【DRIMAGE プレスリリース】『BTS Island:インザソム』SUGA Happy Birthday(ハート)WeverseでBTSカムバック記念の特別ページを公開！

株式会社DRIMAGE JAPAN

BTSやSEVENTEENなど世界的アーティストを擁するエンターテインメントライフスタイルプラットフォーム企業HYBEのゲーム事業を担うDRIMAGE(所在地：韓国ソウル、代表取締役：チョン・ウヨン)および日本法人DRIMAGE JAPAN(所在地：東京都港区、代表取締役社長：中西 啓太)は同社のモバイルマッチ3パズルゲーム『BTS Island:インザソム』について、BTSのカムバックを記念し、Weverseでの特別ページを公開しました。

-『BTS Island:インザソム』、BTSのカムバックを記念した特別ページをWeverseで公開特別ページはこちら！ :https://campaigns.weverse.io/WV131MJDMF?lang=JA

今回公開した特別ページでは、「BTS Island:インザソム」の大型アップデートに合わせたクールなキャラクターたちの姿や、BTSメンバーの関係性が垣間見える名シーン、人気楽曲のコスチュームへの着せ替えコンテンツの紹介など、盛りだくさんの内容をお届けしております。

現在、人気楽曲のコスチュームを自由に着せ替えて楽しめるイベントを開催中です。

さらに3月10日(火)からは、着せ替えた画像をSNSに投稿していただいた方の中から、抽選で「BTS新公式ペンライト(BTS Official Light Stick Ver.4)」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

イベントはこちら！ :https://www.bts-island-deco-event.com/ja

-本日3月9日、SUGAの誕生日を記念した24時間限定イベントを開催中

本日3月9日(月)のSUGAの誕生日を記念し、特別なアイテム販売やイベントを公開いたしました。

3月9日(月) 0:00～23:59の24時間限定で、SUGAへのお祝いメッセージを投稿していただいたユーザーのみなさまの中から、抽選でゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

イベントへの参加方法などの詳細は下記お知らせよりご確認いただけます。

お知らせはこちら！ :https://www.bts-island.com/jp/community/event/907

BTSのカムバックやSUGAの誕生日など、お祝い事が続くこの特別な瞬間を、ぜひ「BTS Island:インザソム」と一緒にお楽しみください！

「BTS Island:インザソム」に関するより詳細な情報は、公式サイトおよびSNSチャンネルをご確認ください。

「BTS Island:インザソム」関連URL

Website ：http://www.bts-island.com

X(Twitter) ：https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP

Instagram：https://www.instagram.com/intheseom_bts/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w

Facebook ：https://www.facebook.com/INTHESEOM.BTS

「BTS Island：インザソム」について

「BTS Island:インザソム」はBTSメンバー(RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V, Jung Kook)と居心地のいい島を探検しながら、マッチ3パズルをお楽しみいただけるパズルアドベンチャーゲームです。

船旅を楽しんでいる最中、突然ハンドルが壊れてしまった！

無人島に流れ着いたところから始まる物語となっており、エメラルド色の海、放置されたリゾート施設、そしてかわいい動物たちに囲まれながら美しい島を探検します

水泳や釣り、花火も一緒に楽しみましょう！彼らのソムライフが気になる？

“「ここはソム。みんなでつくった小さなソム(島)」”

BTSとあなただけの特別な島。ようこそ、インザソムへ！

■株式会社DRIMAGEならびに株式会社DRIMAGE JAPANについて

株式会社DRIMAGEの社名は、「Dream（夢）」と

「Interactive Media（相互作用できるメディア）」と

「Age（時代）」の3つの言葉をかけ合わせた造語です。

「夢見るもの」に出会い、相互作用を通じて新しい感動と物語を経験できる「インタラクティブメディア」を通じて夢を具現化できる「時代」を開いていきたいという想いを社名に込めました。

国内外の競争力のある企業と提携してインタラクティブメディアの派生事業を展開していきます。

この他にも、インタラクティブメディア・テクノロジーを基盤に、日常に疲れた現代人に新たな経験をお届けできる多様なコンテンツとサービスを提供します。

株式会社DRIMAGE JAPANは株式会社DRIMAGEの日本法人です。本タイトル「BTS Island:インザソム」の日本国内事業を担当しております。

(C) BIGHIT MUSIC / DRIMAGE. All Rights Reserved.