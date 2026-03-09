ザムスト、ツアープロを目指す若手ゴルファーのための大会に協賛

日本シグマックス株式会社

スポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」を展開する、日本シグマックス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木 洋輔）は、2026年3月11日（水）から開催される「第2回 G_BASE 4days Challenge Foresight Sports Tournament」に協賛いたします。

ザムストは、出場選手のプレーを支えることを目的として希望者を対象にオーダーメイドインソール“Footcraft CUSTOM GRIP”を実際に現地で成形し、提供します。

■「第2回 G_BASE 4days Challenge Foresight Sports Tournament」協賛の背景

ザムストは、各競技の代表選手など契約アスリート・チームへのサポートを行っています。また、日本国内及び世界での活躍を目指し日々スポーツ競技に取り組むアスリート、チームに対し、ザムスト製品の提供を通じて応援する「ザムスト チャレンジャープログラム」を実施し、競技者を幅広くサポートし、日本スポーツの発展・普及に寄与してきました。

ゴルフ競技の振興と、「将来ツアープロを目指すゴルファーへ、同一のコースを4日間連続で競技するという"経験"を提供したい」という大会運営側の思いに共感し、「第2回 G_BASE 4days Challenge Foresight Sports Tournament」に協賛いたします。

ザムストは4日間プレーする選手を足元から支えることを目的として、希望者を対象にオーダーメイドインソール“Footcraft CUSTOM GRIP”を提供します。

■第2回 G_BASE 4days Challenge Foresight Sports Tournament 概要 https://g4c-golf.com/(https://g4c-golf.com/)

日程：2026年3月11日（水）～14日（土）

会場：セブンハンドレッドクラブ（栃木県さくら市）

主催：G_BASE 4days Challenge 実行委員会

■ザムストブース 出展製品

ザムストでは、ゴルファーの足元をサポートする「機能性インソール」や、当社のルーツである腰用サポーターをスポーツ向けに最適化した「ZWシリーズ」等を展開しています。

このほか、各関節をサポートする製品も豊富にラインアップしており、多様なスポーツシーンに対応しています。

製品を通して、自己ベストスコアの更新に果敢に挑戦するゴルファーを応援し、サポートします。

・ザムスト Footcraft CUSTOM GRIP

URL： https://www.zamst-online.jp/footcraft/custom/grip/

・ザムスト Footcraft AGILITY GRIP for Golf

URL： https://www.zamst-online.jp/SHOP/37963.html

・ザムスト ZW-4

URL： https://www.zamst-online.jp/SHOP/3834.html

・ザムスト エルボーバンド

URL： https://www.zamst-online.jp/SHOP/3747.html

■ZAMST（ザムスト）について https://www.zamst-online.jp/

ザムストは医療メーカーとして整形外科向け製品を開発・製造する日本シグマックス株式会社が1993年に設立したスポーツ向けサポート・ケア製品ブランドです。

誕生以来、医療の現場で培った知識と技術をベースに、ケガのリスクと常に隣り合わせで闘い続けるアスリートをサポートしてきました。

これまでの30年の経験や取り組みを礎とし、すべてのアスリートがパフォーマンスを最大限に引き出せるよう、これからも挑戦し続けてまいります。

ザムスト ブランドヒストリー :https://prtimes.jp/story/detail/ZrX5ojC7vvb

■ZAMSTパートナーズ https://www.zamst.jp/about/partner/

ザムストはバレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、マラソン、ゴルフ、バドミントン、など、あらゆるスポーツにおいて限界に挑み続けるアスリートや団体を応援しています。

バレーボール：西田有志、高橋藍、小野寺太志、山本智大、ウィルフレド・レオン、宮部藍梨、佐々木千紘

バスケットボール：富樫勇樹、河村勇輝、西田優大、岡田大河、寺嶋恭之介、トレイ・ヤング

サッカー：宮市亮、畠中槙之輔、鈴木章斗、中村草太、小林祐介、鵜木郁哉、佐藤亮

テニス：西岡良仁、日比野菜緒、綿貫陽介 / マラソン：岩出玲亜 / スキージャンプ：葛󠄀西紀明

ゴルフ：穴井詩、尾関彩美悠、都玲華 / バドミントン：松友美佐紀 / 野球：秋山翔吾、松本剛

フェンシング：東莉央、東晟良

他アスリート・チーム多数

■日本シグマックス株式会社について https://www.sigmax.co.jp/

所在地：東京都新宿区西新宿1-24-1

創業：1973年6月1日

資本金： 9,000万円

代表取締役社長：鈴木 洋輔

社員数：246名（2025年3月末）

売上高：143.7億円（2025年3月期）

日本シグマックスは「身体活動支援業※」を事業ドメインとし、幅広いフィールドで人々の身体に関わる製品・サービスを提供しています。創業以来「医療」の中でも「整形外科分野」に特化して、各種関節用装具やギプスなどの外固定材、リハビリ関連製品、冷却療法のためのアイシングシステム、治療・診断のための医療機器など、特徴のある製品を提供してまいりました。「スポーツ分野」ではスポーツ向けケア・サポートブランド『ZAMST』を中心に国内外で高い評価を受けております。また日常生活を支える「デイリーケア」、労働者の身体をサポートする「ワーカーズケア」といった分野で『MEDIAID』ブランド製品を拡大展開しております。

※身体活動支援業：運動器障害の予防・診断・治療・回復、及び運動機能維持・向上を目的とした製品・サービスを提供することにより、人々がより健康で快適な生活を送れるよう支援する業（当社による造語）