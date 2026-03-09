kintone、新たにマレー語に対応

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野慶久、以下サイボウズ）は、3月8日にkintone（キントーン）のアップデートを実施し、kintoneでのマレー語対応を開始いたしました。これまでの対応言語である日本語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、スペイン語、タイ語、ポルトガル語（ブラジル）に、マレー語が新たに加わります。kintoneは現在32の国や地域で導入されておりますが、さらに多くの国や地域でご利用いただくことを目指します。

マレー語対応の概要

マレー語対応は、日本国内外で販売されているkintoneすべてに適用され、すべての国・地域でマレー語をご利用いただけるようになりました。

「アカウント設定」の「言語」で、「Bahasa Melayu」を選択すると、製品に組み込まれている文言がマレー語で表示されます（※）。

アカウント設定の「言語」画面と、マレー語で表示されているアプリの設定画面

※「プロフィール」画面や「cybozu.com共通管理」画面などでのマレー語対応は、4月版以降でのアップデートを予定しています。

※「言語ごとの名称」の機能でマレー語での名称を設定することには対応していません。これまで通り、「言語ごとの名称」の「デフォルト」に相当する箇所でマレー語を利用することにより、アプリ名やフィールド名をマレー語で表示させることは可能です。

※「アカウント設定」の「言語」で「Webブラウザーの設定に従う」を選択し、ブラウザーをマレー語で利用していた場合、今回のアップデートによりkintoneがマレー語で表示されるようになります。

kintoneのグローバル対応およびマレーシアでの展開

サイボウズは、「チームワークあふれる社会を創る」をパーパスに、全世界のチームで弊社製品をご活用いただくことを目指しています。中でもkintoneは、これまで多言語対応だけでなく、日付形式や数値形式を変更できる機能など、さまざまな国・地域でご利用いただくための機能追加・改修を行ってまいりました。

マレーシアにおいては、2022年にマレーシア法人「Kintone Southeast Asia Sdn. Bhd.」を開設以降、マレーシアを含む東南アジア諸国でのkintoneの販売を強化してまいりました。2026年2月からは大型広告キャンペーンを開始し、現地での積極的なプロモーション活動を展開してまいります。

今回のマレー語対応により、マレー語をビジネスで使用するマレーシアおよび東南アジアの各地域の日本法人やローカル企業でさらに活用していただけることを期待しております。

参考：

マレーシアで、kintoneの広告キャンペーン "Goodbye, work stress. Hello, Kintone!" を開始

動画、屋外広告（OOH）、ラジオ、SNSなど複数媒体で広告展開：

https://topics.cybozu.co.jp/news/2026/02/10-19308.html

kintoneの製品サイト（Southeast Asia向け）：

https://www.kintone.com/en-sea/