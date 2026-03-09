新生活にそっと寄り添う革小物。ギフト特集「Go New Life」を公開。
株式会社ガッツ（大阪府茨木市／代表：中辻大也）は、新生活ギフト特集「Go New Life 新生活の贈り物」を公開しました。進学や就職、転居など新しい生活が始まる季節に向けて、毎日使える革小物のギフトを紹介。特集ページはこちら https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864)
新生活の節目に、毎日使う革小物を。
小さいふ専門店「クアトロガッツ」は、新生活の季節に合わせて「Go New Life 新生活の贈り物」特集を公開しました。
進学や就職、転居など、新しい暮らしが始まる春。
新生活を迎える人へ、毎日使える革小物のギフトを提案します。
▼新生活ギフト特集はこちら
https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864)
新生活という節目に、想いを贈る
「お疲れさま」「無理しないで」「ありがとう」
言葉で伝えるのは少し照れくさい。
そんな気持ちも、贈り物に込めて。
毎日使うものだから、手に取るたびに思い出す。
新しい生活にそっと寄り添う革小物を紹介しています。
年月と共に想いが重なる、栃木レザー
使用する革は、日本を代表するタンナーが手がける栃木レザー。
植物タンニンでじっくり鞣されたヌメ革は、使い込むほどに色艶が深まり、持ち主ごとの表情に育ちます。
長く使える丈夫な革だからこそ、贈った想いも年月と共に重なっていきます。
職人が仕上げる、日本製の革小物
製品は大阪・茨木の工房で、職人が一つひとつハンドメイド。
シンプルで使いやすい設計と、修理にも対応する長く使えるものづくりを大切にしています。
新しい生活のスタートに、長く寄り添う革小物です。
ギフトにも安心のラッピング
クアトロガッツでは、すべての商品で無料ラッピングに対応。
リボン付きの有料ラッピング（350円）も選択できます。
新生活の門出を祝う贈り物として、安心して利用できます。
▼新生活ギフト特集はこちら
https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864(https://quatrogats.com/?mode=grp&gid=2704864)