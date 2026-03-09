パンどろぼう、MOOK第8弾『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！　はじめてのパンチニードルキット』3/30発売決定

株式会社KADOKAWA（東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」より『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！　はじめてのパンチニードルキット』を2026年3月30日（月）に発売します。


●作品紹介




●「パンどろぼう」を、ふわふわモフモフの毛糸で手作りできる！


絵本『パンどろぼう』の表紙イラストを、毛糸で手作りしてみませんか？


毛糸は絵本の色に合わせて染めたオリジナルカラーです。手足や顔は、フェルトで再現。


実物大型紙と付録セット付きだから、すぐに作品作りが楽しめます。


お子さまの通園バッグやお昼寝ブランケット、お片付けBOXなど、「パンどろぼう」をいろんな雑貨に縫い付けて、せかいに１つだけのオリジナルを作ることができます。



＜作品例＞


・通園バッグ


・お昼寝ブランケット


・お手伝いエプロン


・お片付けBOX


・額飾り


・クッション


・タブレットケース


・マグネット


















●書誌情報


『パンどろぼうMOOK【特別付録】せかいに１つだけのオリジナルが作れる！　はじめてのパンチニードルキット』


価格：2,970円（本体2,700円＋税）


発売日：2026年3月30日予定


ISBN：978-4049026665


URL：https://www.kadokawa.co.jp/product/322511000488/


●「パンどろぼう」とは？


シリーズ1作目『パンどろぼう』

2020年刊行の１作目『パンどろぼう』（作：柴田ケイコ）をはじめとした絵本シリーズ。シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞しています。


2025年4月16日にはシリーズ5周年を迎えました。


さらにはアニメ化も決定！これからも「パンどろぼう」の活躍にご注目ください。



・受賞歴（一部）


『パンどろぼう』：「第11回リブロ絵本大賞」大賞、「第1回TSUTAYAえほん大賞」第1位


『パンどろぼうvsにせパンどろぼう』：「第5回未来屋えほん大賞」大賞、「第2回TSUTAYAえほん大賞」第1位


『パンどろぼうとほっかほっカー』：「第16回MOE絵本屋さん大賞2023」第1位



・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo


・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou


・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news


・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info


・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com


・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com


●原作者プロフィール


柴田ケイコ



高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。



公式サイト：https://www.shibata-illust.com/