新生活にそっと寄り添う革小物。ギフト特集「Go New Life」を公開。

株式会社ガッツ（大阪府茨木市／代表：中辻大也）は、新生活ギフト特集「Go New Life 新生活の贈り物」を公開しました。進学や就職、転居など新しい生活が始まる季節に向けて、毎日使える革小物のギフトを紹介。特集ページはこちら https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864)

新生活の節目に、毎日使う革小物を。

小さいふ専門店「クアトロガッツ」は、新生活の季節に合わせて「Go New Life 新生活の贈り物」特集を公開しました。

進学や就職、転居など、新しい暮らしが始まる春。

新生活を迎える人へ、毎日使える革小物のギフトを提案します。

新生活という節目に、想いを贈る

「お疲れさま」「無理しないで」「ありがとう」

言葉で伝えるのは少し照れくさい。

そんな気持ちも、贈り物に込めて。

毎日使うものだから、手に取るたびに思い出す。

新しい生活にそっと寄り添う革小物を紹介しています。

年月と共に想いが重なる、栃木レザー

使用する革は、日本を代表するタンナーが手がける栃木レザー。

植物タンニンでじっくり鞣されたヌメ革は、使い込むほどに色艶が深まり、持ち主ごとの表情に育ちます。

長く使える丈夫な革だからこそ、贈った想いも年月と共に重なっていきます。

職人が仕上げる、日本製の革小物

製品は大阪・茨木の工房で、職人が一つひとつハンドメイド。

シンプルで使いやすい設計と、修理にも対応する長く使えるものづくりを大切にしています。

新しい生活のスタートに、長く寄り添う革小物です。

ギフトにも安心のラッピング

クアトロガッツでは、すべての商品で無料ラッピングに対応。

リボン付きの有料ラッピング（350円）も選択できます。

新生活の門出を祝う贈り物として、安心して利用できます。

