HENNGE、新製品発表会「HENNGE Unveiled 2026」を4月16日、都内で開催

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、2026年4月16日に、企業の情報システム部門の皆様を対象とした新製品発表会「HENNGE Unveiled 2026」を、虎ノ門ヒルズ ステーションタワー内の「TOKYO NODE HALL」で開催することをお知らせします。

本イベントでは、国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービス「HENNGE One」の今後の製品戦略とともに、2026年度にリリースを予定している数々の新機能をいち早くご紹介します。

今年のメインテーマは「次世代のゼロトラスト戦略」。日々巧妙化するサイバー攻撃や働き方の多様化に対応するため、新たなソリューションを多数披露いたします。

■イベント詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/7098/table/307_1_3db3d7f8a49ca000dbc9f00380e8404c.jpg?v=202603090251 ]■参加特典- そのまま使える「イベントレポート」会場でお渡しするカードの二次元バーコードを読み込むだけで、当日社内報告用としてそのまま活用いただけるレポートデータをご提供します。- HENNGE Unveiled 2026 特別ノベルティ本イベントへの来場者限定で制作した、オリジナルの特別ノベルティを進呈します。■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

