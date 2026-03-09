パンどろぼう、MOOK第8弾『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！　はじめてのパンチニードルキット』3/30発売決定

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！ はじめてのパンチニードルキット』を2026年3月30日（月）に発売します。

●作品紹介

●「パンどろぼう」を、ふわふわモフモフの毛糸で手作りできる！

絵本『パンどろぼう』の表紙イラストを、毛糸で手作りしてみませんか？

毛糸は絵本の色に合わせて染めたオリジナルカラーです。手足や顔は、フェルトで再現。

実物大型紙と付録セット付きだから、すぐに作品作りが楽しめます。

お子さまの通園バッグやお昼寝ブランケット、お片付けBOXなど、「パンどろぼう」をいろんな雑貨に縫い付けて、せかいに１つだけのオリジナルを作ることができます。

＜作品例＞

・通園バッグ

・お昼寝ブランケット

・お手伝いエプロン

・お片付けBOX

・額飾り

・クッション

・タブレットケース

・マグネット

●書誌情報

『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！ はじめてのパンチニードルキット』

価格：2,970円（本体2,700円＋税）

発売日：2026年3月30日予定

ISBN：978-4049026665

URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000488/

●「パンどろぼう」とは？

シリーズ1作目『パンどろぼう』

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。

2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。

さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。

・受賞歴（一部）

『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位

『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位

●原作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/