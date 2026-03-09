ペットと共に安らかに眠る-　那須の丘、創園45周年記念キャンペーンを実施

一般社団法人萌根

栃木県那須町の散骨型霊園「那須の丘」を運営する一般社団法人 萌根は、創園45周年を記念し、全国から応募できるプレゼントキャンペーンを実施します。

那須の丘「ペット専用 ガーデン葬」イメージ

近年、日本では少子高齢化やライフスタイルの変化に伴い、お墓のあり方も多様化しています。少子化や核家族化の進行により「家族墓を継ぐ人がいない」「ペットと同じ場所で眠りたい」といった相談が増えています。

樹木葬や散骨など自然と調和する供養の形に関心を持つ方も増えており、ペットを家族の一員として考える方々からは「ペットと同じ場所で眠りたい」という声も多く聞かれるようになりました。

那須の丘は、人とペットが同じ供養空間で眠ることができる散骨型霊園として運営されています。今回のキャンペーンは、そうした新しい供養の選択肢をより多くの方に知っていただくことを目的として実施するものです。

キャンペーンでは、樹木葬区画（70号区画）およびペット専用ガーデン葬の利用機会を抽選で提供します。応募はInstagram公式アカウントを通じて行い、全国からご参加いただけます。利用期間中の年間管理費は不要となり、追加費用の心配なくご利用いただけます。利用期間は初めての散骨から30年間となります（※1）。

那須の丘について

栃木県那須郡那須町、高原エリアにある自然葬の散骨型霊園（広さ1ha）。ペットと人がともに眠ることができます。粉骨されたご遺骨は自然と調和し、樹木や花に循環する葬送方法です。広い空と吹き渡る風が利用者の皆様に愛されています。

【那須の丘公式HPリンク】(https://nasunooka.jp/)

夏の風景（８月ごろ）お好きな樹木・草花を植えられますAコース：人とペットが一緒に入れる樹木葬70号（1.4m×1m）

・通常価格は16.5万円、年間管理費は12,000円です（当選者の方は管理費も無料です）

・人のみでもお入りいただけます（現在、約４割のお墓が人のみです）

・那須町周辺の方だけでなく、都内、近隣県からのご利用も多く、お墓参り代行も可能です

・年に一度、希望される方のみに向けた仏式の法要がございます。

Bコース：ペット専用ガーデン葬

・通常価格は１霊あたり合同で11,000円、個別で30,000円のご利用料金です。

・お手元供養をされていたペットさんのお骨を自然に還したい、お参りしたい方に選ばれています。

・管理費は不要です。

・【公式Instagramご参照ください】(https://www.instagram.com/nasunooka.jp/)

■キャンペーン概要

名称：那須の丘 創園45周年記念キャンペーン

応募期間：2026年3月9日～2026年4月28日

抽選日：2026年4月30日

【キャンペーン詳細ページはこちら】(https://nasunooka.jp/info/%E9%9C%8A%E5%9C%9245%E5%91%A8%E5%B9%B4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3)

■内容

Aコース：ペットと一緒に入れる樹木葬区画（70号区画）利用機会 1名様 通常価格16万5千円

Bコース：ペット専用ガーデン葬 利用機会（３霊まで） 1名様 通常価格９万円

・本キャンペーンは商品購入などの条件を伴わないプレゼントキャンペーンとして実施されます。

・当選者には当選通知書を郵送にて発送します。必要になられるまでご来園の必要はありません。

■応募方法

⑴ Instagram公式アカウント「@nasunooka」をフォロー

⑵キャンペーン投稿に「樹木葬」または「ガーデン葬」とコメント

⑶DMで案内される応募フォームから必要事項を入力して送信

これで応募完了となります。

【ご応募はこちらから】(https://www.instagram.com/p/DVpMqSMEvhz/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■霊園概要

名称：那須の丘

所在地：栃木県那須町

運営：一般社団法人 萌根（もね）

那須の丘では、自然環境の中で遺骨が土と調和し、時間をかけて自然へと還っていく供養の形を大切にしています。また、人とペットが同じ供養空間で眠ることができる霊園として、多くの利用者に選ばれています。

（※1）15年ごとに連絡先の確認を目的とした更新がございます。更新に費用は生じません。