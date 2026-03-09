愛犬と行くスポーツ観戦！ビーチバレー大会観戦イベント開催!

株式会社 P3わんちゃんとビーチボール観戦

この大会は わんちゃんと一緒に観戦OK！砂浜の開放的な空間で、愛犬と一緒にトップレベルのビーチバレーを観戦できる特別な2日間。春のやさしい空気の中で、わんちゃんとのお出かけにもぴったりのイベントです。

今回の大会では、MIXIの最新技術を活用し、AR演出やAI得点表示など、これまでにない新しいスポーツ観戦体験も実現。試合の臨場感やボールの軌跡など、会場でも配信でも、より深く試合を楽しめます。大会の様子は U-NEXT やYouTubeチャンネル「TECH & DESIGN」でも配信予定。

さらに本大会は、元バレーボール日本代表でビーチバレー界のレジェンド

西村晃一 さんが主催する大会としても注目されています。

愛犬と一緒に、砂浜でスポーツ観戦。

いつものお散歩とは少し違う、特別な週末を過ごしてみませんか？

愛犬と一緒に、ビーチバレーの熱戦を体感しましょう。

大会名

DIG CUP

開催日

2026年3月14日（土）・3月15日（日）

会場

東京・立川 TACHIHI BEACH

〒190-0015 東京都立川市泉町935

(多摩モノレール立飛駅 徒歩1分）

開始

9:00～

会場には、わんちゃんと一緒にバーベキューを楽しめるエリアもご用意されています。

持ち込みOKです！

素敵なゲストさんもたくさん登場いたします。

ホテルフォレストヒルズ那須

会場では、with Dogs PAW CLUBで観戦の事前予約受付中！会場では豪華ホテル宿泊券が当たる抽選会開催！抽選で1組２名様

バレルサウナ・露天風呂付 プレミアムルーム宿泊券が当たります。

さらにwith Dogs PAW CLUB公式Instagramのハイライトから事前予約した方限定でわんちゃんミニおやつを抽選でプレゼントします。

この機会にぜひご参加ください。

わんちゃん露天風呂わんちゃんファーストホテルバレルサウナ付き

with Dogs PAW CLUB

観戦の事前予約方法

１. with Dogs PAW CLUB 公式Instagramのハイライトから事前予約してください。

２. お申し込み完了後、InstagramのDMで「予約しました」とご連絡ください。

応募締め切り

試合当日 10:00まで

※キャンセルされる場合は、Instagram DMにてご連絡をお願いいたします。

↓↓↓ｗith Dogs PAW CLUB公式Instagramアカウント↓↓↓

＠withdogs_pawclub

また会場には、那須の愛犬と泊まれる人気宿

素敵なヴィラ、近日オープン予定のPawcation villa

も出店予定。

愛犬との旅行がもっと楽しくなる情報や、ここでしか聞けないお話もご紹介します。

わんちゃんと一緒に楽しめる特別な2日間を、ぜひ会場でお楽しみください。

元バレーボール日本代表でビーチバレー界のレジェンド株式会社ウィンズ 代表取締役 西村晃一 さん

主催者：西村晃一さん

元バレーボール日本代表として活躍し、

その後ビーチバレーへ転向。

日本のビーチバレー界を長年牽引してきた

レジェンドプレーヤー 西村晃一さん。

国内外の大会で活躍し、競技の魅力や楽しさを多くの人に伝え続けています。

現在は大会の主催やイベント企画などを通して、

ビーチバレーの普及や新しいスポーツ観戦の形づ

くりにも力を注いでいます。

・主催：株式会社ウィンズ、一般社団法人日本ビーチバレーボール連盟

・共催：東京都ビーチバレーボール連盟

・配信：U-NEXT / MIXI公式YouTube「TECH&DESIGN」

■with Dogs PAW CLUB（ウィズドッグスパウクラブ）(旧)with Dogs club

株式会社P3が運営する with Dogs PAW CLUB は、ワンちゃんが大好きなメンバーが「愛犬と、そのご家族が、毎日をより快適に心地よく過ごしてほしい」という想いを大切にしながら活動しています。

わんちゃんと一緒に楽しめるイベントの企画・運営をはじめ、愛犬との暮らしの中で感じるお悩みや疑問に寄り添いながら、わんちゃんと行ける施設の情報発信や、暮らしに役立つキャンペーンなどを行っています。また、愛犬のために本当に必要なものを届けたいという想いから、オリジナルブランド 「PAW PAW(パウパウ)」 を立ち上げ、オンラインショップを通じて、わんちゃんの健やかな毎日をサポートする商品を販売しています。



愛犬とそのご家族が笑顔で過ごせる時間を大切にしながら、

これからも、わんちゃんとの暮らしがより豊かになる活動を続けてまいります。

2026年3月6日よりwith Dogs clubからwith Dogs PAW CLUB(ウィズ ドッグス パウ クラブ)に変更になりました。

わんちゃんが過ごしやすい世の中に。with Dogs PAW CLUB

