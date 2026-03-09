日本全国のリアルなオーナーからいただいた写真＆ホームビデオ等の素材でつくられた 「みんなでつくるSTEP WGN 30周年」感謝と決意を込めたスペシャルムービーを、2026年3月9日（月）より公開！

本田技研工業株式会社

本田技研工業株式会社（本社：東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー、取締役 代表執行役社長：三部 敏宏）はミニバン「STEP WGN」の30周年を記念し、実際のオーナーから寄せられた写真・映像を核に編集したスペシャルムービーを2026年3月9日（月）に公開します。本映像は、初代から6代目までのSTEP WGNオーナーから寄せられた写真やホームビデオを中心に構成しており、現行のSTEP WGNだけではなく、初代モデルをはじめとする歴代モデルの素材も数多く提供いただきました。お客様だけでなく、開発者や販売店スタッフも登場し、STEP WGNに関わるすべての人々と一緒につくった映像作品です。

■みんなでつくるSTEP WGN30周年ムービー公開！ お客様とともに歩んだ30周年の感謝とこの先も変わらぬ決意を映像化！

STEP WGNは、1996年の初代発売以来、ミニバンの先駆者として家族の生活に新しい喜びや拡がりをつくりだしてきました。以来30年、6つの世代を重ね、大勢の家族と共に時間を過ごしてきました。この度、誕生から30周年を迎えた節目に、30年をともにしていただいたお客様への感謝と、この先もオーナーの皆様に寄り添い続ける決意を伝えるために「みんなでつくるSTEP WGN30周年ムービー」を企画いたしました。

スペシャルムービーはこちら ：https://www.youtube.com/watch?v=EgCafu6nRYM(https://www.youtube.com/watch?v=EgCafu6nRYM)

■30年分の「リアル」を一本のスペシャルムービーに。

今回解禁されたスペシャルムービーでは、30年をともにしてきたお客様からご応募いただいた283件、196のオーナーの写真・ホームビデオとHondaの開発者・販売店スタッフの写真・映像ともにリアルな素材のみで構成しました。当時、そして現在のSTEP WGNとの暮らし、そこにある感情が伝わる素材を散りばめた構成になっています。この30年間が、単なる製品進化の30年ではなく、大勢の家族と共に歩んできた30年であることを伝える映像です。

「家族みんなにとって最高のミニバンをつくりたい。」その思いの言葉から始まる本ムービーは、30年を経て甦った懐かしい写真や、現代の写真、ホームビデオを繋ぎ合わせ、一つの歴史としてエモーショナルに構成されています。

初代のスーパーフルフラットシートで寝転がる家族。2代目の回転シートを囲んで車内で食事を楽しむ家族。3代目の低いフロアから愛犬が軽々と飛び乗る姿。4代目の3列目床下格納シートを活かして、荷室を子どもの遊び場にしている家族。5代目のわくわくゲートから元気よく飛び降りる子どもたち。そして6代目のHonda史上最大の室内空間(※)で、のびのびとくつろぐ家族。届いた素材に写っていたのは、スペックではなく、その機能を使って生まれた「家族の時間」でした。「たくさんの素敵な時間をいっしょに過ごさせてくれて、ありがとう。」と、映像には、お客様だけでなく開発担当者や販売店スタッフも登場し、Hondaらしく「つくる喜び」「売る喜び」も感じられる構成となっています。「春も、夏も、秋も、冬も、日本全国に広がって」という言葉とともに、歴史を紡いだSTEP WGNの写真が無数に張り巡らされ、STEP WGN 30周年のロゴが表示。「次は、いっしょにどこいこう？」と、30年を超えたさらなる未来を見据えたメッセージと、感謝の気持ちが綴られたムービーとなっております。映像を彩る音楽は、くるりの『ワンダーフォーゲル』を家族の声でカバーいたしました。ドライブ中に家族・お子様が歌っている温かな家族の時間をイメージし、STEP WGNが家族に寄り添う時間を演出いたしました。

※2025年5月現在 室内三寸法（室内長＜フロントガラスの上端～3列目着席時視点位置＞、室内幅、室内高）に基づく、Honda調べ。

■担当者コメント「30年間ともに歩んできたお客様と一緒にお祝いがしたい」

「STEP WGN」は2026年5月で誕生30周年を迎えます。この節目に、30年間ともに歩んできたお客様と一緒にお祝いがしたい。その思いから、今回のスペシャルムービーを企画しました。

素材の募集にあたっては、広告を一切使わずにお声がけしました。それにもかかわらず、日本全国の196のオーナー様から写真やホームビデオが届きました。感謝の気持ちでいっぱいです。

届いたひとつひとつの素材には、STEP WGNと過ごしたオーナー様との日々の記憶が詰まっていました。まさに、30年分の『STEP WGNとオーナー様が共に過ごした記録』が集まったのだと感じています。今回の映像には、お客様だけでなく、STEP WGNの開発に携わった方や、販売店でお届けしてきた方も登場しています。買う人、つくる人、売る人。STEP WGNに関わるすべての人の思いを一本の映像にしたいと考えました。

30年間、STEP WGNを選んでくださったすべてのご家族に、感謝をお伝えしたいと思います」

■スペシャルムービー概要

名称 ：みんなでつくるSTEP WGN 30周年ムービー

公開日：2026年3月9日（月）AM11時 一般公開

公開先：https://www.youtube.com/watch?v=EgCafu6nRYM(https://www.youtube.com/watch?v=EgCafu6nRYM)

■会社概要

会社名 ：本田技研工業株式会社

代表者 ：取締役 代表執行役社長 三部 敏宏

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門2-2-3 虎ノ門アルセアタワー

設立 ：1948年9月

資本金 ：860億円

事業内容 ：二輪事業、四輪事業、パワープロダクツ事業 等

URL ：https://global.honda/jp/

■STEP WGNとは

STEP WGNは、「家族みんなの使い勝手を追求した、FF 1.5BOXライトミニバン」として1996年5月に誕生しました。以来、多彩なシートアレンジによる使い勝手のよさや、クラス最大級の室内空間など初代から現在の6代目まで共通する特長により、多くのお客様にご愛顧いただいています。誕生30周年を記念し「STEP WGN e:HEV AIR EX 30周年特別仕様車」、「STEP WGN e:HEV SPADA 30周年特別仕様車」を発売。