北日本銀行と業務提携、岩手企業のミドル・ハイクラス人材採用を支援

リージョンズ株式会社リージョンズ株式会社と北日本銀行が業務提携

U・Iターン転職支援に特化した人材紹介会社であるリージョンズ株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高岡幸生）は、株式会社北日本銀行（本店：岩手県盛岡市、頭取：石塚恭路）と業務提携し、岩手県内企業のミドル・ハイクラス人材の採用支援を強化することをお知らせします。

リージョンズは2008年の創業以来、「暮らしたいところで思いきり働く」社会の実現をミッションに掲げ、地方企業の中核人材採用を支援してきました。これまでに2600名以上の転職支援実績を持ち、現在は北海道・岩手・宮城・栃木・茨城に拠点を展開しています。また、フランチャイズブランド「リージョナルスタイル」を通じて全国26拠点で事業を展開し、延べ1万人以上の転職支援実績があります。

本提携により、北日本銀行の取引先企業に対してミドル・ハイクラス人材を中心としたU・Iターン人材の紹介を行い、地域企業の持続的な成長を人材面から支援してまいります。

業務提携の背景

今回の提携は、北日本銀行が行員向けに実施していた人材・採用に関する勉強会において、リージョンズ代表の高岡が講師として登壇し、地方企業における採用や人材確保の考え方について共有したことが、両社の連携につながりました。

北日本銀行は「ユニークバンク（唯一無二の銀行）」をコンセプトに掲げ、地域企業の課題解決に向けた提案力の強化に取り組んでいます。こうした取り組みの中で、企業の経営課題の一つである人材確保の支援を強化する観点から、リージョンズとの業務提携に至りました。

岩手県における人材課題

リージョンズ代表取締役社長の高岡幸生は、岩手県の人材状況について次のように述べています。

「岩手県では大学進学を機に県外へ出る若者が多く、その後に地元へ戻る機会が多いとは言えません。特に30～40代のミドル層が地元企業の中核人材として戻る転職機会は、まだ限られている状況です。」

こうした状況を踏まえ、リージョンズは2026年1月、岩手県へのU・Iターン転職支援サービス「リージョナルキャリア岩手」を開始しました。

サービス詳細はこちら：https://rs-iwate.net/

今後の取り組み

今後は北日本銀行と連携しながら、首都圏での転職相談会の開催などを通じて、岩手にゆかりのある人材との接点を広げ、地域企業と人材のマッチング機会を創出していきます。

リージョンズは今後も地域金融機関や自治体と連携し、地方企業の人材課題解決と地域経済の活性化に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：リージョンズ株式会社（https://regions.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 高岡 幸生

所在地：北海道札幌市中央区北1条西4丁目1-2 J&Sりそなビル3階

設立：2008年5月

事業内容：■採用・転職コンサルティング事業

（有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号01-ユ-300168）

ビジョン「暮らしたいところで思いきり働く」社会の実現

事業展開エリア：北海道・岩手・宮城・栃木・茨城

・成長企業のための採用コンサルティングサービス

・ハイキャリア・ミドルキャリアの方のための キャリア支援サービス