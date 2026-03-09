近藤良平（コンドルズ）×永積 崇（ハナレグミ）『great journey 9th』まもなく開催！

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

ダンス集団・コンドルズを主宰しダンスを柱に演劇、映画、テレビなど多角的に 活躍する近藤良平と、ハナレグミ名義で2002年からソロ活動をスタートし、シンガーとして、作曲家・ 作詞家としても第一線で活躍する永積 崇が、ダンス、音楽、言葉を交えながら横浜赤レンガ倉庫で観客と一緒に "新しい風景" を創っていく、毎年好評のシリーズ企画『great journey』！

photo：菅原康太photo：菅原康太

まもなく始まる公演に向けてのメッセージです。

「小さな頃は巨神兵に憧れたが、最近は、すっかり小さいものがはまりよい。

広い風呂より小舟、ジョッキ大よりもおちょこ、ワイワイするより静かに、木々のゆらぐのみたりがよい。じーっとする。セルフタイマーの待つ時間のように。greatなjourney！」

近藤良平（コンドルズ）

コンドルズ主宰・振付家・ダンサー。日本を代表するコンテンポラリーダンスカンパニー「コンドルズ」は、世界30か国以上で公演、ニューヨークタイムズ紙も絶賛。TBS「情熱大陸」出演、NHK「サラリーマンNEO」、「からだであそぼ」等に振付・出演、連続テレビ小説「てっぱん」オープニングの振付を担当。また、NHKエデュケーショナルと組んだ子ども向け観客参加型公演「コンドルズの遊育計画」や、埼玉県と組んだ障害者ダンスチーム公演「ハンドルズ」の振付・演出等、多角的なアプローチで社会貢献に取り組む。朝日舞台芸術賞寺山修司賞、芸術選奨文部科学大臣賞、横浜文化賞、ニムラ舞踊賞、埼玉文化賞等を受賞。2025年春の紫綬褒章を受章。2022年から彩の国さいたま芸術劇場の芸術監督に就任。多摩美術大学教授。南米育ち。愛犬家。

Photo：佐藤良

「じーっとみる じーんと伝わる じーわぁーーっと溢れて じんじん響く 膝をかかえて じーーっとしている 何か小さな世界 小さな仕草 小さな気配のギュッと詰まった感覚を帯びてる オノマトペ それらを感じているのが大好きな僕にはピッタリなタイトルなんです。

赤レンガ倉庫で じーー しましょう。」

永積 崇（ハナレグミ）

シンガーソングライター、ソロユニット・ハナレグミとして活動中。1997年、SUPER BUTTER DOG でメジャー・デビュー。2002年夏よりバンドと併行して、ハナレグミ名義でソロ活動をスタート。これまでに9枚のアルバムをリリースしている。2022年より弾き語りで全県ツアーを開催中。

2025年12月、カバー＆セルフカバーを集めたEP「THE MOMENT」を配信リリース。チャーリー・チャップリンの名曲「Smile」や、是枝裕和監督・映画「海よりもまだ深く」に書き下ろされた「深呼吸」のセルフカバーなどを収録。また、コロナ禍に生まれた街を歩き撮り続けた初の写真集「発光帯」を出版。

「サヨナラCOLOR」「家族の風景」など、数々の名曲を生み出し、その深く温かい声と抜群の歌唱力で多くのファンから熱い支持を得ている。

【開催概要】

▼出演

近藤良平（コンドルズ）・永積 崇（ハナレグミ）



▼開催日時：2026年3月20日-22日 全3ステージ

20日（金・祝）18:00

21日（土）15:00

22日（日）15:00



▼会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 3Fホール

アクセス https://akarenga.yafjp.org/access/



▼料金：前売券 一般：6,000円｜U-25：4,000円｜高校生以下：2,000円｜当日券：6,500円

※チケット料金は全て税込み ※各回とも開場は開演の30分前

※自由席・入場整理番号付き。番号順にご入場いただきます。

※U-25／高校生以下のチケットは前売りのみ。入場時に年齢確認をいたします。(U-25は公演日時点で満25歳以下が対象)

※未就学児のご入場はご遠慮ください。



▼チケット：チケットぴあ

ご購入はこちらから！(https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2664671) 【Pコード: 316-971】

▼詳細はこちら

https://akarenga.yafjp.org/event/great-journey-9th/

▼クレジット：

企画：近藤良平、永積 崇、筒井昭善、小野晋司／舞台監督：筒井昭善／照明：坂本明浩（OneDrop）

音響：中原 楽（KARABINER inc.）／衣裳：藤谷香子（FAIFAI）／記録映像：須藤崇規

宣伝美術：ABEKINO DESIGN／宣伝・記録写真：菅原康太

照明機材提供：アルファ・ライティング、株式会社アルファ・プロダクションズ／照明協力：A・プロジェクト

衣裳協力：PHABLIC×KAZUI／協力：ROCKSTAR有限会社、株式会社ラフィン、小声

主催・制作：横浜赤レンガ倉庫１号館[公益財団法人横浜市芸術文化振興財団]

