メガネブランド「Zoff」と「ちいかわ」が再びコラボレーション　アイウェアコレクション「Zoff | ちいかわ」第3弾

写真拡大 (全20枚)

株式会社インターメスティック

https://www.zoff.com/news/20260306-6946/




株式会社インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、漫画やアニメなどで人気の「ちいかわ」とのコラボレーション「Zoff | ちいかわ」第3弾を、2026年3月20日（金）に全国のZoff店舗（アウトレット除く）およびZoff公式オンラインストアほかで発売します。また、2026年3月10日（火）午前11時よりZoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始します。




第3弾となる本コレクションには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅうが登場。各キャラクターのエピソードをモチーフにしたプレミアムモデルに加え、性別や年代を問わずかけやすいベーシックデザインの「COOLモデル」、こどもにもかけやすいXSサイズの「HAPPYモデル」をラインアップします。アイウェアは全7種を展開。さらに、ダイカットクロスやスタンドケースなどのアイウェア雑貨も取りそろえた、ちいかわの世界観を日常に取り入れられるコレクションです。


｜概要


- 商品名｜「Zoff｜ちいかわ」
- 種類・価格｜メガネ7種 \7,700、\12,200（税抜き \7,000、\11,091）（セットレンズ代込）
※オリジナルケース・メガネ拭き付き
ダイカットクロス5種 \900（税抜き \819）、スタンドケース5種 \2,000（税抜き \1,819）
- 発売日｜2026年3月20日（金）
- 先行予約｜2026年3月10日（火）午前11時～Zoff公式オンラインストア
- 取扱店舗｜Zoff全店舗（アウトレット除く）・Zoff公式オンラインストア、Zoff 楽天市場店、Zoff ZOZOTOWN店、Zoff and ST店
- 特設ページ ｜https://www.zoff.co.jp/shop/contents/chiikawa.aspx


｜商品詳細




＃ちいかわモデル


ちいかわのさすまたで討伐！ モデル。ちいかわが討伐で使うさすまたをモチーフに落とし込んだフレーム。ちいさくてかわいい、小ぶりなサイズのボストンシェイプです。



Point１.ちいかわのシルエットパーツがさりげないアクセントに。２.さすまたをほどよいあしらいのメタルで再現。３.ちいかわとふわふわの雲をレーザー彫りでデザイン。


メガネ　ZA261002_20A1　\12,200 （税抜き \11,091）（セットレンズ代込）


ダイカットクロス　CK3-D-CLOTH-CK　\900 （税抜き \819）


スタンドケース　CK3-STANDCASE-CK　\2,000（税抜き \1,819）

＃ハチワレモデル


ハチワレのほめられリボン モデル。ちいかわとの思い出いっぱいの「ほめられリボン」がモチーフのフレーム。万能デザインのボストンシェイプです。



Point１.ハチワレのシルエットパーツがさりげないアクセントに。２.ハチワレの特徴的な"ワレ"の部分を表現。３.ハチワレが大切にしているリボンをメタルの曲線と併せてデザイン。


メガネ　ZY262003_72E1　\12,200（税抜き \11,091）（セットレンズ代込）


ダイカットクロス　CK3-D-CLOTH-HC　\900（税抜き \819）


スタンドケース　CK3-STANDCASE-HC　\2,000（税抜き \1,819）

＃うさぎモデル


うさぎ愛用！討伐棒 モデル。うさぎが武器として扱う討伐棒をモチーフにしたフレーム。万能なブラウンのウェリントン型はうさぎのように活躍してくれます。



Point１.うさぎのシルエットパーツがさりげないアクセントに。２.討伐棒を模したヨロイにはうさぎの手書きマーク入り！３.アクティブなうさぎをイメージした動きのあるテンプルパーツ。


メガネ　ZN261001_43A1　\12,200（税抜き \11,091）（セットレンズ代込）


ダイカットクロス　CK3-D-CLOTH-US　\900（税抜き \819）


スタンドケース　CK3-STANDCASE-US　\2,000（税抜き \1,819）

＃モモンガモデル


モモンガのかけてかわいく褒めろッ モデル。かわいぶるモモンガのかわいらしさを詰め込んだフレーム。天地幅深めのボストンシェイプはお顔の印象のバランスアップを叶えます。



Point１.モモンガのシルエットパーツがさりげないアクセントに。２.モモンガのかわいい手を再現したテンプルエンド。３.つる先とは対照的なこの手の持ち主は…？


メガネ　ZN262001_88E1　\12,200（税抜き \11,091）（セットレンズ代込）


ダイカットクロス　CK3-D-CLOTH-MM　\900（税抜き \819）


スタンドケース　CK3-STANDCASE-MM　\2,000（税抜き \1,819）

＃くりまんじゅうモデル


くりまんじゅうのオトナなラウンド モデル。随所にくりまんじゅうらしさを落とし込んだ大人っぽいフレーム。まるっとしたラウンド型は、渋くもかわいらしくもかけこなせます。



Point１.くりまんじゅうのパーツがさりげないアクセントに。２.くりまんじゅうのシルエットとおちょこをレーザー彫りで表現。３.くりまんじゅうをイメージしたブラウンのグラデーションカラー。丸みのあるフォルムがポイント。


メガネ　ZA261003_48A1　\12,200（税抜き \11,091）（セットレンズ代込）


ダイカットクロス　CK3-D-CLOTH-KR　\900（税抜き \819）


スタンドケース　CK3-STANDCASE-KR　\2,000（税抜き \1,819）

＃COOLモデル


軽量素材でかけやすく、ちいかわたちといつでも一緒♪性年代を問わずかけやすいベーシックデザイン。



Point１.ちいかわのシルエットパーツがアクセントに。HAPPYモデルとおそろいのあしらい。２.サングラスをかけた3にんがCOOLに集まったプリント柄。３.メガネ姿でもCOOLな表情でポーズ！


メガネ　ZC261002_14E1　\7,700（税抜き \7,000）（セットレンズ代込）

＃HAPPYモデル


軽量素材でかけやすく、ちいかわたちといつでも一緒♪おこさまにもオススメのXSサイズ。



Point１.ちいかわのシルエットパーツがアクセントに。COOLモデルとおそろいのあしらい。２.メガネ姿の3にんがひょっこり覗く、楽しいプリント柄。３.メガネをかけてHAPPYなピースサイン！


メガネ　ZC261001_43A1　\7,700（税抜き \7,000）（セットレンズ代込）

｜付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）


COOL&HAPPYなメガネケースとメガネ拭き付き。本コレクション限定で、型押しがかわいいメガネケースとテーマアートを使用した総柄メガネ拭きが付属します。




｜ちいかわ


「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。




グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。




- ちいかわインフォ｜https://chiikawa-info.jp/
- X(旧Twitter)｜https://x.com/ngnchiikawa
- Instagram｜https://www.instagram.com/ngnchiikawa/

(C)nagano


｜お問い合わせ先


- 一般のお客様｜Zoff カスタマーサポート Tel.0120-013-883（平日11時～18時）
- オンラインストアについてのお問い合わせ ｜Zoff オンラインストア Tel.0120-013-505（平日11時～18時）