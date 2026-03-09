【東京国立近代美術館】インバウンド向けの英語鑑賞プログラム「Collection Tour “Explore with Us”」を開始

文化庁

東京国立近代美術館（東京・竹橋）では、インバウンド向けの英語鑑賞プログラム「Collection Tour “Explore with Us”」を2025年11月から本格的に開始しました。



当館ガイドスタッフ（ボランティア）と一緒に展示室を巡り、30分で約5作品を紹介するツアーで、当館の所蔵品の見どころを短時間で楽しめるプログラムです。国内の美術館では数少ない定期的に開催される英語プログラムで、原則毎週木曜日の10時半と12時の各日2回開催し、無料で参加いただけます。外国人観光客が多く訪れる春には、全館イベント「美術館の春まつり」（3/13（金）～4/12（日））期間中に限り、木曜日に加えて3/25（水）と4/1（水）にも開催します。初めて日本を訪れる方にも、再来日の方にも、日本文化を体験いただけるおすすめのプログラムです。

撮影：加藤健

当館は、重要文化財 18 点（うち 2 点は寄託）を含むおよそ14,000点の国内最大級のコレクションを有する国立美術館です。皇居の近くに位置し、皇居散策と併せて日本文化に親しむのに最適な施設で、2024年度は7万人を超える外国人の方にご来館いただきました。中でも人気なのは、会期毎に選りすぐりの約200点を展示し、19世紀末から今日までの日本美術の流れを概観できる所蔵作品展「MOMATコレクション」です。

当館では、これまでも英語による鑑賞プログラムを行ってきましたが、参加者の声を反映した新たなプログラムが「Collection Tour “Explore with Us”」です。30分とコンパクトながら約5作品を紹介する、旅行中にも気軽に参加いただけるプログラムとなりました。参加者からは、「解説が素晴らしく、作品への理解が深まった。」「日本人作家を知る素晴らしい方法だ。」と評価いただいています。

好きな時に使える多言語の美術館ガイドアプリも！

ツアーの他にも、多言語で楽しめる無料の美術館ガイドアプリ「Bloomberg Connects（ブルームバーグ・コネクツ）」を提供しています。「MOMATコレクション」の作品解説や音声ガイドの他、ミュージアムショップやレストラン、館内おすすめスポットなどの施設情報、キュレータートーク動画など多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/47048/table/1144_1_275bffaa53375d9984dd0b6760b5b710.jpg?v=202603090251 ]

■施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/47048/table/1144_2_0e5941476c91c28472566a9c1f3bd656.jpg?v=202603090251 ]

※休館日、観覧料等の最新情報は当館ウェブサイトにてご確認ください。