映画『ギャビーのドールハウス　ザ・ムービー』限定プライズ！ クリア窓付きのドールハウスリュックやドールハウスのなかまたちのマスコットが３月13日（金）よりモーリーファンタジー・PALOにて展開開始

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原徳也、以下、当社）は、映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』の当社限定プライズゲーム用景品２アイテム「プラチナムザッカドールハウスリュック」、「マスコット」を「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」等において、映画の公開に合わせ３月13日（金）より順次展開いたします。

◆詳細・展開店舗一覧はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#gyabi(https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#gyabi)

■かわいいドールハウスのなかまたちがモーリーファンタジー・PALO限定プライズになって登場！

2026年３月13日（金）公開の映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』の限定プライズが登場。ドールハウスデザインで、透明な窓付きの「プラチナムザッカドールハウスリュック」と、パンディ・ポーズ、マーキャット、キティ・フェアリー、チャムズリーのかわいい「マスコット」の２アイテム全５種類を展開いたします。

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』プライズゲーム用景品 概要

景品：

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 プラチナムザッカドールハウスリュック 全１種

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 マスコット 全４種

展開期間：2026年３月13日(金) ～ 無くなり次第終了

店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、PRIZE SPOT PALO（プライズスポットパロ）、クレーン横丁、Feedy Arcade、モーリーオンライン

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』プライズゲーム用景品

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 プラチナムザッカドールハウスリュック 全１種

サイズ：たて約40cm×よこ約32cm×奥行約15cm

ドールハウスデザインで、透明な窓付きの「プラチナムザッカドールハウスリュック」。

マスコットを入れると、クリア窓からお顔が見える！

『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』 マスコット 全４種

サイズ：たて約12cm×よこ約８cm×奥行約５cm

パンディ・ポーズ、マーキャット、キティ・フェアリー、チャムズリーのかわいいマスコット。

ドールハウスリュックに入れて、一緒にお出かけが楽しめる！

●『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』

＜STORY＞

大事なドールハウスが迷子になっちゃった？！

ギャビーはおばあちゃんと一緒に旅に出ますが、ネコ好きな何者かにドールハウスがさらわれてしまいます。ギャビーと一番の親友パンディはドールハウスと友だちのネコちゃんたちの救出作戦を開始いたします。

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは

オンラインクレーンゲームなら「モーリーオンライン」！スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってクレーンゲームが24時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。モーリーファンタジー・PALOでしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップ。獲得した景品は送料無料でお客さまのご自宅へお届けいたします。（一部セット発送対象景品は除く）

新規会員登録と電話番号認証をすると、プレイポイント500MP(500円相当)をプレゼント！さらに新規会員登録から5日間毎日もらえる無料プレイチケット1枚もプレゼント！

公式サイト：https://www.molly.online/

モーリーオンライン紹介ページ：https://www.fantasy.co.jp/mollyonline/

モーリーオンライン公式X：https://x.com/MOLLYONLINE_of

※画像はイメージです。

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。

※展開日・展開店舗は予告無く変更させていただくことがございます。

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※天災等の影響により、一部店舗で展開日の遅延、また展開店舗が変更になる場合がございます。

※当限定景品は、Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)と株式会社セガ フェイブとの商品化契約に基づき株式会社イオンファンタジーが展開するものです。

DreamWorks Gabby's Dollhouse (C) DreamWorks Animation LLC. All rights reserved.