3月30日から営業運転を開始する新型車両とともに新たなステージへ「相鉄13000系フォトウエディングプラン」

相鉄グループの相模鉄道(株)（本社・横浜市西区、社長・千原 広司）と相鉄ホテル(株)（本社・横浜市西区、社長・鈴木 正宗）は、相鉄ホテル(株)が運営する横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズにて、2026 年3月9日（月）から「相鉄13000系フォトウエディングプラン」（以下、同プラン）の販売を開始します。同プランは、相模鉄道の駅係員の発案により誕生したもので、「YOKOHAMA NAVYBLUE」の車両を背景にフォトウエディングを実施したいという思いから実現しました。今回使用する3月30日（月）から営業運転を開始する新型車両「13000系」は、これまでのデザインコンセプト「安全×安心×エレガント」に新たに「未来」を加えたものです。これを記念して、晴れやかな二人の門出と「未来」を願い、特別なロケーションフォトウエディングをご用意し、「YOKOHAMA NAVYBLUE」の車両を背景に、お二人の新たなステージを祝福します。

ピット前ピット内客車内運転台

※写真はイメージです。

相鉄13000系フォトウエディングプランの概要

1．販売開始日

2026年3月9日（月）

※撮影は年末年始を除く土日祝日のみとなります。

※1日1組さま限定となります。

2．販売場所

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

3．実施内容

相模鉄道 車両センター（海老名市）にて3月30日（月から営業運転を開始する新型車両「13000

系」とのフォトウエディングを実施します。

4．実施場所

相模鉄道 車両センター（相鉄本線かしわ台駅から徒歩4分）

撮影シーン一例：13000系前面撮影・客車内撮影・運転台撮影・ピット内外撮影など

5．費用

商品一式495,000円（税込み）

6．プラン内容

撮影データ100カット（DVD-R1枚）ご納品／ドレス・タキシード各1点／ヘアメイク（ご新婦さまのみ）着付け／新郎・新婦のアテンド ※その他オプションあり

7．その他

〇車両センター内につきましては、車両センター係員およびホテルスタッフが誘導をいたします。

〇施設の使用状況により、ご要望を伺った上で、日程をご調整・ご相談させていただきます。

〇表記の価格には消費税が含まれています。

〇最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

ホテル公式ホームページ :https://ybsh.sotetsu-hotels.com/

【お客様からのお問合せ】

ウエディング担当：直通 045-411-1122 11:00～18:00（平日）/ 10:00～19:00（土日祝）

ホテル公式ウエディングホームページ :https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/相鉄13000系フォトウエディング詳細 :https://ybsh-wedding.sotetsu-hotels.com/blogs/news/2026_03

【横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 概要】

横浜駅から徒歩1分という絶好のロケーションにあり、ショッピ

ングやグルメエリアへのアクセスも抜群です。ゆったりとくつろ

げる心地よい348の客室をご用意し、シェラトンならではの洗練

されたサービスと贅沢な空間で国内外のお客様をお迎えしていま

す。館内には5 つのレストラン、3つのバー・ラウンジ、ペスト

リーショップ、約1,000名を収容可能な宴会場を備え、神殿やチ

ャペル、プール、フィットネスクラブなどの施設も充実した、幅

広いニーズに対応できるフルサービスのホテルです。世界143の

国と地域に展開するマリオット・インターナショナルが運営し、

横浜という地域に根ざしたシェラトンブランドとして、多くのお

客さまに親しまれています。

【横浜ベイシェラトン ウエディング コンセプト 概要】

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズがお届けする結婚式は、時

を重ねても色褪せることのない、心に残る特別な思い出を紡ぐ場

所です。新郎新婦のお二人はもちろん、これまでお二人を温かく

見守り、育んでこられたご両家や大切なゲストの皆様にとって

も、かけがえのない一日となりますよう、心を込めてお手伝させ

ていただきます。この大切な瞬間が、10年後も20年後も変わら

ず鮮明に皆さまの心に刻まれますよう、お二人らしさを大切にし

た結婚式を、時代に合ったおもてなしでご提案してまいります。

