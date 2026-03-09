【(株)JR西日本ヴィアイン】ヴィアインブランドは誕生30周年を迎えます

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社JR西日本ヴィアイン( 本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：柴崎紳一朗 )が運営するヴィアインブランドは2026年3月15日(日)で誕生から30周年を迎えます。

30年という節目を迎えられたのは、1号店であるヴィアイン下関の開業以来、多くのお客様にご愛顧いただき、また育てていただいたおかげです。心より感謝申し上げます。

これまでのご愛顧に感謝し、30周年を記念した特別企画を順次展開してまいります。

宿泊券などが当たるプレゼント企画もご用意しておりますので是非ご参加ください。

１．30周年記念ロゴの作成

30周年記念限定のロゴを作成いたしました。

ヴィアインとお客様のご縁を結び、30周年をお祝いするリボンをイメージし

ております。

また、JR西日本ヴィアインホテルズ公式ホームページ内に30周年特設ページを設置し記念ロゴに込められた思い等を掲載しておりますので是非、ご覧ください。

2．一緒に祝おう！同じ誕生日さんいらっしゃいキャンペーン

30周年記念ロゴ

3月15日にヴィアインにご宿泊のお客様のうち、ヴィアイン下関の開業日と同じ「3月15日生まれ」 のお客様全員に次回の宿泊で使える無料宿泊券をプレゼントいたします。

※対象のお客様は、生年月日を確認できる身分証の提示をお願いいたします。

3．3月15日チェックイン限定！30周年記念ノベルティプレゼント！

開業日である3月15日にチェックインされた方を対象に限定のノベルティを配布いたします。

細かい身の回り品やガジェット類の持ち運びに便利なハードタイプのマルチポーチをご用意いたしました。

※各ホテル数量限定、在庫無くなり次第終了

30周年記念ノベルティ

その他にも様々な30周年記念キャンペーンを企画中です！

公式HP、公式SNS等で発信予定ですので、続報をお待ちくださいませ。

▼30周年特設ページ

https://www.viainn.com/lp/30th_anniversary/

30周年記念HP