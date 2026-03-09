「変わる情シス 2026 冬」開催

アイティメディア株式会社

アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下アイティメディア）は、2026年3月16日（月）～ 3月19日（木）に「変わる情シス 2026 冬」を開催します。本イベントは、中堅・中小企業の経営層やDX推進担当者向けに「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia ビジネスオンライン」「キーマンズネット」の３媒体が開催するライブ配信セミナーです。AIをはじめとしたテクノロジーについて学び、大企業に負けることなく市場での優位性を確立できるような「武器」を得るための実践的なロードマップを提供します。

■開催概要

■プログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1247/table/53_1_52b188c56c1b7981d33b82d1d965b736.jpg?v=202603090251 ]

【Day1：情シス起点の変革】

中堅・中小においては情報システム部門にリソース配分が十分でないことがほとんど。効率的に日常業務をこなしながら少数精鋭で「攻め」に転じるにはどうすればいいのか。ここでは経営層との連携方法、外部パートナー活用術などを含め、情シス起点でDXを成功させるための実践的なノウハウをお伝えします。

- 基調講演1 一人情シスが売上・利益に繋がる仕事を創る取り組み- セッション1-1 入退社対応に追われない！情シス業務を効率化するアカウント管理の考え方- セッション1-2 情シス運用が詰まるポイントと改善の判断軸を解説！

【Day2：セキュリティ】

巧妙化するランサムウェア攻撃は中小企業にとっても無縁ではありません。もちろん、高額なセキュリティソリューションの導入は高いハードルではありますが、より重要なのは、限られた予算で最大の効果を生む「選択と集中」のセキュリティ戦略です。そこで、中堅・中小企業にとって実践的な防御体制の構築方法を紹介します。

- 基調講演2 「中小企業だから」を言い訳にしない――セキュリティ担当者生存戦略【出張版】- セッション2-1 制度開始に向けた事前準備を サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度- セッション2-2 脅威の進化に対抗するマシンスピードディフェンス- セッション2-3 開始迫る！サプライチェーンセキュリティ対策評価制度！今打つべき一手は！？- セッション2-4 SASEで実現する中小企業のセキュリティ戦略 将来像から考えるネットワーク設計のポイント- セッション2-5 「従業員を守る・守らせる」から「従業員が自ら守る・自ら動く」へ - ガバナンスとしてのサイバーセキュリティとその手段

【Day3-1：AI活用】

AI導入は中堅・中小企業にとっても無視できないテーマですが、大手企業のように専門チームもいないし、予算も不十分なケースがほとんど。そんな悩みを抱える情シス担当者のため、限られたリソースでも実現可能なAI導入の方法を、リアルな事例を基に紹介します。

- 基調講演3-1 生成AIで挑む事業承継！～日本の中小製造業の未来を切り開く～- セッション3-1 確実な業務効率化へのプロセス正攻法：アプリ、データ連携とAI- セッション3-2 「SAP＝大企業向け」はもう古い ― 中堅成長企業で広がるSAP ERPの最新動向

【Day3-2：データの集め方、使い方】

さまざまなシステムにデータが分散する「サイロ化」を放置したままでは、自社の置かれた現状を正しく把握して迅速な経営判断を行うことは困難です。また、AIを十分に活用しようとすれば、散在するデータでは十分な効果を発揮できません。ここではデータ統合の課題を抱える企業に実践的なアドバイスを提示します。

- 基調講演3-2 「回答」から「判断」へ：AI時代の脱属人化データ活用

【Day4-1：IT資産管理・PC管理】

中堅・中小企業の情シス担当者はPCのキッティングや日々の運用管理にますます多忙を極めています。限られた人数で業務を効率化するにはどうすればよいか、ここでは、PC管理・IT資産管理の効率的な運用に焦点を当て、人手不足を解消する実践的な知恵を提供します。

- 基調講演4-1 脱「レガシー」に向けて情シスが本当にやるべき仕事とは？- セッション4-1 PC-LCMで実現する“運用が回る情シス”のつくり方- セッション4-2 中堅・中小企業の80%が検討 IT資産管理ツールのクラウド化の実態とは- セッション4-3 更新課題と情シス負荷を減らす“統合管理の鍵”

【Day4-2：デジタル化】

中堅・中小企業では依然として紙ベースの業務フローやハンコ文化が根強く残っています。アナログプロセスが残存する限り、最新技術を導入してもその効果は限定的。そこで、ペーパーレス化、電子承認システム、デジタル文書管理など、基本的なデジタル化に焦点を当て、地に足のついた具体的なアプローチ方法を解説します。

- 基調講演4-2 「超」斜陽産業の牛乳配達屋がやってきたDX

※プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。

プログラム詳細、参加申込はこちら(https://members10.live.itmedia.co.jp/library/OTg0NDA%253D?group=2603_JOSYS2026w&np_source=itm_release)

■「変わる情シス」について

「変わる情シス」は、中堅中小企業の情報システム担当者や経営者向けに「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia ビジネスオンライン」「キーマンズネット」の3媒体が共同で開催するイベントです。セキュリティやDXの課題解決に向け、AI活用やセキュリティ対策など、実践的なノウハウを学べるコンテンツを提供します。

