【パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度】宣誓第一号のカップルに市長から証明書等を交付します
市男女平等推進課では、本年3月1日よりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました。制度開始日、1組のカップルよりパートナーシップ宣誓の申出がありました。つきましては、当該カップルへ次のとおり市長からパートナーシップ宣誓書受領証明書等を交付いたします。
宣誓者の方から同意いただいておりますので、各報道機関におかれましては、当日、取材等が可能です。
3月11日（水曜日）17時00分から
所要時間30分程度（予定）
市役所2階市長室
立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
お二人またはいずれかが性的マイノリティの方、そのお子さんや親御さんがパートナーシップまたはファミリーシップ宣誓書を市に提出すると、宣誓があったことを示す受領証明書・証明カードを市が交付します。
この制度は、立川市男女平等参画基本条例の理念に基づき、市民一人ひとりがその個性と能力を発揮できる社会と「性の多様性」に対する理解促進を目指すものです。
立川市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度(https://www.city.tachikawa.lg.jp/shisei/heiwa/1007075/1026285.html)
