アイルランドの伝統や最新カルチャー、グルメなど魅力を堪能できる2日間「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」3月14日（土）・15日（日）／10:00～19:00@代々木公園イベント広場

在日アイルランド商工会議所

グリーン アイルランド フェスティバル2026実行委員会と在日アイルランド商工会議所(IJCC)は、今年で第10回目の開催となるアイルランドの春を祝う「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」を2026年3月14日（土）・15日（日）に代々木公園イベント広場にて開催します。

アイルランドの春の祭典「セントパトリックスデー」を祝う恒例イベントとなっており、昨年は悪天候に見舞われながらも2日間で約10万人が来場して盛況のうちに幕を閉じました。今年もさらにパワーアップした形で日本とアイルランドの文化を融合させることを目的に、音楽・ダンス・スポーツ・グルメなど多彩なコンテンツを展開。誰でも気軽に参加(入場無料、予約不要)することができます。

会場はアイルランドの象徴カラー「グリーン」に彩られ、アイリッシュミュージックやダンスステージで華やかに盛り上げます。アイリッシュビールや伝統的なアイルランドグルメが楽しめる飲食ブース、アイルランド特産品の販売、観光PRコーナー、さらには文化体験ができるワークショップも充実しています。

＜イベントの見どころ＞

１.表参道を緑に染める「セントパトリックスデーパレード」 ※15日(日)13:00～15:00

アジア最大規模となる「第30回 セントパトリックスデーパレード東京」が今年も表参道を舞台に繰り広げられます。約1,500人の参加者がアイルランドのシンボルカラー「グリーン」に身を包み、華やかに練り歩きます。

２.アイルランドの音楽とダンスが響き渡るステージコンテンツ！

※14日(土)＆15日(日) 10:00～16:00

グリーンステージ（メインステージ）及び、シャムロックステージ（サブステージ）では、アイリッシュミュージックやダンスのライブパフォーマンスが開催されます。また、今年は島根県松江市による現在絶賛放送中の朝の連続テレビ小説「ばけばけ」に関するクイズコーナーやまつえ若武者隊による演武、小泉八雲の怪談ブースの紹介等実施します。

さらに昨年大好評を博した「アイリッシュ盆踊り」もパワーアップして今年も登場し、新曲も披露される予定です！

アイリッシュ盆踊りとは：

日本舞踊家孝藤右近さん、JICA（独立行政法人国際協力機構）、そして世界各国の様々なアーティストが平和を願って心を込めて連携し、「世界Bon Bon（世界盆踊り）」プロジェクトを展開しています。このプロジェクトは、2019年にアフリカ盆踊りとしてTICAD VI（第6回アフリカ開発会議）の記念イベントとしてスタートしました。

『アイリッシュ盆踊り』は「世界Bon Bon」の一環として在日アイルランド商工会議所会頭土屋善弘の呼びかけで制作されました。2024年のグリーンアイルランドフェスティバルでの初上演が話題となり、SNS上で1,000万回以上の動画再生を記録しました。

３.本場のアイリッシュグルメ＆ドリンク

本場アイルランドの味覚を堪能できる伝統料理など、多彩なグルメブースが多数出店予定。日本とアイルランドの食文化が融合した特別メニューも登場します！アイリッシュビールやウィスキーなど、ドリンクブースも充実。「シェパーズパイ」や「ギネスビール」も会場でお楽しみいただけます。

また、「グリーン」をテーマに、日本茶のパッケージメーカー、株式会社吉村が厳選した全国の抹茶を結集した「抹茶グリーンティーマルシェ」をコラボ展開し、抹茶でセントパトリックスデーをお祝いします。今年は、以下の6店舗が出店し、多彩な抹茶の魅力を発信します。大阪の宇治園からは 「抹茶モンテヴェール」 、静岡のJA大井川からは 「濃いふる抹茶いちごラテ」 、同じく静岡の鈴木長十商店からは 「抹茶ラテ」 、愛知の松鶴園からは 「茶ヒージョ」 や 「抹茶クラフトコーラ」 、 「抹茶甘酒」 、鹿児島製茶、東京の茶雑菓からは 「抹茶ビール」 などが登場予定です。まろやかな甘み、ほろ苦いコク、香り高い一杯など、飲み比べやスイーツとのペアリングもぜひお楽しみください！

４.エメラルド協賛(メインスポンサー)としてTHE BUSKERが参加！

本イベントでは、アイリッシュウイスキーブランド『THE BUSKER（ザ バスカー）』を展開する株式会社ウィスク・イーがエメラルド協賛(メインスポンサー)として参加。今年はブレンドとシングルシリーズの４種のハイボール、ホットトディ、アイリッシュコーヒーなど様々なメニューを提供予定です。バスカーブースの横に設置されるバスカー特設ステージでは14日＆15日(どちらも17時～19時)の両日にスペシャルライブが行われます。

５.体験型コンテンツ・オリジナルグッズも充実！

今年も「見て・触れて・体験できる」企画が満載です！アイルランドの伝統音楽やダンスをみんなで楽しむ自由参加型のセッションのほか、オリジナルアクセサリーやトートバッグを作れるワークショップ等も充実。アイリッシュウィスキーの講習会やアイルランドの国民的スポーツである「ゲーリックフットボール」を体験できるエリアも登場します。 その他、みんなで着て盛り上がれるオリジナルTシャツやステッカーの販売なども予定しております。また、引退犬である「ベテランドッグ」とふれあえるコーナーや、犬連れの来場者も楽しめるエリアも登場予定です。

６.イベント会場内でもパレードの様子が見られる大型LEDビジョン

会場内に大型LEDビジョンを設置します！会場内や表参道でのパレードの様子、アイルランドの魅力を伝える様々な動画を流し、フェスティバル会場の盛り上がりをより一層高めます。この大型ビジョンや動画配信（ライブ配信）等を通じて、会場の外にも熱気や楽しさをお届けしたいと考えています。

７.クラウドファンディングにチャレンジ！

日本とアイルランドの文化を融合させた「アイリッシュ盆踊り」を全国、そして世界へ広げたいという想いから、クラウドファンディングに挑戦します。

2024年のグリーン アイルランド フェスティバルで初めて披露され、SNSでも大きな反響を呼んだ「アイリッシュ盆踊り」を、日本各地で披露する活動を目指しています。

ご支援いただいた資金は、演者の活動費、衣装制作費、プロモーション費などに活用いたします。

今年は、LINEにて実施予定です。

https://weburl.jp/PlIQbmf

＜イベント全体概要＞

イベント名： グリーン アイルランド フェスティバル 2026

開催日時： 2026年3月14日（土）・15日（日）／10:00～19:00

開催場所： 代々木公園イベント広場(東京都渋谷区神南２丁目３)

※パレードは表参道で15日に開催

入場料： 無料

主催： グリーン アイルランド フェスティバル2026実行委員会、在日アイルランド商工会議所

公式HP：https://greenirelandfes.com/

公式SNS情報：

Facebook：https://www.facebook.com/share/1EVkKUU5wE/?mibextid=wwXIfr

X（Twitter）：https://x.com/greenirelandfes?s=21&t=cFIe5D8HZtq-A4YNfuP4sw(https://x.com/greenirelandfes?s=21&t=cFIe5D8HZtq-A4YNfuP4sw)

Instagram：https://www.instagram.com/greenirelandfes2025?igsh=MW4ybm9qN3ZmbTBhag==

＜在日アイルランド商工会議所について＞

在日アイルランド商工会議所（IJCC）は、1973年に設立された日本アイルランド経済協会（JIEA）を引き継ぐ形で、経済産業省の働きかけにより2008年1月 11 日に正式に設立されました非営利団体です。主たる役割は、アイルランドに関わる企業及びビジネスパーソンのための交流の場・コミュニティを提供し、日本・アイルランド間のビジネス協力を発展させてゆくことです。また、ビジネス、経済分野にとどまらず、アイルランドのスポーツや文化事業についても支援を行っており、その最大の事例が、本フェスティバル開始の2014年以来主催団体としてこのアジア最大のアイルランドのイベントの発展に深く貢献してきました。在日アイルランド商工会議所は、日本とアイルランドのビジネス関係、アイルランド全般にご興味のある企業、または個人の皆様からの会員の入会申し込みを心より歓迎申し上げます。メンバーシップ（会員）等の詳細については以下をご参照ください。

https://www.ijcc.jp/japanese

IJCCのメンバーにはアイルランド企業、アイルランド人も非常に多く、国際交流を経験していただくうえで素晴らしい機会をご提供できると信じております。当商工会議所へのご連絡を楽しみにお待ちしております。

【主催者挨拶】グリーン アイルランド フェスティバル 2026実行委員長、在日アイルランド商工会議所 副会頭 土屋 善弘

おかげさまで、本年グリーン アイルランド フェスティバルは、記念すべき１０回目を迎えます。初回は、2014年3月で“アイラブ アイルランド フェスティバル”という名称でスタートしましたが、それ以来長らく実行委員長を務めている立場からすれば、正直感慨深いものがあります。

なぜならば、最初に開催した時は、とりあえずやってみようか、という勢いで始めたこともあり、１日だけの１回限りのイベントとなることを想定して何も経験もない中チャレンジした経緯がありました。それが、今年で１０回目となり、今や２日間で１０万人以上の来場者を迎え、アジアで最大のアイルランドを紹介するイベントになるまで成長しました。

ここに至るまでは、資金不足やコロナによる開催直前での中止など多くの挫折や困難がありましたが、多くの関係者、特にご協賛・ご支援いただいたアイルランド政府や各企業の皆様、関係団体の皆様、ボランティアの皆様、そして来場いただきました皆様、の暖かいご支援の賜物で今回記念すべき１０回目を迎えることができました。この機会に改めて関係者の皆様に心より感謝を申し上げたいと思います。

さて、昨年は、極めて重要で画期的な以下の出来事があり、アイルランドと日本の関係がさらに大きく発展・深化する１年となりました。

１.アイルランド大使館をはじめ各アイルランド政府系組織、またこのフェスティバル主催者の在日アイルランド商工会議所を含むアイルランド関係の各団体の活動拠点となるアイルランドハウスが四谷に新たに完成したこと。

２.大阪万博においてアイルランドパビリオンが大変な活況を呈したこと。

３.初めてアイルランドにゆかりの深い人物である小泉八雲夫妻をモデルにしたＮＨＫ朝の連続テレビ小説“ばけばけ”が放映され、今も絶賛を博していること。

今年のフェスティバルは、昨年発展・深化したこの日本とアイルランドの関係がさらに次のステップに進むきっかけとなるべく、またご来場の皆様にさらに楽しんでいただける場にしたいと考えておりますので、是非足をお運びいただくことを心よりお願い申し上げます。

【駐日アイルランド大使】デミアン・コールからの挨拶

Green Ireland Festival is the largest celebration of Irish culture in Japan and Asia. I am delighted to see this wonderful celebration of Ireland and Irish culture take place at the Event Square in Yoyogi Park, in Tokyo, on the 14 - 15 March. I look forward to Japanese and Irish friends and families coming together to celebrate everything that is best about Irish music, food, and dance. The connections between our countries and peoples continue to go from strength to strength, and the Government of Ireland is a proud supporter of the Green Ireland Festival.

グリーン アイルランド フェスティバルは、日本およびアジアにおいて最大級のアイルランド文化イベントです。この素晴らしいイベントが3月14日から15日にかけて、東京・代々木公園のイベント広場で開催されることを非常に嬉しく思います。日本とアイルランドの友人やご家族の皆さまが集まり、アイルランドの音楽、食、ダンスで楽しむひと時を過ごし、ともにお祝いできることを心待ちにしております。日本・アイルランド間のつながりはますます強固なものとなり、アイルランド政府もグリーン アイルランド フェスティバルを支援することができ、誇りに思っています。