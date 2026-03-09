希少部位のブリスケットスカートを使用したボリューム満点＆ライスが進むやみつきステーキが登場

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：植田剛史）が展開するステーキ宮では、2026年3月10日（火）よりワイルドカットビーフステーキを販売いたします。

焼肉屋でも使用されている、牛1頭からわずかしか取れない希少部位「ブリスケットスカート」を、ステーキ宮らしくワイルドにカットし、ボリューム満点に盛り付けました。トッピングのフライドガーリックとバターが食欲をそそり、ライスが進む逸品です。柔らかく、ジューシーな脂をお楽しみください。

【概要】

実施期間：2026年3月10日（火）～4月7日（火）

販売商品：ワイルドカットビーフステーキ 175g 1,790円（税込1,969円）

ワイルドカットビーフステーキ 225g 2,090円（税込2,299円）

実施店舗：ステーキ宮105店舗（宮崎大島店、姫路大津店を除く）

※実施期間や店舗は予告なく変更になる場合がございます

※販売価格やメニューの内容は店舗によって異なります。詳しくは公式HPをご確認ください

公式ホームページ :https://www.miya.com/

＜ステーキ宮＞

1975年5月24日栃木県宇都宮市にて創業。うれしい、楽しい、おいしいレストランを合言葉に、安全安心なステーキとハンバーグを、創業の味『宮のたれ』で召し上がっていただく、ステーキ専門レストランです。2026年2月1日現在107店舗。

徹底した品質管理による品質や安全性は創業当時から現在まで変わりません。

ステーキの他にも種類豊富なスープバー・サラダバー・ドリンクバー付のセットメニューも好評です。 熱々の鉄板が奏でる音と香りのハーモニー、そして心をこめたおもてなしで、くつろぎのひとときをご提供致します。

【会社概要】

社名 ：株式会社アトム

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：東北・北関東・東海・北陸地区における直営・FC飲食チェーンの経営

設立 ：1972年1月（2009年3月26日 株式会社ジクト吸収合併）

資本金 ：100百万円

公式ホームページ :https://www.atom-corp.co.jp/

社名 ：株式会社コロワイド（英文名称：COLOWIDE CO., LTD.）

本社所在地 ：〒220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー12F

事業内容 ：1.飲食店の経営 2.各種食料品の仕入販売及び加工販売

設立 ：1963年4月

資本金 ：438億14百万円

店舗数 ：2,602店舗・524拠点（2025年6月末時点）

公式ホームページ :https://www.colowide.co.jp/

コロワイドグループは、「すべては、お客様と社員のために」を企業理念に、全国で多様な外食ブランドを展開する“食”の総合プロデュース企業です。居酒屋をはじめ、レストランやデザート、給食事業、食品製造・流通まで幅広く手がけ、グループ一体となっておいしさと安心をお届けしています。

これからも「食への情熱」を原動力に、一人でも多くのお客様に「楽しかった、美味しかった」と感じていただける体験価値の創出に努めてまいります 。