清酒「久保田」醸造元の蒸留酒「ＫＵＢＯＴＡ　ＧＩＮ」季節限定蒸留シリーズ 第2弾「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」オリジナルカクテルが期間限定で新潟県内のバー15店舗で特別提供

朝日酒造株式会社

朝日酒造株式会社（本社：新潟県長岡市、代表取締役社長：細田 康）は、「自然とのつながり」をテーマに里山を表現した「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ」から、里山にめぐる春夏秋冬を表現した季節限定蒸留シリーズの第2弾として2026年春限定の「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」を2026年3月9日に発売いたしました。

2030年で創業200周年を迎えるにあたり、「次の100年を見据えた新たな挑戦」として、2024年に蒸留酒事業に新規参入し、「自然とのつながり」をテーマに、通年商品「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ」を発売いたしました。さらに二度と同じ景色には出会えない日本の四季折々の里山を表現した季節限定蒸留シリーズの展開を2025年9月に開始し、第1弾として「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ 秋ふくる」を発売し、第2弾として「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」を発売いたしました。雪が解け、草花が芽吹き、明るさを帯び始める春の里山で、やさしく吹き抜ける柔らかで爽やかな風を表現した2026年限定の一品です。

キーボタニカルは「カモミール」「ローズマリー」「カルダモン」「柚子の皮」。これらキーボタニカルを含む計19種類のボタニカルの最適なブレンドにより、小さな花々を思わせる甘い香りを含んだ春の爽やかな風を感じさせる香味に仕上げました。ブレンデッドならではの繊細でスムースな香りと味わいを感じていただけます。

「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」の魅力を、カクテル体験としてお楽しみいただくために2026年3月25日（水）より新潟県内のバー15店舗で本商品を使用したカクテルキャンペーンを期間限定で実施いたします。バーテンダーとの共創を通じて、“里山の春”をテーマにした味わいをお楽しみください。

■キャンペーン概要

名称：「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」カクテルキャンペーン

内容：

１.「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ」ブランドアンバサダーの加曽利 信吾が考案したシグネチャーカクテル「春風（はるかぜ）」の提供

カクテル説明：

芽吹きを思わせる瑞々しさと、ふわりと立ちのぼり、目の前を走り抜ける香り。それが春風。よそふ春の新たな魅力をグラスに映し、ローズマリーで春待つ情景を静かに描きました。

２.各店舗のバーテンダーがそれぞれの感性で仕立てたオリジナルカクテル1品以上のご提供

「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ」ブランドアンバサダー 加曽利 信吾

実施期間：2026年3月25日（水）～4月下旬予定

参加店舗一覧（順不同）：15店舗

【新潟市】

・Bar Chetta ・Bar FARO ・Bar eden Hall

・Bar 春日 ・Restaurant＆Bar PULP FICTION

・ANAクラウンプラザホテル新潟 スカイバー リオンドール

【長岡市】

・Bar B＆B ・BAR PORTE ・Bar 久保田

・クックテールくぼた ・Shot Bar The Cellar ・Shot bar Angie

・ベイビーチャップリン

【三条市】

・モンツア

【妙高市】

・赤倉観光ホテル アクアバー

「ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春」カクテルキャンペーン特設ページ

https://www.asahi-shuzo.co.jp/special/kg_yosouharu_campaign/

※提供メニュー・価格・営業時間は各店舗により異なります。

※住所・営業時間等の詳細は特設ページをご確認ください。

【 『ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春』商品概要 】

商品名

ＫＵＢＯＴＡ ＧＩＮ よそふ春

希望小売価格

700ml 6,500円（税抜）

販売本数

2,000 本限定蒸留

アルコール度数

47度

商品説明

里山に訪れた、うららかな春を表現した2026年のみの限定の一品。雪解けの水が大地を潤し、里山が色とりどりに春を装う。野を渡る風のような爽やかな香り、ほのかな甘みとやわらかな余韻が、冬の重さをふわっとほどく。今年だけの里山の春をお楽しみください。

キーボタニカル

カモミール

里山に咲く花々のフローラルな香りと甘さ

春のリラックスした気分を運ぶやさしいアロマ

ローズマリー、カルダモン

芽吹いた木々の間を抜ける爽やかな風を表現

フレッシュで清涼感のあるグリーン系の香り

柚子の皮

フローラルな香りとグリーン系の香りを爽やかに調和

カモミールローズマリーカルダモン柚子の皮

発売日

2026年3月9日（月）

販売先

朝日酒造オンラインショップ

URL：https://www.asahi-shuzo-online.jp/

関連会社 朝日商事（株）新潟県内3店舗

久保田 NIIGATA

住所：新潟県新潟市中央区花園1-1-1 JR新潟駅内 CoCoLo新潟 2F EAST SIDE

酒楽の里 あさひ山 長岡駅ナカ店

住所： 新潟県長岡市城内町1-611-1 長岡駅ビル CoCoLo長岡 1F

酒楽の里 あさひ山

住所：新潟県長岡市朝日584-3

■朝日酒造株式会社について

水田と里山の広がる新潟県長岡市朝日で1830（天保元）年に創業。それから190年余、創業地の地内を流れる清澄な地下水脈の軟水と、地域の農家とともに研究を重ねながら育てている良質な酒米、そして、越路杜氏から継承する知恵と基礎研究による技術革新で、新潟産にこだわった真摯な酒造りを続けています。朝日酒造は、全てにおいて品質本位、そしてお客様本位であることを大切にしています。