肉店ならではの視点で厳選。お肉、ご飯もの、そしてデザートまで、全国を旅するように楽しめる特別な食体験をご提供しております。
ご当地で愛されてきた「あの味」を、焼肉どんどん亭ならではのスタイルで食べ比べることができます。
開催期間：2026年3月9日（月）～ 2026年5月下旬（予定）
開催店舗：焼肉どんどん亭 全店
対象コース：単品注文のほか、食べ放題の「デラックスコース」「プレミアムコース」をご注文のお客様は、本フェアの全メニューを追加料金なしで堪能できます。
◆フェアメニュー詳細
【西：広島名物】コウネのキャベツ食い
広島県民が愛してやまない「コウネ」は、1頭からわずか2kgしか取れない希少部位です。焼くことで滴る上質な脂は、まさにキャベツを美味しく食べるための「魔法」。脂の甘みを引き立てる、ポン酢を和えたシャキシャキのキャベツ。シンプルながらも贅沢な味わいが特徴となっています。
価格：990円（税込1,089円）
ポン酢を和えたシャキシャキのキャベツと一緒に
【東：宮城名物】気仙沼ホルモンのキャベツ食い
宮城県気仙沼のソウルフードを再現しました。スタミナ満点のホルモンと、ウスターソースで和えたシャキシャキのキャベツが絶妙にマッチ。濃厚なのにさっぱりと食べられるから、気づけばお皿が空になっている。そんな「無限」の美味しさを実現しています。
価格：690円（税込759円）
ウスターソースを和えたシャキシャキのキャベツと一緒に
【江戸の「粋」か、岡山の「情熱」か。個性が光る「ご当地ご飯」】
伝統を重んじる東の「粋」な一皿と、地元・岡山が誇る濃厚な「ソウルフード」。
全く異なるルーツを持つ二つの味を、その日の気分に合わせてお選びいただけます。
江戸前ミニねぎとろ丼
【東：東京浅草名物】江戸前ミニねぎとろ丼
東京・浅草の文化に育まれた、まぐろの旨味をシンプルに、かつ贅沢に味わう一杯です。焼肉を楽しんだ後でもさらりと召し上がれる「粋」なサイズ感と、さっぱりとした後味が魅力です。
価格：590円（税込649円）
【西：岡山名物】石焼えびめし
岡山が誇るソウルフード「えびめし」を、熱々の石焼スタイルでアレンジしました。漆黒のソースが石の熱で香ばしく立ち上がる瞬間は、石焼ならではの醍醐味。濃厚で奥深いコクが、最後まで食欲を刺激し続けます。
価格：890円（税込979円）
石焼えびめし
【爽快な酸味が癖になるステーキと、春の訪れを祝う「旬の苺デザート」】
今回のフェアは、お肉の新しい楽しみ方と、今が旬の苺を贅沢に使ったデザートも充実しています。
レモンステーキ
長崎・佐世保発祥「レモンステーキ」
爽快なレモン醤油が、お肉の旨みを鮮やかに引き立てます。さっぱりとした酸味が生み出す「黄金ループ」は、重たさを感じさせず、次の一口を誘います。
価格：890円（税込979円）
◆旬を楽しむ「ときめきいちご」デザート
ごほうび苺のプレミアムロールケーキ
しっとりとした生地と濃厚なクリーム、そして旬の苺が調和した、自分へのご褒美にもぴったりの一品です。
価格：590円（税込649円）
つぶつぶ苺ミルク
果肉の食感をしっかり楽しめる、まさに「飲むデザート」。苺の甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。
価格：390円（税込429円）
【春の息吹を感じる一皿！「旬の旨み。串カツ春アスパラ」も期間限定で登場】
味が濃い旬の旨みが凝縮。カラッと揚げた食感とアスパラガスの甘みを楽しむ、この時期だけの贅沢な一本をお届けいたします。
●串カツ 春アスパラ
春に旬を迎えるアスパラガスは、この時期ならではの「味の濃さ」が最大の特徴です。素材が持つ本来の甘みと豊かな風味を閉じ込めた、串カツスタイルでご提供しております。外はサクッと、中は瑞々しく柔らかな食感のコントラストをお楽しみいただけます。
価格：1本 250円（税込275円）
※倉敷加須山店は串カツメニューの販売はございません。
倉敷堀南店ではライブ感あふれる銅鍋を使用しております
■注意事項
※商品は多数ご用意しておりますが、万が一品切れの際はご容赦ください。
※仕入れ状況により、産地や内容が一部変更になる場合がございます。
『焼肉どんどん亭』について
焼肉どんどん亭は、「家族の団欒を思い続けて50年以上」の歴史を持つ焼肉レストランです。岡山市、倉敷市、総社市、広島県福山市など、地域に根差した店舗展開を行っています。
当店は「ご家族三世代で楽しめる焼肉の団欒空間」をコンセプトの一つに掲げ、幅広い世代のお客様に高品質なお肉を心ゆくまでお楽しみいただける空間とサービスを提供しています。
メニューは、大人気の「やみつきハラミ」をはじめとした「六大名物」など、焼肉どんどん亭ならではのこだわり抜いた逸品を提供しています。食べ放題コースは「ベーシックコース」「デラックスコース」「プレミアムコース」の3種類を展開しており、プレミアムコースでは牛タンや黒毛和牛なども対象となります。
ご家族やご友人とのお食事に、美味しいお肉と楽しい時間を提供し続ける、地域密着型の焼肉チェーンです。
展開エリア： 岡山県、広島県福山市など ８店舗運営
主なメニュー形式： 食べ放題コース（3種類）、期間限定メニュー、グランドメニュー、ランチ、定食
◆焼肉どんどん亭 公式サイト https://dondontei.jp/
◆焼肉どんどん亭 公式Instagram https://www.instagram.com/dondontei_yakiniku/
会社概要
会社名 株式会社ナショナルフーズ
本社所在地 岡山県倉敷市
事業内容 焼肉レストラン「焼肉どんどん亭」‧「焼肉ひびき」の運営
企業理念 ひとりのお客様の満足とひとりの社員の幸せ
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ナショナルフーズ広報担当
TEL: 086-426-7575
Email: honbu@nationalfoods.info
URL: https://dondontei.jp/