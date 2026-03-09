寺田倉庫のアート複合施設「TERRADA ART COMPLEX II」に「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」が2026年3月12日（木）オープン

寺田倉庫株式会社

寺田倉庫株式会社（東京都品川区 代表取締役社長：寺田航平）が運営するアート複合施設「TERRADA ART COMPLEX II」3Fに、現代美術作家・平子雄一のビューイングルーム「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」が2026年3月12日（木）にオープンいたします。

(C)Yuichi Hirako photo by Osamu Sakamoto

TERRADA ART COMPLEXは、日本最大級のギャラリーコンプレックスです。国内外で活躍するアートギャラリーを中心に、アーティストのためのレンタルアトリエ「TERRADA ART STUDIO」や、保税蔵置場を活用した保税ギャラリースペース「BONDED GALLERY」、天王洲を訪れるアートファンの憩いの場となるカフェやバーを併設し、アートの街・天王洲の一翼を担うべく、コンテンツの充実を図っています。

「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」は、現代美術作家・平子雄一自らが手がけた、その世界観をより身近に体感できるビューイングルームです。 本スペースでは、これまで美術館やギャラリーでしか見ることのできなかった大型作品を中心に展示されます。

また、本スペースのために新しく制作された完全オリジナルのピンボールマシンも設置され、ゲームにチャレンジすると、今回が初お披露目となる「新色」を含めたオリジナルフィギュアを手に入れることができます。 どのカラーが出てくるのかは、チャレンジしてからのお楽しみです。アート鑑賞の合間に、遊び心あふれる新作のピンボールマシンもご体験いただけます。

オープニングでは、東京では初の展示となる「Wooden Wood 74」が特別公開されます。作品は定期的に入れ替わり、平子雄一の現在進行形のクリエーションを体感できます。

オープンを記念し、「THE HIRAKO HOUSE TOKYO」限定のオリジナルグッズが販売されます。オンラインショップで人気のYuichi Hirakoグッズも一部取り扱いを開始し、スペース内では実際に手に取ってご覧いただけます。

当社は、現代アートと建築のミュージアム「WHAT MUSEUM」、アートギャラリーカフェ「WHAT CAFE」、画材ラボ「PIGMENT TOKYO」などの芸術文化発信施設の運営を通じて、天王洲をアートの一大拠点にするための街づくりに取り組んでおります。今後も現代アートシーンを牽引するギャラリーと連携し、アート市場活性化の一助となるサービスを提供してまいります。

【スペース情報】

名称：THE HIRAKO HOUSE TOKYO

場所：TERRADA ART COMPLEX II 3F

公式SNS：https://www.instagram.com/yuichihirako

開廊時間：金曜、土曜 11：30～18：00

休廊日：日曜～木曜、祝日

※イベント開催時期などは不定期で営業する場合がございます

「Wooden Wood 74」の一部Yuichi Hirako ぬいぐるみキーホルダー（3種）

【TERRADA ART COMPLEXについて】

天王洲を芸術文化の発信地にすることを目的として、2016年にTERRADA ART COMPLEX I、2020年にTERRADA ART COMPLEX IIがオープン。日本を代表するアートギャラリーが多数集積しており、ギャラリーコンプレックスとしては国内最大級です。また、制作場所を必要とする作家のためのアーティストスタジオも併設。2棟の間にはガーデンエリアが広がり、中庭を臨むカフェやバーはアートファンの憩いの場として利用できます。

■URL：https://terrada-art-complex.com/ja

■所在地：（TERRADA ART COMPLEX I）〒140-0002東京都品川区東品川1-33-10

（TERRADA ART COMPLEX II）〒140-0002東京都品川区東品川1-32-8

東京臨海高速鉄道りんかい線・天王洲アイル駅「B出口」より徒歩約8分

東京モノレール羽田空港線・天王洲アイル駅「中央口」より徒歩約11分

※営業時間は各ギャラリーによって異なりますので、ギャラリーの公式サイトにてご確認ください

■入居ギャラリー・スペース（2026年3月9日時点）

TERRADA ART COMPLEX I：MAKI、KOTARO NUKAGA Three、STANDING PINE 東京、TSCA、ANOMALY、小山登美夫ギャラリー天王洲、KOSAKU KANECHIKA、SCAI PARK（SCAI THE BATHHOUSE運営スペース）

TERRADA ART COMPLEX II：KOTARO NUKAGA、YUKIKOMIZUTANI、MU GALLERY、gallery UG TENNOZ、Tokyo International Gallery、YOD Gallery東京店、Goyo Gallery、THE HIRAKO HOUSE TOKYO、ShugoArts Studio、タカ・イシイギャラリー、T&Y Projects

【寺田倉庫について】

社 名：寺田倉庫株式会社（Warehouse TERRADA）

代表者：代表取締役社長 寺田航平

所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川2-6-10

設 立：1950年10月

U R L：https://www.terrada.co.jp