【AP LAB】累計販売数100万本突破の「落ちないハンガーシリーズ」に新タイプ登場

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「AP LAB」は、累計販売数100万本を突破した人気の「落ちないハンガーシリーズ」に、新たに2タイプを追加発売いたしました。ユーザーの声をもとにラインナップを拡充し、収納環境や使い方に応じて選べるシリーズとして展開しています。

また、Amazon新生活セール（3月6日～3月9日）では、本シリーズを含むAP LAB商品を特別価格にて販売しております。

累計販売数 100万本突破の「落ちないハンガーシリーズ」

AP LABの「落ちないハンガーシリーズ」は、すべらないPVC加工による固定力と、省スペース設計を特長としたハンガーシリーズです。

衣類がズレ落ちにくく、クローゼット内を美しく保てる点が支持され、直近1年間で累計販売数100万本を突破。日常使いのハンガーとして、多くのお客様にご利用いただいています。

スラックスハンガー・アーチハンガーに新タイプが登場

■スラックスハンガー

【これまで】

右差し込みタイプのみの展開

【新たに追加】

・ 右差し込みタイプ（従来）

・ 逆向き差し込みタイプ（新登場）

→ 掛ける向きを選べるラインナップへ拡充

「落ちないハンガーシリーズ」は、機能性や品質面において高い評価をいただく一方で、スラックスハンガーについては、

「掛ける向きを変えたほうが、より直感的で使いやすい」

といった、実際の使用シーンに基づく声が継続的に寄せられていました。

こうした声をもとに今回、従来モデルとは掛ける向きの異なる“逆向き差し込みタイプ”を新たに追加。従来の右差し込みタイプとあわせ、収納環境や利き手に応じて好みで選べるラインナップとしました。

■商品概要

●商品名：AP LAB スラックスハンガー

●カラー：ブラック/シルバーグレー/ホワイト/ベージュ

ブラック/シルバーグレー/ホワイト（逆向き）

●特徴：Z字型、防滑、高耐久性、乾湿両用

●本数：5本/10本/20本

●販売先：Amazon商品ページ：https://amzn.asia/d/07Gsa1wq

※一部Amazon新生活セール開催中（3月6日から３月9日まで）

■アーチハンガー

従来のアーチ型ハンガーにクリップを備えた新タイプを追加いたしました。トップスだけでなくボトムスも1本で掛けられるようになり、ハンガーの掛け替えや種類を使い分ける手間を減らします。

衣類がハンガーから滑り落ちる、肩に跡が残ってしまう、収納スペースが足りない、干した後にハンガーへ掛け直すのが面倒といったお悩みも、これ1本でまとめて解決できます。

■商品概要

●商品名：AP LAB アーチ型×クリップ付きハンガー

●カラー：ブラック/シルバーグレー/ホワイト

●特徴：アーチ型クリップ付き、すべらない、可動式クリップ

●本数：5本/10本/20本

●販売先：Amazon商品ページ：https://amzn.asia/d/0auByFOQ

AP LABについて

―本質を捉え、期待を超える。―

AP LABは、市場データやお客様の声、そして生産背景を一つの「価値」として結びつけるブランドです。

数字やトレンドの先にある、使われ方や本当に求められていることを丁寧に見つめ、商品づくりに反映しています。

海外現地の工場と直接連携することで高いコスト効率を実現し、品質に妥協しないものづくりを行っています。今後も流通の最適化を進め、消費者にとって新しい価値ある選択肢を提供してまいります。

ショップページ：AP LAB商品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%91APLAB/page/2680004F-2223-4CB2-B559-219511CED0F0?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_X454ZNYTXQJWXQT1AQ2Y)

※Amazon新生活セール開催中（本日３月9日まで）

オークファングループについて

オークファングループは、データとテクノロジーを活用し、国内外の流通市場において供給者と需要者をつなぐ流通プラットフォームを展開しています。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」およびBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を運営し、安定的な収益基盤を構築しています。

これらの基盤を活かし、現在は成長ドライバーとして、自社ブランドおよびライブコマース事業「NETSEA MallLive」を推進しています。商品企画から販売までを一気通貫で支援する「D2X（Direct to X）コマース」を軸に、新たな流通モデルの確立に取り組んでいます。

今後も既存基盤の強化と成長領域の拡張を両輪で進め、事業構造の高度化を図ってまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/