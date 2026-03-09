全国の在宅看取り件数ランキング2025年版を公開｜年間825件の医療機関も、全国300医療機関の在宅医療の実態が明らかに
全国および都道府県別の在宅看取り件数ランキング2025年版を公開
在宅医療情報サイト「おうちde医療」（運営：在宅医療com株式会社）は、全国および都道府県別の在宅看取り件数ランキング2025年版を公開しました。
全国看取りランキングのベスト10
本ランキングは、全国の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院が厚生局へ提出した正式報告（様式11の3）をもとに、2024年8月～2025年7月の1年間における在宅看取り件数を独自に集計したものです。
ランキングでは、
全国上位300医療機関のランキングと
47都道府県別ランキングを同時公開しています。
ランキングページ
https://zaita9iryou.com/331041/
データで見る在宅医療の現状（2025年版）
・全国ランキング1位
年間 825件 の在宅看取り
・全国トップ5医療機関
年間 469～825件
・ランキング掲載医療機関
全国300医療機関
・対象地域
全国47都道府県
・集計期間
2024年8月～2025年7月
・データ出典
厚生局提出報告書
在宅療養支援診療所・病院 「様式11の3」
全国の在宅看取り件数ランキング（2025年版）
全国ランキングの上位には、年間数百件規模の在宅看取りを支える医療機関が並びました。
全国トップ5医療機関
1位
那覇セントラルクリニック（沖縄県那覇市）(https://zaita9iryou.com/331070/)
825件（自宅505件、施設320件）
2位
あおぞらクリニック埼玉（埼玉県さいたま市緑区）(https://zaita9iryou.com/3370/)
682件（自宅600件、施設82件）
3位
湘南いしぐろクリニック（神奈川県茅ヶ崎市）(https://zaita9iryou.com/6322/)
482件（自宅59件、施設423件）
4位
ちくさ病院（愛知県名古屋市千種区）(https://zaita9iryou.com/8447/)
471件（自宅471件、施設0件）
5位
みらい在宅クリニック（神奈川県横浜市南区）(https://zaita9iryou.com/5917/)
469件（自宅404件、施設65件）
これらの医療機関は、地域で在宅医療を積極的に提供し、患者や家族の「自宅で最期を迎えたい」という希望を支える重要な役割を担っています。
47都道府県別ランキングも公開
今回のランキングでは、全国ランキングに加えて47都道府県別の在宅看取り件数ランキングも公開しました。
例）
山形県(https://zaita9iryou.com/331304/)
訪問診療クリニックやまがた
337件
新潟県(https://zaita9iryou.com/331314/)
ハートリー在宅クリニック新潟中央
274件
東京都(https://zaita9iryou.com/331124/)
ひなた在宅クリニック山王
466件
静岡県(https://zaita9iryou.com/331370/)
坂の上ファミリークリニック
431件
大阪府(https://zaita9iryou.com/331375/)
くれはクリニック
229件
岡山県(https://zaita9iryou.com/331325/)
ももたろう往診クリニック
132件
熊本県(https://zaita9iryou.com/331354/)
ひまわり在宅クリニック
108件
- 「都道府県別ランキング」(https://zaita9iryou.com/331041/#1)
社会背景：増える「自宅での看取り」
日本では高齢化が急速に進み、人生の最期を迎える場所として「自宅」を希望する人が増えています。
厚生労働省の推計では、日本の年間死亡数は今後増加し、2040年前後には年間約170万人に達すると予測されています。
一方で、病院の病床数には限りがあり、今後は病院だけで看取りを支えることが難しくなる可能性が指摘されています。
こうした背景から、近年注目されているのが在宅医療による看取りです。
在宅医療では、医師や看護師が患者の自宅や施設を訪問し、生活の場で医療を提供しながら最期まで支える医療体制が整えられています。
今回のランキングは、こうした在宅医療の実態を客観的なデータとして可視化することを目的として公開されています。
代表コメント
在宅医療com株式会社
代表取締役 出塚豪記
近年、日本では「自宅で最期を迎えたい」と考える人が増えています。
一方で、在宅医療の提供体制は地域によって大きく異なり、どの医療機関がどれほど在宅医療を担っているのかは一般には見えにくい状況にあります。
今回公開したランキングは、厚生局に提出された公的データをもとに、全国の在宅看取り件数を集計したものです。
このデータを通じて、在宅医療の実態を客観的に可視化し、患者や家族が医療を理解し納得して選択できる社会に近づくことを目指しています。
また、地域ごとの医療体制の違いを知ることで、今後の在宅医療の整備や政策議論の一助となることも期待しています。
【参考】メディア掲載用記事テンプレート（転載可）
以下は、本ランキングの概要をまとめた記事形式の参考テキストです。
メディア掲載の際の参考資料としてご利用ください。
在宅看取り件数ランキング2025発表 全国1位は年間825件
在宅医療情報サイト「おうちde医療」は、全国の在宅看取り件数ランキング2025年版を公開した。
ランキングは、全国の在宅療養支援診療所・病院が厚生局へ提出した報告書（様式11の3）をもとに、2024年8月から2025年7月までの在宅看取り件数を集計したもの。
全国1位は沖縄県那覇市の「那覇セントラルクリニック」で、年間825件の在宅看取りを行っている。
2位は「あおぞらクリニック埼玉」（682件）、3位は「湘南いしぐろクリニック」（482件）だった。
近年、日本では高齢化の進行に伴い「自宅で最期を迎えたい」と希望する人が増えている。
一方で、在宅医療の提供体制は地域によって差があり、どの医療機関がどれほど在宅医療を担っているのかは一般には見えにくい状況にある。
今回のランキングでは、全国300医療機関のランキングに加え、47都道府県別ランキングも公開されている。