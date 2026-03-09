「リージャスつくば駅前」2026年2月27日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は、2026年2月27日、茨城県つくば市のつくば駅直結の新築ビル「d_ll Tsukuba（ディールつくば）」において、新たなビジネスセンター「リージャスつくば駅前」を開設しました。全国で215拠点を展開する中、つくば市では2拠点目の開設となります。研究学園都市として発展を続けるつくば市において、スタートアップ、研究者、専門職、フリーランス、リモートワーカーなど、多様な働き方に応えるフレキシブルなワークスペースを提供します。

本センターは、つくばエクスプレス「つくば」駅直結という優れたアクセスを備え、研究機関や商業施設が集積するエリアに新たに誕生した複合ビル「d_ll Tsukuba」内に位置します。駅前でありながら歩行者空間が整備された落ち着いた環境で、周辺にはショッピングモール、飲食店、銀行、郵便局など、日常生活にも便利な施設が揃っており、外出や来訪対応もスムーズです。

内装は木目を基調にした落ち着きのあるトーンで統一。ビジネスラウンジには丸テーブルやファブリックチェアを配し、商談・打ち合わせ・休憩が自然に行える開放的な空間を実現しています。会議室は明るい木天板のテーブルと座り心地の良いチェアを組み合わせ、集中しやすいミーティング環境を整備。コワーキングエリアやプライベートオフィスはシンプルかつ機能性を重視したレイアウトとし、個人作業から長時間の業務まで快適に行えます。さらに、空間にアクセントを加えるアートを随所に配置し、創造性と居心地の良さを高めています。

本センターでは、以下のような設備とサービスを完備し、利用者の多様なニーズに対応いたします。

・多様なワークスタイルに対応

個室オフィス、シェアデスク、会議室、ラウンジスペースなど、利用者のニーズに応じた柔軟な空間設計。

・高速インターネット・セキュリティ完備

ビジネスに不可欠な通信環境と、安心して働けるセキュリティ体制を整備。

・法人登記・郵便受取サービス対応

スタートアップや個人事業主の方にも最適なサービスを提供。

・周辺環境の充実

徒歩圏内にカフェ、レストラン、銀行、郵便局、コンビニなどが揃い、日常生活もスムーズに。

■契約形態と柔軟性

契約は月単位から可能で、利用期間や人数の変動にも柔軟に対応。また、全国のリージャス拠点との連携により、東京・大阪・名古屋など他都市との併用利用も可能です。

■「リージャスつくば駅前」の概要

開設日：2026年2月27日

住所：茨城県つくば市吾妻２丁目4-1 ディールつくば 1階

アクセス：つくばエクスプレス「つくば駅」直結

総面積：約150坪

オフィス部屋数：53室

ワークステーション席数：103席

会議室：1室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジ、貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

Webページ：リージャスつくば駅前(https://www.regus-office.jp/area-serch/tsukuba-ekimae/)

■リージャスについて

リージャスは、世界120カ国、4,500拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内51都市・210拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、“働く”をもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

■日本リージャス株式会社 概要

本社所在地：〒163-1030 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp