ポーラ最高峰クリーム「B.A グランラグゼO」とアメニティブランド「IUGEN」が世界的デザイン賞「iF DESIGN AWARD 2026」をW受賞

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林琢磨）の、ポーラ最高峰クリーム「B.AグランラグゼO」とアメニティブランド「IUGEN」が、優れたデザインと品質を評価するアワードとして広く認知されるiFデザインアワード2026を受賞しました。

B.A グランラグゼO※1

B.A グランラグゼOは、ポーラブランドの中で最高峰のアイテムです。全て違う曲線で造り上げられた繊細な形状と、凝縮したエネルギーを感じさせるような重量感から、生命と密着するような、深い心地良さを追求しました。

包装は、「感謝の気持ちを込めて包み、贈る。」という日本の文化を大切にした特別なパッケージです。開封後はコンパクトに折り畳め、廃棄される包材を可能な限り減らしたミニマム設計です。

IUGEN（イウゲン）

日本を訪れる人々に、日本の美意識を体感いただけるアメニティブランドとしてデザインしました。ブランド名『IUGEN』の由来は、奥深くはかりしれない美しさ「幽玄（ゆうげん）」の古語。古来、日本文化に影響を与えながらも、体験した人にしか感じることができない、美の深層。今そこにある姿だけでなく目に見えないものを感じ取る日本人の美意識をヒントに、さまざまな情景へ想像を膨らませるデザインです。

iFデザインアワードは、1953年以来、国際的に権威のあるデザインアワードのひとつとして、またiFロゴは優れたデザインの証として広く認知されています。この賞は「プロダクト」「パッケージ」「ブランディング＆コミュニケーション」「サービスデザイン」「建築」「インテリア」「コンセプト」、「UX(ユーザーエクスペリエンス)」「UI（ユーザーインターフェース）」の9分野で構成され、国際審査員により毎年全世界の優れたデザインが選定がされます。今回、129名のデザイン専門家が68か国／地域から集まった約10,000件の応募デザインを厳正に審査され、受賞となりました。

※種類別名称〈保湿クリーム・マスク〉