神戸市、エンの『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』で「上席デジタル化専門官」を公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2026年3月9日（月）より、神戸市の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、「上席デジタル化専門官」を公募します。下記、本プロジェクト概要を紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/kobe_2603/

プロジェクト概要

先駆的に行政DXを実装・検証し、国からも日本の自治体におけるモデルケースになりうるとして評価されている神戸市。その中でも現在、注力して取り組むのが市職員の業務改革です。業務負担軽減と行政サービス向上の両立を目指し、オンライン申請の拡充や行政窓口のデジタル化などを推進しています。また、市民生活をより便利で快適にする「スマートシティ」の実現に向けた取り組みも強化。データに基づく政策立案（EBPM）を実現するためのデータ基盤の構築などを進めています。

こうした取り組みを統括するのが「神戸市 デジタル戦略部」です。全庁横断で行政DXを推進する司令塔として、民間から専門人材を受け入れながら変革をリードしてきました。さらなる変革を推進すべく、今回、組織の中核を担う「上席デジタル化専門官」の任期満了に伴い、エン協力のもと後任人材を公募します。

今回は、庁内唯一のポスト「上席デジタル化専門官」の後任を公募。プロジェクトマネージャーとして、行政手続きの完全オンライン化や、データに基づく政策立案（EBPM）の実現に向けた基盤構築を主導します。また、約65名が所属するデジタル戦略部において、部内の10～20名程度のメンバーのマネジメントを担う想定。課長級として大きな責任と権限を有し、特に難易度の高い案件を完遂へと導く、重要なポジションです。

エンは『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』といった求人サービスを通じて、募集をサポート。人材の採用からその後の活躍・定着まで一貫して支援します。150万人都市の変革を牽引する。そんな志ある方からのご応募をお待ちしています。

募集要項

- 募集職種 「上席デジタル化専門官」- 応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』- 応募受付期間 3月9日（月）～4月5日（日）- 特設ページ https://www.enjapan.com/project/kobe_2603/

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』 https://www.enjapan.com/

社会的インパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー等、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結び、社会の課題解決を加速させていくプロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

