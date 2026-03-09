勇者の使命から逃げ回る男の気ままな拝金悪業ファンタジー！『クズ勇者のその日暮らし@COMIC』が3/9より【漫画配信サイトコロナEX】にて連載開始!!
株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」は、『クズ勇者のその日暮らし@COMIC』を3/9(月)11時より連載開始をいたしましたので、お知らせいたします。
■新連載ページ
『クズ勇者のその日暮らし@COMIC
』
[漫画] OFURO
[原作] 珍比良
[キャラクター原案] 山椒魚
▼第1話はこちらから
https://to-corona-ex.com/episodes/245764154232569
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/comics/245224032125144
＜あらすじ＞
「勇者なんざくだらねぇ」
勇者の使命から逃げ回る男の気ままな拝金悪業ファンタジー！
勇者とは――
国のため民のために魔物と戦い世界に平和をもたらす存在。
だが、勇者・ガルドは違った。
「人を救うのが当たり前だと？ 冗談じゃねぇ」
低報酬でやりがい搾取な勇者業よりも楽して稼げる方法はあるはずだと、窃盗犯に偽鑑定師、怪しい屋台の店長と何度でも蘇る特殊能力を悪用し、あらゆる闇ビジネスで一攫千金を狙う。
しかし、女冒険者・ミラたち冒険者ギルドに目を付けられてしまい……!?
勇者の使命から逃げ回る男の気ままな拝金悪業ファンタジー、開幕！
■ノベル1、2巻も好評発売中！
クズ勇者のその日暮らし
[著] 珍比良
[イラスト] 山椒魚
▼1、2巻好評発売中！詳細はこちらから
https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%82%AF%E3%82%BA%E5%8B%87%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=%E3%82%AF%E3%82%BA%E5%8B%87%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9A%AE%E3%82%89%E3%81%97)
■コロナEXとは
TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。
月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。
▼作品ページはこちら
https://to-corona-ex.com/
株式会社TOブックス
TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。
紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』など続々とTVアニメ化しています。目下「穏やか貴族の休暇のすすめ。」が2026年1月より放送中です。
TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。
本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階
代表取締役：本田 武市
HP：https://www.tobooks.jp/