スシロー×「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」東北3県限定！地元の小学生のアイデアをもとに、地元で獲れた魚を使ったコラボ商品が登場！

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、一般社団法人TOHOKU 海にいいことプロジェクトが主催する「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」の中で、東北3県(岩手県・宮城県・福島県)限定で、地元の小学生のアイデアをもとに地元で獲れた魚を使ったコラボ商品を3月25日（水)より各県で販売いたします。

スシローでは、「うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。」という使命を掲げています。単におすしを提供するだけでなく、おすしを通じてこどもたちに食の楽しさを知っていただきたい、そして「スシローがあってよかった」と地域の方々に身近に感じていただけるお店でありたい。そんな想いから、こどもたちに海の大切さを伝えるミッションを掲げる「海と日本プロジェクト」との共同開発が実現しました。

今回の「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」は、東北の豊かな海を未来に残すため、三陸の海に起こっている海水温の異常上昇などの課題について、三陸沖を共有する東北3県(岩手県・宮城県・福島県)の小学生が「学び」「体験し」「伝える」プロジェクトです。スシローは、「体験する」「伝える」という面で、地元で獲れる魚を使って、地元の小学生のアイデアをもとにオリジナル商品を開発し、各県ごとに販売をいたします。3県の小学生には、夏休みの宿題として商品案を考えていただき、商品への想いやイラストを描いていただきました。スシローでは、小学生のアイデアをもとに、商品開発担当者が試作し、3月25日（水)より各県で2商品ずつ販売いたします。

岩手県では、大槌町立吉里吉里小学校5年生のアイデアをもとに、「宮古の真鱈」を使用した「宮古の真鱈漬け炙り ゼリーポン酢のせ」と「宮古の真鱈フライ わかめタルタルのせ」を販売いたします。タルタルソースにわかめを入れる案は小学生のアイデアをそのまま採用いたしました。

宮城県では、塩竈市立第一小学校4年生のアイデアをもとに、日本有数のかつおの水揚げを誇る気仙沼で獲れたかつおを使用した「気仙沼産かつお 香味野菜(卵黄醤油)」と「気仙沼産かつおとめかぶネバネバ軍艦」を販売いたします。かつおにめかぶという組み合わせも小学生のアイデアです。

福島県では、楢葉町立楢葉小学校4年生～6年生のならはっ子のアイデアをもとに、福島県で水揚げされためひかりを使用した「福島水揚げめひかり焦がし醤油」と「福島水揚げめひかりの天ぷら(梅肉)」を販売いたします。店内で揚げためひかりの天ぷらに海苔や梅肉を合わせる仕立ても小学生のアイデアをそのまま採用いたしました。

各県ともに小学生のアイデアをもとに、うまさのために、店内仕込みのタルタルや、漬け、炙り、揚げなど店内でのひと手間、ふた手間をかけた商品が完成しました。

ぜひ地元の小学生のアイデアをもとに開発した商品を各県のスシローでご賞味ください。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」は対象外です。

コラボ商品概要

【岩手県限定】

日本有数の真鱈の産地・宮古市で獲れた「宮古の真鱈」を使用して、大槌町吉里吉里小学校5年生のアイデアをもとに商品化いたします。

大槌町吉里吉里小学校5年生のみなさま

店内漬けと炙りのひと手間で旨みを凝縮！

■商品名：宮古の真鱈漬け炙り ゼリーポン酢のせ

■価 格：税込140円

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数1,500食が完売次第終了。

■販売店舗：岩手県内のスシロー

真鱈を店内で漬けにしてから表面を炙り、ゼリーポン酢とねぎ、生姜を添えました。食欲そそる香り、旨みが凝縮した真鱈をゼリーポン酢とねぎ、生姜でさっぱりとお召し上がりいただけます。

店内仕込みのわかめ入りタルタルをトッピング！

■商品名：宮古の真鱈フライ わかめタルタルのせ

■価 格：税込200円

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数1,400食が完売次第終了。

■販売店舗：岩手県内のスシロー

真鱈をフライにして、店内仕込みの刻みわかめ入りのタルタルをトッピング。タルタルソースにわかめを入れるという小学生のアイデアをそのまま商品化いたしました。店内でのひと手間・ふた手間をかけた商品で、外はサクサク、中はふわふわの真鱈とわかめの風味が豊かなタルタルが相性抜群です。

【宮城県限定】

日本有数のかつおの水揚げを誇る気仙沼市で獲れたかつおを使用して、塩竈市立第一小学校4年生のアイデアをもとに商品化いたします。

塩竈市立第一小学校4年生のみなさま

かつおと香味野菜、卵黄醤油の相性抜群！

■商品名：気仙沼産かつお 香味野菜(卵黄醤油）

■価 格：税込180円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数6,800食が完売次第終了。

■販売店舗：宮城県内のスシロー

※店舗によって価格が異なります。

※フライドガーリックを使用しています。

かつおにごま油を塗り、大葉やかいわれ、玉ねぎを合わせた香味野菜に、まろやかな卵黄醤油、フライドガーリックをトッピング。しっかりとしたかつおの身味に、さっぱりとした香味野菜やフライドガーリックの食感など相性が抜群です。

かつおとめかぶの珍しい組み合わせ！

■商品名：気仙沼産かつおとめかぶネバネバ軍艦

■価 格：税込120円～

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数食が5,200食が完売次第終了。

■販売店舗：宮城県内のスシロー

※店舗によって価格が異なります。

かつおにめかぶを和えて軍艦仕立てに。

おすしには珍しいめかぶとかつおのコンビが、和えることでしっかりと馴染み、新しいおいしさに。かつおの旨み、ねばねばのめかぶに、食感のアクセントとなる天かすを合わせるという案も小学生のアイデアです。

【福島県限定】

福島県で水揚げされためひかりを使用して、楢葉町立楢葉小学校4～6年生のならはっ子のアイデアをもとに商品化いたします。

楢葉町立楢葉小学校4～6年生のみなさま

ほどよい脂と焦がし醤油の香りがたまらない！

■商品名：福島水揚げ めひかり焦がし醤油

■価 格：税込280円

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数4,200食が完売次第終了。

めひかりの表面を炙りにすることで、めひかりのほどよい脂と醤油の焦げた香りがたまらなく食欲をそそります。

トッピングのレモンでさっぱりお召し上がりいただける一皿です。

店内揚げの天ぷらに、海苔と梅肉の相性抜群！

■商品名：福島水揚げめひかりの天ぷら(梅肉)

■価 格：税込280円

■販売期間：2026年3月25日（水）～販売予定総数3,500食が完売次第終了。

めひかりを店内で天ぷらにして、海苔と梅肉をトッピング。

小学生の描いてくれたイラストをそのまま実現できました。

外はサクサク、中はふわふわのめひかりと、海苔と梅肉の風味が相性抜群です。

日本財団「海と日本プロジェクト」について

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

HP：https://uminohi.jp/

「東北の海を学び次世代まで守り続けるプロジェクト」について

東北の豊かな海を未来に残すため、「三陸の海」に起こっている海水温の異常上昇などの課題について、三陸沖を共有する東北3県（岩手県・宮城県・福島県）の小学生が「学び」「体験し」「伝える」プロジェクトです。次世代まで美しい海を守り続けることを目的に、東北のこどもたちを主役に取り組みます。

各県の取組みについては、ホームページをご覧ください。

HP：https://tohokuuminiiikoto.com/sanken2025/