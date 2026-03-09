【ノボテル奈良】奈良の恵みとイタリア・トスカーナの郷土料理が出会う「トスカーナ×奈良 春のイタリアンブッフェ」を開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

「ノボテル奈良」（所在地：奈良県奈良市）は、2026年4月より、奈良県産食材とイタリア・トスカーナ地方の郷土料理を掛け合わせた「トスカーナ×奈良 春のイタリアンブッフェ」を開催いたします。

豊かな自然に育まれた奈良の食材と、素朴で力強い味わいが魅力のトスカーナ料理。

両地域の食文化を掛け合わせた、ここでしか味わえない春のブッフェをご提供いたします。

奈良の旬野菜や大和ポーク、奈良県産小麦などの地元食材をふんだんに使用し、イタリアの伝統的な調理法や味わいと融合させた料理の数々をご用意しました。

奈良の食材とトスカーナ料理が織りなす多彩なメニュー

前菜には、奈良県産野菜を使った彩り豊かなイタリア料理をご用意。

奈良県産野菜を使ったオルトラーナや、奈良県産橘の香りを添えた料理、トリッパのトマト煮込みなど、トスカーナらしい素朴で奥深い味わいが楽しめます。

温製料理では、奈良県産野菜を使ったリゾットや、奈良県産小麦を使用した自家製サルシッチャのピッツァなど、イタリアの家庭料理をブッフェスタイルでお楽しみいただけます。

メイン料理には、牛肉のタリアータ バルサミコソースや

干し鱈のリヴォルノ風など、トスカーナを代表する料理をご用意。

奈良の食材とともに、イタリア郷土料理の魅力を味わえる内容となっています。

トスカーナ×奈良 春のイタリアンブッフェの注目アイテム

トリッパのトマト煮込み 奈良野菜

イタリア・トスカーナの定番料理。牛の胃袋を柔らかく煮込み、トマトの旨味と香味野菜を合わせて仕上げました。奈良の旬野菜を添えた、素朴ながら奥深い味わいの一皿です。

奈良県産玉ねぎのロティ パルメザン風味

奈良県産玉ねぎをじっくりローストして甘みを最大限に引き出し、仕上げにパルメザンチーズを合わせました。シンプルな調理だからこそ際立つ、玉ねぎ本来の旨味をお楽しみいただける一皿です。

銀鮭のカルパッチョ 松の実のソース （ディナー限定）

脂のりの良い銀鮭を薄くスライスし、松の実を使ったナッツのコクと香り豊かなソースで仕上げました。奈良の柑橘「大和橘」を添え、爽やかな香りとともにお楽しみいただける一皿です。

エンドウ豆味噌のカーチョ・エ・ペペ

奈良県で作られる深い味わいのエンドウ豆味噌を使用し、チーズと黒胡椒で仕上げるイタリアの定番パスタ「カーチョ・エ・ペペ」をアレンジしました。エンドウ豆味噌の豊かな香りとコクが広がる、旨味あふれる一皿です。

奈良県産野菜と生ハムのリゾット（ディナー限定）

奈良県産の旬野菜を使い、チーズのコクとともに炊き上げたリゾット。仕上げに切り立ての生ハムを添え、奈良の恵みを感じられる贅沢な味わいに仕上げました。

奈良県産スペルト小麦と自家製サルシッチャのピッツァ

奈良県産スペルト小麦を使用した香ばしい生地に、自家製サルシッチャとモッツァレラチーズを合わせました。シンプルながら素材の旨味が際立つ一枚です。

干し鱈のリヴォルノ風

トスカーナ地方の港町リヴォルノの郷土料理。干し鱈をトマトや香味野菜とともに煮込み、魚の旨味を引き出した伝統的な一皿です。

ばあく豚のハーブロースト マスタードソース

奈良県ブランド豚「ばあく豚」をハーブで香ばしくロースト。肉の旨味を引き立てるマスタードソースとともにお楽しみください。また、週末はばあく豚のグリエ ゴルゴンゾーラソースをライブキッチンでお楽しみいただけます。

牛肉のタリアータ バルサミコソース（週末ディナー限定）

牛肉を香ばしく焼き上げスライスした、トスカーナの定番料理。コクのあるバルサミコソースを合わせ、肉の旨味を引き立てました。

大和肉鶏の煮込み トスカーナ風（ディナー限定）

奈良県のブランド地鶏「大和肉鶏」をじっくりと煮込み、トスカーナ地方の郷土料理をイメージして仕上げました。しっかりとした旨味と弾力のある肉質が特徴の大和肉鶏を、煮込み料理ならではのやわらかな口当たりでお楽しみいただける一皿です。

奈良県産柿のティラミス 吉野の柿の葉

奈良の名産・柿を使ったオリジナルティラミス。吉野の柿の葉の香りをアクセントに、奈良らしさを感じるデザートです。

【トスカーナ×奈良 春のイタリアンブッフェ 開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/834_1_371ac5ceff4e8236b3bb4d08f1527203.jpg?v=202603090251 ]ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/trattoria-ponte-nara/reserve?menu_lists=69ac3143b5c10b385476236f

■レストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」概要

場所：ノボテル奈良 1F

営業時間：

朝食 6:30-10:00(9:00 L.O.)

ランチ 11:30-14:00(13:30 L.O.)

ディナー 17:00-21:30 (21:00 L.O.)

座席：122席

テーブル席、ソファ席、個室6席x2室含む

“スローフード”がコンセプトのレストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」は、ピザ窯を備えた本格トラットリア。奈良の土地に根差した食材を多く活用した、本物嗜好でありながらシンプルなイタリア料理をご用意しております。デザインコンセプトを「Upside Down Garden」に据え、奈良の穏やかな自然を物語る内装に。木の温かみを感じられるレストランで、繊細に表現される新しい奈良の味をご堪能ください。



豊富なブッフェメニューはもちろん、こだわりのアラカルト料理も充実。気分やシーンに合わせて、イタリアンの多彩な味わいをお楽しみいただけます。 ※アラカルトメニューはディナーのみご提供しております。

詳細はこちら :https://www.novotelnara.com/restaurants-bars/trattoria-ponte-nara/

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

