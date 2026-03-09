ぷちぷちチョコ＆ほろっとクッキーのごほうび食感！『メイトー ぷちほろクッキー＆バニラ』

協同乳業株式会社

協同乳業株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：深松 聖也）は、２つの食感を楽しめる『メイトー ぷちほろクッキー＆バニラ』を3月23日（月）より、全国のスーパーにて発売いたします。

本商品は、ぷちぷち食感のチョコチップとほろっとほどけるココアクッキー、２つの食感が楽しいクッキー＆バニラアイスバーです。バニラアイスには卵黄やはちみつを使用。さらに発酵バターを配合し、コクと甘みを感じる味わいに仕上げました。隠し味には沖縄産の塩を配合し、バニラの味わいをより引き立てています。

自分へのご褒美時間やお風呂上りなどのリラックスタイムに、毎日の“プチ贅沢”として是非お楽しみください。

【商品概要】

商品名 ：メイトー ぷちほろクッキー＆バニラ

種類別 ：ラクトアイス

内容量 ：240ml（40ml×6本）

保存温度 ：要冷凍-18℃以下

エネルギー ：68kcal（1本あたり）

発売地域 ：全国

希望小売価格：450円（税抜）

発売日 ：2026年3月23日（月）

【協同乳業株式会社とは】

協同乳業は、生産者とともに歩む新しい酪農事業を立ち上げることを目的に1953年12月に長野県で創業し、2022 年6月から全農グループの一員となりました。創業以来、「酪農と乳業の共生」を経営理念に掲げ、酪農家が毎日ひたむきに搾る生乳を原料として使用し、美味しさにこだわるとともに、生産技術の向上や研究開発を追求しています。また、発祥の地である長野県では、今も社員獣医師がきめ細かい丁寧な診療で酪農家の良質な乳生産と酪農経営を支えており、これは当社独自の取組みとなっています。長年愛されてきた商品ブランド「メイトー」と酪農家の想いを乗せた「農協」ブランドを通じて、”自然の輝きに、おいしさをそえて"をコンセプトに、生産者と消費者から愛され続ける企業を目指します。

