【妙高杉ノ原スキー場】この冬がもっと特別な思い出になる3つの体験プログラムを開催中！

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

妙高 杉ノ原スキー場（所在地：新潟県妙高市杉野沢 支配人：高橋 均）では、この冬がもっと特別な思い出になる3つの体験プログラムをご用意いたしました。妙高杉ノ原スキー場は、日本百名山のひとつ「妙高山」の外輪山にある三田原山の裾野に広がる開放感あるゲレンデと長いコースが特徴です。天然雪100％、ゲレンデ最上部の標高は約1,855ｍと上質な雪に恵まれ、晴天時には世界文化遺産に登録された「富士山」を見ることができます。また志賀高原をはじめ北信濃の山々を一望できる眺望もお楽しみいただくことができ、今シーズンは、スキーやスノーボードをする方も、しない方もスキー場でお楽しみいただける3つの体験プログラムを開催中です。

■雪上車で行く「スーパーファーストトラックSUGI SNOW FLOW」

第1駐車場エリアから第3高速リフト山頂駅（標高1,855ｍ）まで雪上車でゲレンデを上り、営業開始前の誰もいないゲレンデをお楽しみいただくプランです。

【開催日】 2026年3月29日(日)まで（予定）

【時 間】 集合時間：5:50A.M.（第1駐車場横レストランアリエスカ前）

出 発 ：6:00A.M.（山頂までの雪上車乗車時間 約70分）

【料 金】 4名さま（最大8名）以上の場合 １名さま\7,500

3名さま以下の場合 1台\30,00 ※貸し切り可能

【ご予約・お問合せ】 お電話にてご予約ください。（TEL:0255-86-6211）

雪上車に乗って山頂へ最大8名さまのご乗車が可能誰も滑っていないゲレンデを一人占め

■雪山を雪上車で駆け巡る「Snow Caliber Mini Trip」

8人乗りの雪上車で雪山を周遊します。スキーやスノーボードをしない方にも雪景色をお楽しみいただけます。

【 開 催 日 】2026年3月29日（日）予定

【乗 車 時 間 】約30分間

【 料 金 】おとな（中学生以上）１名さま \3,000 / こども(小学生以下)1名さま \1,500

【集 合 時 間】センターエリア内 ラーメンコーナー横

【周遊エリア】第1駐車場 北西側(山側)の林の中 ※積雪状況に応じてコース変更の可能性あり

林の中を進む雪上車ご家族皆さまでお楽しみいただけます

スキー・スノーボードをしなくても雪景色を堪能！フォレストスノーモービルツアー

妙高の冬の美しい森の中を約2kmに渡りスノーモービルで探検する特別な体験をお楽しみいただけます。ガイドが丁寧にレクチャーするので、初めての方でも安心してチャレンジができます。

【開催日時】 2026年3月下旬頃まで（積雪状況により変更になる可能性あり）

【 料 金 】 おとな1名さま乗り \5,000 / おとな2名さま乗り \6,000

こども1名さま乗り \4,000(10才以上のお子さま / 1台のみ)

【受付場所】 センターエリア内 スノーモービルと書かれたキッチンカーにて受付

【ご予約・お問合せ】 妙高アクティビティパーク

https://www.asoview.com/channel/activities/ja/myoko-activity/offices/7591/courses

ガイドが丁寧にレクチャーいたします小さなお子さまも一緒にお楽しみいただけます10才以上のお子さまは自分で運転することもできます

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

妙高 杉ノ原スキー場 営業担当 TEL：0255-86-6211 FAX：0255-86-6544

https://www.princehotels.co.jp/ski/myoko/winter/