【CODE A】26SS POP UP SHOPを3月10日(火)よりルクア イーレ 4Fにて開催

株式会社 ワールド

株式会社ワールドが、展開するブランド「CODE A (コードエー)」（https://store.world.co.jp/s/brand/codea/(https://store.world.co.jp/s/brand/codea/)）は、 3月10日(火)～3月19日(木)の10日間、ルクア イーレ 4FにてPOP UP SHOPを開催いたします。

FAV FASHION. FAV STYLE. をコンセプトに、2023年にデビューしたCODE A。

ブランド名の“A” は、1990年代から2000年代に人気を博したセレクトショップ「aquagirl（アクアガール）」の頭文字を由来としています。

単なるリバイバルではなく、aquagirlが掲げた “時代性のあるFemininity”を現代のTokyo Girlsのために再解釈。自分の”好き”を貫く、しなやかで自由なスタイルを提案します。

【ルクア イーレ | POP UP SHOP】

会期：2026年3月10日(火) ~ 3月19日(木)

住所：〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3 ルクア イーレ 4F イベントスペース sPACE

営業時間：10:30 - 20:30

電話番号：080-3552-8467

≪NOVELTY≫

【オリジナル Tote Bag（左）】

税込25,000円以上のお買い上げの方に、CODE Aオリジナルのトートバッグをプレゼントいたします。（※数量限定の為、無くなり次第終了）

【オリジナル Stickers（右）】

ご来店いただいたすべての方に、オリジナルステッカーを無料で配布いたします。

≪SPECIAL EVENT≫

【Instagram Live】

POP UP開催を記念して、3月13日(金) 21:00~ インスタグラムライブを配信いたします。（CODE A公式アカウント・前坂美結さんアカウントより2台同時配信）

【在店イベント】

POP UP開催を記念して、3月14日(土) 12:00-17:00 在店イベントが決定。フリーランスPR・前坂美結さんが在店いたします。

≪BRAND TOPICS≫

■ 2026 Spring Collection

2026年春コレクションでは、パステルカラーやレース素材、花柄など、ブランドの象徴でもあるロマンティックなムードを継続しつつ、スウェットやジャージー素材、スニーカーなどのスポーティーな要素を掛け合わせたMIXスタイルを提案します。

LOOKページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/26ss/look/vol1/商品一覧はこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/codea/search?so=NEW

<「CODE A（コードエー）」ブランド 概要 >

“FAV FASHION. FAV STYLE”をコンセプトに、好きなファッションを自分らしく自由に楽しむすべての女性たちへ向けて、枠にとらわれないスタイルを提案します。

CODE Aが描くのは「自分のスタイルは自分で決める」女性像。

ルールに従うだけの時代はもう終わり。誰かの“正解”に合わせるのではなく、自分の「好き」にまっすぐ進む。

静かに、しかし確かな意思を持ち、ちょっと生意気で恋のあるTOKYO GIRLSをミューズに自由と美しさをスタイルで表現します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/2439/table/1938_1_48a0d5e342e24196e1862dafdf40a1de.jpg?v=202603090251 ]

【 商品のお取り扱い 】

オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/codea/

【 Social Media 】

Official Instagram https://www.instagram.com/code_a___.jp/

＜会社概要＞

・名称：株式会社ワールド

・代表者：鈴木 信輝

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/