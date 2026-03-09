【名古屋市】 全国初の官・民・ボランティアが共創した保護犬・保護猫の大型譲渡会「わんにゃん出逢いフェス」を実施

ロイヤルカナン ジャポン合同会社

栄養学に基づいて犬と猫の健康を実現する企業（Health Through Nutrition Company）として、プレミアムペットフードおよび食事療法食を展開するロイヤルカナン ジャポン合同会社（本社：東京都港区、社長：日下部 真一、以下、ロイヤルカナン）は、名古屋市及び公益社団法人 名古屋市獣医師会、株式会社カインズ（以下、カインズ）、Amazonとともに、全国でも初めての官民協働の保護犬・猫の譲渡会「わんにゃん出逢いフェス」を2026年2月11日（水）に開催しました。

「わんにゃん出逢いフェス」は、本年1月21日から2月22日の1ヵ月間にわたって実施された名古屋市の動物愛護活動の取り組みとなる 「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」の基幹イベントとなり、当日は、保護犬団体4団体、保護猫団体12団体から合計約50頭の保護犬・猫たちが参加。来場者は老若男女、家族やカップル、友人たちと様々で、合計500人以上が新しい家族との出逢いを楽しみました。

同フェス冒頭のステージイベントでは、はじめに名古屋市健康福祉局 動物愛護管理・検査業務管理担当課長の尾関慎太郎氏が、「どの地域でも、保護犬・猫の譲渡会は自治体や保護団体単位で行っていますが、今回の『わんにゃんまちごとマンスリー名古屋』では、官・民・ボランティアが一体となり、街全体を譲渡会場に見立てた全国初の共創プロジェクトです。また、環境省の人と動物の共生パートナーシッププロジェクト「つなぐ絆、つなぐ命」に参画しているロイヤルカナン、カインズ、Amazonの3社の多大なる協力により、より広く市民の皆さまに、保護活動へのアクションを共有することができました」と

写真：大盛況だった「わんにゃん出逢いフェス名古屋」（保護猫エリアより）

本イベントの開催概要を説明。そして「名古屋市は、全国に先駆けて『動物愛護』の名を冠した動物愛護センターを開設するなど、動物愛護の取り組みにとても力を注いでいます。おかげ様で名古屋市の殺処分数は、犬は6年間ゼロを維持し、猫も激減しており、ゼロに向けてあともう一歩というところまで進んでいます。今後も人とペットが共生する街づくり・名古屋の実現に向けて、歩みを進めてまいります」と締めくくりました。

写真（左より）：Amazon原田氏、カインズ大谷氏、名古屋市動物愛護担当課長 尾関氏、名古屋市動物愛護センター所長 山岸氏、名古屋市人とペットの共生サポートセンター長 石川氏、ロイヤルカナン 武井

共催した民間3社の担当者もステージで挨拶を行い、3社それぞれの取り組みを紹介。Amazonの原田歩美氏は「Amazonは保護動物の譲渡が当たり前の選択肢になる世の中を目指して、支援が欲しい団体と支援をしたい方をつなぐ物資支援をサポートしています。2019年から開始したこの取り組みは、支援施設は338、支援金額は合計9.7億円相当の支援をいただくことができました」と報告しました。

また、株式会社カインズの大谷潤二氏は、「カインズは『まちのくらしをみんなでDYI』という理念のもとで、『くみまちプロジェクト』として動物愛護活動を推進しています。当社は様々な地域でカインズ店舗における譲渡会や物資支援を行っていますが、今回のマンスリー期間中は、毎週末に市内店舗にて『くみまち譲渡会』を実施しているので、ぜひ遊びにきてください」と会場に呼びかけました。

最後に、ロイヤルカナンの武井亮史は、「当社は『ペットのためのより良い世界』をつくるというパーパス（存在意義）のもと、犬と猫を取り巻くあらゆる環境を健全にしていきたいと考えています。世界中の専門家と連携して得た犬や猫に関する知識と最新の栄養学を自治体や保護団体・ボランティアの皆様、そしてご家族へと共有しながら、どのようなペットにとっても、一頭一頭に最適な栄養バランスを提供することを目指しています。今回の「わんにゃん出逢いフェス」もその一環として企画させていただきました。本日は、初めてペットをお迎えされる方にもわかりやすい栄養学セミナーもご用意しているので、ぜひご参加ください。そして、これから家族に迎える子たちを健やかにお育ていただきながら、その子たちとご家族がさらに健やかに過ごしていけるよう、そんな譲渡活動をこれからも支援していきます」と述べました。

写真：大盛況だった「わんにゃん出逢いフェス名古屋」（保護犬エリアより）

当日に「トライアル決定（自宅預かり体験後に正式譲渡）」に進んだ猫の保護団体の担当者は「多くのご家族候補に出逢えるこの取り組みは本当に素晴らしいと思いました。他団体の保護猫と会えることも楽しいですし、団体同士の交流にもつながるなど、これからも合同譲渡会を計画していけたらと思います」と語りました。

また、来場者のお一人は「たくさんの犬や猫と触れ合えてとても癒されました。一目惚れもありますが、ボランティアさんのお話を直に伺えたことでこの子のママになる決心がつきました。この子の性格や普段の栄養管理、しつけの方法、譲渡までの審査手順など、厳しいことも包み隠さず親切に教えていただいたので、安心して迎えることができると思いました」と話しました。

「わんにゃんまちごとマンスリー名古屋」は、2月22日に終了いたしましたが、名古屋市では今後も継続的に保護犬・猫の譲渡活動が実施されていく予定です。

