子会社SDGs technology取締役・小松成美氏が書籍出版

abc株式会社

abc株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：松田 元、証券コード：8783、以下「当社」）の子会社である、株式会社SDGs technologyの取締役を務める小松成美氏の著書『ビバリウム Adoと私』（株式会社KADOKAWA）が発売されました。

■本書について

本書は、歌い手・Ado氏が自らの言葉で語った半生をもとに、ベストセラー作家・小松成美氏が約３年にわたる取材を重ねて書き下ろしたノンフィクション小説です。

これまであまり語られてこなかった幼少期から「歌い手」への挑戦、そして「Ado」誕生からワールドツアーへの躍進まで、一人のアーティストの軌跡と内なる真実が描かれています。

タイトルの「ビバリウム」とは、生き物が住む自然環境を再現した小さな箱庭のこと。デビュー前に自宅のクローゼットで録音を重ねていたAdoが、その箱庭に何を作り出していたのか--本書でしか知りえない物語です。

■書籍概要

■小松成美（こまつ なるみ）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/153230/table/85_1_ec3ea022605b9ae08feb02f1267370f0.jpg?v=202603090251 ]

ノンフィクション作家。神奈川県横浜市生まれ。広告会社、放送局勤務などを経て、1990年より本格的な執筆活動を開始。主な作品に、『中田英寿 鼓動』『中田英寿 誇り』『イチロー・オン・イチロー』『勘三郎、荒ぶる』『YOSHIKI/佳樹』『全身女優 私たちの森光子』『横綱白鵬 試練の山を越えて はるかなる頂へ』『熱狂宣言』『それってキセキ GReeeeNの物語』『奇跡の椅子 AppleがHIROSHIMAに出会った日』『THE COACHES すごい会議ストーリー』など多数。株式会社SDGs technology取締役も務める。

■Ado（アド）について

23歳の歌い手。2020年に「うっせぇわ」でメジャーデビューを果たし社会現象に。2022年１月発売の1stアルバム『狂言』や、映画『ONE PIECE FILM RED』の楽曲を収録したアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』はロングヒットを記録。2025年４月からは全33都市を回る日本人最大規模の世界ツアーを開催し大成功を収め、同年11月には自身初の東阪ドームツアーを完遂。2026年７月には日産スタジアム公演を開催予定。

■当社グループについて

当社グループでは、今後も多様な分野におけるグループ関係者の多彩な活動を積極的に支援してまいります。

◆株式会社SDGs technologyについて https://sdgstechnology.com/(https://sdgstechnology.com/)

所在地：東京都港区赤坂四丁目９番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：SDGs関連コンサルティング・教育事業、情報通信システム開発・運用事業、出版・メディア事業、人材関連事業、投資・クラウドファンディング支援事業

◆abc株式会社について（証券コード：8783 東証スタンダード市場）https://www.gfa.co.jp/(https://www.gfa.co.jp/)

abcは「多様性を通貨にする」を掲げます。私たちのアイデンティティであり、北極星であるこの言葉は、未来社会への約束です。私たちはこの言葉を、経営、事業、クリエイティブの判断軸とすることで、Web3技術を核とした通貨の専門集団として、従来の金融システムの枠組みに捉われない「善いことをした人が得をする世界」を目指します。

abcのグループ企業ネットワークにも「Tokenized by abc」をブランド表記として加え、各事業と一体で示すことで、統一的なブランドマネジメントを通じて、グループ全体として多様性を通貨にし、新しい価値交換システムを提供していきます。

所在地：東京都港区赤坂四丁目9番17号 赤坂第一ビル11階

代表者：代表取締役 松田 元

事業内容：企業・ファンド等への投資、投資先支援、不動産関連事業、暗号資産関連事業

