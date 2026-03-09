パンどろぼう、MOOK第8弾『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！ はじめてのパンチニードルキット』3/30発売決定
株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！ はじめてのパンチニードルキット』を2026年3月30日（月）に発売します。
●作品紹介
●「パンどろぼう」を、ふわふわモフモフの毛糸で手作りできる！
絵本『パンどろぼう』の表紙イラストを、毛糸で手作りしてみませんか？
毛糸は絵本の色に合わせて染めたオリジナルカラーです。手足や顔は、フェルトで再現。
実物大型紙と付録セット付きだから、すぐに作品作りが楽しめます。
お子さまの通園バッグやお昼寝ブランケット、お片付けBOXなど、「パンどろぼう」をいろんな雑貨に縫い付けて、せかいに１つだけのオリジナルを作ることができます。
＜作品例＞
・通園バッグ
・お昼寝ブランケット
・お手伝いエプロン
・お片付けBOX
・額飾り
・クッション
・タブレットケース
・マグネット
●書誌情報
『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！ はじめてのパンチニードルキット』
価格：2,970円（本体2,700円＋税）
発売日：2026年3月30日予定
ISBN：978-4049026665
URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000488/
●「パンどろぼう」とは？
シリーズ1作目『パンどろぼう』
2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。
2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。
さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。
・受賞歴（一部）
『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位
『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位
・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo
・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou
・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info
・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com
・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com
●原作者プロフィール
柴田ケイコ
高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。
公式サイト：https://www.shibata-illust.com/