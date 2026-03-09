宝酒造、「寶CRAFT」＜信州ナガノパープル＞3月10日(火)地域限定新発売！

宝ホールディングス株式会社

宝酒造株式会社は、地域限定・通年販売のクラフトチューハイ“「寶(たから)CRAFT(クラフト)」＜信州ナガノパープル＞”を、3月10日（火）に新発売します。同ブランドにおいて、長野県産の素材を使用するのは2020年1月から販売している＜信州シナノリップ＞に続き２アイテム目です。

“「寶CRAFT」”は、日本各地のご当地素材を使用し、それらの個性を活かし、厳選した樽貯蔵熟成焼酎をあわせる「ひとてま造り」製法で丁寧に仕込んだクラフトチューハイで、この＜信州ナガノパープル＞は45アイテム目の新フレーバーです。

「ナガノパープル」は、長野県オリジナルの大粒ぶどうで、種がなく、濃厚な甘さとすっきりした後味が特長です。光沢のある深い黒色の果皮も食べられることで知られています。

今回新発売する“「寶CRAFT」＜信州ナガノパープル＞”は、「ナガノパープル」のストレート果汁と、果実のおいしさを抽出した“ぶどうスピリッツ”を使用したクラフトチューハイです。「ナガノパープル」特有の濃厚な甘みと穏やかな酸味、厳選した樽貯蔵熟成焼酎によるコクのある味わいをお楽しみいただけます。長野県のご当地グルメ「信州そば」や「おやき」の素朴な味わいや、「山賊焼」のコクと絶妙にマッチします。

当社は、日本各地で丁寧に育てられたご当地素材を活用したクラフトチューハイの発売・育成を通じて産地を応援するとともに、これからも確かな技術で「和酒」の新たなおいしさと価値を創造し、豊かで笑顔あふれるお客様の暮らしに貢献します。

【商品概要】

商品名：「寶CRAFT」＜信州ナガノパープル＞

品目：リキュール（発泡性）

アルコール分：8％

果汁分：2％

純アルコール量：1本あたり21g

容量／容器：330ml／壜

梱包：12本段ボール箱入

参考小売価格（消費税抜き）：344円

販売地域：長野県・群馬県・栃木県・茨城県・新潟県

発売日：2026年3月10日（火）

【参考】“「寶CRAFT」”ブランドサイト

https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/takara_craft/

■開発背景

長野県は、温泉地やスキー場、道の駅、観光農園など、全国屈指の観光資源を有し、四季を通じて多くの観光客が訪れる人気エリアです。さらに、果物王国としても知られ、県オリジナル品種を中核とした果実生産の強化を推進しています。

宝酒造は、こうした長野県の魅力に着目し、JA全農長野の協力のもと、2020年に長野県のオリジナルりんご品種「シナノリップ」を使用した「寶CRAFT」＜信州シナノリップ＞を発売しました。年間を通じた商品展開を行うことで露出機会を拡大し、「シナノリップ」の認知向上に取り組むとともに、産地との信頼関係を深めてきました。

この継続的な連携を基盤として、今回は長野県が誇るオリジナルぶどう品種「ナガノパープル」を使用した新商品を企画しました。「ナガノパープル」は皮ごと食べられる特長を持つ一方、果皮が薄く裂果しやすいという栽培上の課題がありました。しかし、生産者をはじめ関係者の努力により品質改善が進み、栽培方法が確立されたことで、現在では県を代表するブランド品種へと成長しました。まさに、地域の努力と情熱が結実した果実といえます。

現在、「ナガノパープル」を使用した加工品はまだ少なく、年間を通じたPRの機会が限られています。当社はクラフトチューハイを通じて、その価値をより多くの方に知っていただくとともに、産地の魅力発信に貢献したいという想いから、本商品を開発しました。

現在、「ナガノパープル」を使用した加工品はまだ少なく、年間を通じたPRの機会が限られています。当社はクラフトチューハイを通じて、その価値をより多くの方に知っていただくとともに、産地の魅力発信に貢献したいという想いから、本商品を開発しました。

画像提供：JA全農長野

■＜信州ナガノパープル＞ラベルデザインについて

＜信州シナノリップ＞のラベルと統一感を持たせながら、中央には光沢感のある大粒のぶどうイラストをあしらい高級感とジューシーさを表現しました。北アルプスをイメージしたイラストの中には“隠れ長野県”のシルエットを忍ばせるなど、長野県のお土産としてはもちろん、地元の皆さまにも愛着をもっていただけるような工夫を凝らしています。

「寶CRAFT」＜信州ナガノパープル＞と＜信州シナノリップ＞のラベルデザイン

■「ナガノパープル」生産者の声

「寶CRAFT」により「ナガノパープル」が年間を通して露出できることは、ブランド価値を高めるだけでなく、私たち生産者のモチベーション向上にもつながります。また、観光や地域との連携で、果実の魅力を国内外に発信し、より多くの方が産地を訪れてもらうきっかけになることも期待しています。 「寶CRAFT」が「ナガノパープル」の未来を支える存在になることを願っています。