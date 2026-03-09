Domo、年次カンファレンス「Domopalooza 2026」を現地時間3月24日から開催

ドーモ株式会社

Domo（本社：米国ユタ州シリコンスロープス）は、現地時間2026年3月24日（火）から26日（木）までの3日間、米国ユタ州ソルトレイクシティにて、第12回目となる年次カンファレンス「Domopalooza 2026」を開催します。

企業による生成AI活用が進む中、AIを実際の業務や経営判断にどのように活用するかが新たな経営課題となっています。AIの導入だけでは十分な成果につながらず、データをどのように統合して、意思決定に活用するかが重要視されています。「AI + Data」をテーマとする本カンファレンスでは、AIとデータを組み合わせることで企業がどのようにビジネス成果を創出しているのか、世界の企業事例を通じて紹介します。

■「Domopalooza2026」主要プログラムと見どころ

1. グローバルリーダーによるメインステージ登壇

AIとデータの活用で組織に変革をもたらしている世界のトップ企業が登壇し、成功の舞台裏を共有します。

- 主な登壇予定企業（一部）: コスモエネルギーホールディングス（常務執行役員 CDO ルゾンカ 典子氏）、FordDirect、CVS Health、Colgate-Palmolive、FanCapital、Take2Eton、Feld Entertainment、Rising Star Outreach

2. データドリブンなパフォーマンスの追求：F1ドライバー アレクサンダー・アルボン選手

Domoのパートナーであり、データ分析を活用したパフォーマンス向上で知られるF1ドライバーのアレクサンダー・アルボン選手による特別セッションも予定しています。ビジネスとモータースポーツの両分野において、データが意思決定やパフォーマンス向上にどのように貢献しているのかを紹介します。会場ではレーシングシミュレーター体験も予定しています。

3. 実践を支えるトレーニング＆ネットワーキング、充実のエンターテインメント

- Pre-Conference Training: 開催に先立ち、1日または2日間の集中ディープダイブ・ワークショップを実施。- Ski Day & OneRepublic Live: ワサッチ山脈（米国ユタ州）でのスキー体験や、グラミー賞にもノミネートされた人気のポップ・ロックバンド「OneRepublic」によるプライベートライブなどを通じ、参加者同士の交流を深めます。

■Domoの チーフマーケティングオフィサー、Mark Bootheのコメント

企業がAI活用を進める中、従来型のダッシュボードやBIの枠を超え、人・データ・システムを統合した、意思決定を加速するプラットフォームが求められています。Domopaloozaでは、Domoがデータの準備、分析、可視化、自動化、展開までのプロセスをAIでどのように高度化し、企業のビジネスパフォーマンス向上を支援しているのかを紹介します。

■イベント概要

イベント名：Domopalooza 2026 （ドーモパルーザ）

メインテーマ：The AI + Data Conference

主催：Domo（本社：米国ユタ州シリコンスロープス）

日時：現地時間 2026年３月24日（火）～3月26日（木）

会場：ユタ州ソルトレイクシティ、ザ・グランドアメリカホテル

主な登壇企業：コスモエネルギーホールディングス、米国の大手ヘルスケアCVS Health、大手日用品メーカーColgate-Palmolive、国際支援NPO Rising Star Outreach、英国スポーツ投資FanCapitalなど

登録・詳細：https://www.domo.com/domopalooza

ドーモ株式会社について

ドーモ株式会社は、AIを搭載した全社データ活用プラットフォーム「Domo」を企業向けに提供しています。Domoは、データの統合・可視化・自動化・共有化、そして埋め込みアプリケーション作成など、データ活用に必要な機能をワンストップで提供するプラットフォームです。

企業における既存もしくは新規データ環境に柔軟に対応し、散在するデータを一元管理することで、企業のデータ価値を最大限に引き出し、ビジネス成果を最大化します。Domoに搭載しているAIサービスDomo.AI(https://www.domo.com/jp/ai)は、専門知識がなくても誰もがスピーディかつ的確に複雑なデータを読み解けるようにサポートし、すべての従業員のデータ活用を効率化して、迅速な意思決定を支援します。

Domoは、データに基づくアクションを必要としている、あらゆる事業規模・業界で活用されています。

ドーモ株式会社では、DX成功に導くために、データ活用を全社に展開し企業文化として根付かせる重要なポジションとして、新たな役職「データアンバサダー」を提唱しています。ドーモはこれからも企業のDX推進に寄り添い、ナレッジベース、トレーニング、コミュニティ活動を通じて、有益な情報を発信し続けると共に、企業のDX化を推進する「データアンバサダー」の活動を全面的に支援していきます。

※ドーモ株式会社が提唱するDXを成功に導くための必須人材「データアンバサダー」について

ドーモ株式会社が提唱するデータアンバサダーは、DXの推進、データドリブンなビジネス環境の実現、データ活用に向けた企業文化の醸成に責任を持ち、データ人材と言われるデータエンジニア、データサイエンティスト、データアナリストではカバーできなかった新たな職務を担います。

データアンバサダーは、「経営者」「事業部門」「IT部門」のそれぞれが抱えるデータ活用の課題を理解し、三者の橋渡し役として企業全体のデータ活用の能力を高めていくミッションがあります。

日本企業においても、早い段階で「データアンバサダー」を任命し、変化の激しい市場環境に勝ち残れる体制を構築することで、より早くDXを軌道に乗せることができます。

データアンバサダーについてはこちらをご参照ください：https://www.domo.com/jp/campaign/data-ambassador

