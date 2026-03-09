「iCAD SX」との寸法公差情報の自動連携を開始

株式会社ミスミグループ本社

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy（メビー）」（サービス提供元：株式会社ミスミグループ本社）は、2026年3月9日より、iCAD株式会社が提供する機械設計向け3DCAD 「iCAD SX」で設定した寸法公差情報の自動連携機能「寸法公差連携（iCAD SX版）」の提供を開始します。本機能により、「iCAD SX」で設定した寸法公差情報をそのままmeviyの見積条件へ自動反映できるようになります。本機能により、従来、meviyで再設定していた寸法公差の設定が不要となり、見積もりにかかる工数を従来比で25%削減します。

今後もミスミはサービスの向上を通して、ものづくり産業のお客さまにグローバルで時間価値を提供、生産性の向上に貢献してまいります。

■ 背景

設計プロセスにおいては3D CADの活用が一般化する一方、部品調達の現場では、いまだに3Dデータから2D図面を作成し、寸法公差などの情報を記載して発注する運用が主流です。これは、見積もりや加工に必要な寸法公差の情報が、3Dデータだけでは部品調達の際に協力会社へうまく伝わりにくい という課題が背景にあります。また、協力会社側の3D CADも様々で、統一されていないことも多く、3Dデータ上の公差情報がそのまま見積条件として利用されるケースは限られています。このような状況の中で、大手自動車メーカーをはじめとするお客さまから「3Dデータ上の寸法公差情報を直接meviyに反映させてほしい」という強いご要望を受け、本機能の開発に至りました。

■ 新機能 「寸法公差連携（iCAD SX版）」について

「寸法公差連携（iCAD SX版）」は、iCAD SX上で設定した寸法公差をmeviyのAIが自動で解析し、見積もり条件へ直接反映できる機能です。従来は図面を確認しながらmeviy上で寸法公差を１つずつ手作業で設定していたプロセスが完全になくなることで、設定ミスの防止と、meviyによる見積もりの手間を25%削減します。

本機能は、切削加工（角物） と板金加工から提供を開始し、切削加工（丸物） へ拡大していく予定です。

■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12100/table/332_1_9d5727f7eacc78249e49fc331882a427.jpg?v=202603090251 ]

サービスに関する詳細は以下をご参照ください。

▼meviyサービスサイト インフォメーション

https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/news/new-release/53987/

■ meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェア

No.1※を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。 ※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

meviy Webサイト ：https://meviy.misumi-ec.com/

お客さまの声 ：https://jp.meviy.misumi-ec.com/info/ja/archives/category/case/user_case/

■ ミスミの「デジタルモデルシフト」が拓く、ものづくりの未来

ミスミグループは、デジタル技術の力でものづくりプロセスそのものを変革してきました。

2000年には業界に先駆けてインターネット注文サービスを開始し、部品の選定から発注までをWebで完結させる仕組みを構築しました。そして、3DデータのみでAIが自動見積もりをする「meviy（メビー）」をはじめ、数々の革新的なサービスを展開、産業界の生産性向上に確かな変革をもたらしてきました。

ミスミグループは、「デジタルモデルシフト」を成長戦略の核に据え、この度お客さまへの新たな価値提供として、「得ミスミ、楽ミスミ」をご提案します。設計・調達プロセスのDX化で、設計・生産現場の生産性は飛躍的に向上し、最適な調達サービスを通じてコスト削減も同時に実現します。

お客さまが日々の煩雑な業務から解放され、より創造性の高い仕事に取り組めるようになる。

ミスミは、これからも一人ひとりの「時」を価値あるものへと変え、ともに持続的な成長を創造していきます。

■ ミスミとは

ものづくりの現場で必要とされる機械部品や、工具・消耗品などをグローバル32.3万社（2025年3月時点）に販売しています。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つ、ユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により、「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。