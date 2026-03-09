ジョエル・ロブションのイースター　干支ウマ＆ウサギが新登場！ 2026年新作イースター限定ショコラ

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（東京都港区南青山 代表取締役会長 兼 CEO：淺野幸子）が運営する「ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ル パン ドゥ ジョエル・ロブション」全店、「ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション 虎ノ門ヒルズ店」では、イエス・キリストの復活と春の訪れを祝う伝統的な祝祭「イースター」をご自宅でお楽しみいただけるよう、 2026年3月16日（月）から期間限定で『イースターエッグ』を販売いたします。ご予約は2026年3月9日（月）より承ります。

※イースターは春分の日のあと最初に迎える満月の次に訪れる日曜日とされており、今年は4月5日(日)です。

後ろ姿もとってもキュート！

今年ご用意するイースター限定ショコラは『ウサギ』と今年の干支『午(ウマ)』の2種です。

どちらも本体はホワイトチョコレート、土台はさくさくとした食感のブロンドチョコレートのロッシェで出来ており、全て余すことなくお召上がりいただけます。

また、本体の中にはヴァローナ社のチョコレートでアーモンドをコーティングした「アマンドショコラ」が入っています。

※ 「アマンドショコラ」は袋入りです。

パティシエが一つ一つ専用工房で作り上げる、見た目だけでなく、様々な食感や味わいにこだわったショコラはギフトとしてもおすすめです。

【販売概要】

・予約開始日：2026年3月9日（月）

・販売期間：2026年3月16日（月）～4月15日（水） ※なくなり次第終了

・価格（税込）：ウサギ 4,000円、午(ウマ) 4,000円

・予約方法：オンライン予約、販売店舗店頭、お電話にて承ります。詳細は下記URLよりご覧いただけます。

ジョエル・ロブション公式HP：https://www.robuchon.jp/topics/25245.html

・販売店舗：

ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション全3店舗

（恵比寿ガーデンプレイス店/六本木ヒルズ店/丸の内ブリックスクエア店）

ル パン ドゥ ジョエル・ロブション全2店舗

（渋谷ヒカリエ ShinQs 東横のれん街店/ニュウマン新宿店)

ルカフェ ラブティック ドゥ ジョエル・ロブション虎ノ門ヒルズ店