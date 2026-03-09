ダイヤモンド・プリンセス、「クルーズシップ・オブ・ザ・イヤー2025」でラージシップ部門＆コストパフォーマンス部門の2部門をダブル受賞！

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、日本で歴史あるクルーズ誌「CRUISE(https://www.cruise-mag.com/)」（2026年2月27日発売号）の読者投票「クルーズシップ・オブ・ザ・イヤー2025」において、ダイヤモンド・プリンセスがラージシップ部門とコストパフォーマンス部門の2部門をダブル受賞したことを発表しました。ラージシップ部門では、「おもてなしのすばらしさ」や「大型船でありながら落ち着いた雰囲気や居心地の良い客室」「魅力的なエンターテインメントの豊富さ」などが評価され、コストパフォーマンス部門では、「日本語サービスや日本食メニューの充実度」や「迫力のあるエンターテインメントがクルーズ代金に含まれているお得さ」「早期割引などのお得なキャンペーン情報」などが高評価を得ました。

この受賞について、プリンセス・クルーズ ジャパンオフィスである株式会社カーニバル・ジャパン代表取締役社長の堀川悟は次のように述べています。

「この度、日本で歴史あるクルーズ誌において、ダイヤモンド・プリンセスが栄誉ある賞に2部門で選出されたことを大変光栄に思います。コストパフォーマンスや居心地の良さなど、プリンセス・クルーズが大切にしているおもてなしの心や質の高いサービスが高く評価されたことは、今後の大きな励みとなります。2027年には『ダイヤモンド・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess)』とその姉妹船『サファイア・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/sapphire-princess)』の2隻体制という新たなステージへ挑戦いたします。ショートクルーズから周遊クルーズまで多彩なコースをご用意し、日本各地の地元経済の活性化にも貢献しながら、これまで以上に多くのお客様へ最高の船旅を提供してまいります」。

プリンセス・クルーズの日本発着クルーズにおける初の試みとして、2027年より日本で建造された姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」が2隻就航するほか、新たにサファイア・プリンセスが東京を母港として日本発着クルーズの運航を開始します。2027年3月6日（土）～2027年11月13日（土）出発の期間で、全41出発日*を設定し、韓国と台湾を含む計3カ国35都市を訪れます。

*チャータークルーズを除く

姉妹船の「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」は、2004年に三菱重工長崎造船所で建造された日本に縁のある客船です。2014年から日本発着クルーズの運航を続けるダイヤモンド・プリンセスは、プリンセス・クルーズの築き上げた日本発着クルーズにおける10年以上の実績と、日本とアジアとの深い結びつきを象徴する特別な存在です。

2027年日本発着クルーズは、横浜・東京を母港として、四季折々の風情や日本ならではの伝統と文化を感じながら、日本の魅力を再発見できる多彩なクルーズをご用意しています。3月から4月にかけては、桜の開花を楽しむ「春うらら 西日本周遊と韓国13日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/M708)」や「春風満帆！日本周遊と韓国14日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/H709)」をお楽しみいただけます。さらに、7月から8月には青森と函館で開催される夏祭りを堪能できる「夏休みクルーズ！お祭りに沸く日本周遊と韓国9日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/M721)」や日本を代表する夏祭りを一度に巡る大人気コース「日本の夏！ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国12日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/M722)」、「日本の夏！竿燈・花笠に沸く周遊クルーズと韓国(https://www.princesscruises.jp/voyage/H721)」のほか、ダイヤモンド・プリンセスとサファイア・プリンセスの貴重なランデブーを体験できる「姉妹ランデブー！海上から臨む熊野大花火大会と西日本周遊11日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/M723)・14日間(https://www.princesscruises.jp/voyage/H722)」などもご用意しています。

また、サファイア・プリンセスでは、クルーズ初心者や現役層でも参加しやすい週末発の「気軽にショートクルーズ！8日間A(https://www.princesscruises.jp/voyage/H714)・B(https://www.princesscruises.jp/voyage/H719)・C(https://www.princesscruises.jp/voyage/H723)」を3出発日設定しています。そのほか、日本各地を巡り、各寄港地の魅力を存分にご堪能いただくことができる10日間前後を中心としたコース設定により、各寄港地における地元経済の活性化への貢献も目指します。

クルーズシップ・オブ・ザ・イヤーについて

海事プレス社が発行する日本で歴史あるクルーズ専門誌「クルーズ」が毎年読者投票で決める、客船ランキング。第１回目は1992年に始まり、今年で第33回目を迎える。アンケート項目を大幅に刷新した第33回では新部門が登場し、客船の特色を区分けした人気投票へと進化した。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。2025年10月に最新かつ革新的な客船「スター・プリンセス」がデビューし、姉妹船「サン・プリンセス」は2年連続で、米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーの「メガ客船部門第1位」に選出された。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。