Nasdaq上場による成長戦略「第2創業期」を牽引するM&A第一弾 希少な専門人材を擁し、100％近い高稼働を誇る仙台の「運動学習支援教室」4拠点を事業譲受

リーフラス株式会社

子ども向けスポーツスクールの運営や部活動地域展開支援などを行うリーフラス株式会社(LEIFRAS CO.,LTD.、Nasdaq：LFS、本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：伊藤 清隆)は、成長戦略「第2創業期」の柱となるM&Aの第一弾として、株式会社ウェルリソースが宮城県内で展開する放課後等デイサービス事業（運動学習支援教室「そら・ふね」等4拠点）を2026年5月1日（予定）より当社運営として開始することをお知らせいたします。

本件は、Nasdaq上場により獲得した強固な信用と資金力を背景に、全社業績の成長エンジンである「ソーシャル事業」へ資本を集中的に投下するものです。これにより、参入障壁が高まる療育市場における当社グループの競争優位性を飛躍的に高め、企業価値の最大化を図ります。

リーフラス株式会社1. 本M&Aの戦略的意義と財務的インパクト



当社のソーシャル事業（部活動支援事業および放課後等デイサービス事業）は、直近の2025年12月期第3四半期において売上高が前年同期比＋36.4%と全社業績を牽引する高い成長率を記録しています。本件は、この成長をさらに加速させ、確固たる収益基盤を構築するための戦略的投資です。

１. 高稼働アセットの獲得による即時のトップライン・ボトムライン貢献

対象となる4施設は、地域コミュニティや相談支援事業所から極めて高い評価を得ており、広告宣伝費を抑えつつ、100％に近い高い稼働率を維持する盤石な経営基盤を有しています。ゼロからの新規拠点開設（オーガニック成長）に伴う立ち上げ期間や初期赤字の発生を回避し、事業譲受直後から当社の収益およびキャッシュフロー創出に即座に貢献します。

２. 希少な専門人材（人的資本）の一括獲得による圧倒的なコスト優位性

2024年度の報酬改定により、放課後等デイサービス市場では「専門職による質の高い支援」がより厳格に求められ、専門人材の確保が業界全体のボトルネック（参入障壁）となっています。本件により、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）といった国家資格を保有する専門スタッフ23名（予定）の雇用を継続し、一挙に獲得します。これにより、人材採用に関わる莫大な時間的・金銭的コストを抑制するとともに、質の高いサービス提供体制を確保します。

３. 東北エリアでのドミナント展開とシナジー創出

現在全国で展開している当社の放課後等デイサービス「LEIF（リーフ）」の知見と、対象施設が持つ「体を動かすこと（運動療育）」と「机に向かう習慣づけ（学習支援）」を掛け合わせた独自プログラムは極めて高いシナジーを見込めます。本件により東北エリアでのドミナント戦略（地域集中展開）を推進し、経営効率の最適化を図ります。

2. 友好的な事業承継によるPMI（統合プロセス）のリスク低減

本件は、施設に通う子どもたちの環境を変えることなく、さらなるサービス価値の向上を目指す友好的な事業承継（Save & Grow）です。対象施設に従事する従業員に対しては、現在の労働条件を下回らない待遇での転籍を前提としており、人材流出リスクを極小化しています。クロージング後は、当社が持つスポーツノウハウやDX基盤を早期に注入し、スムーズなPMI（買収後の統合）を実現します。

3. 今後の展望：ロールアップ戦略による非連続な成長の実現

当社は本件を成功モデルとし、全国の優良なスポーツスクールや療育施設を対象としたロールアップ型M&Aを積極的に推進いたします。Nasdaq上場企業としての資金調達力とガバナンスを武器に、フラグメント化（細分化）された国内のスポーツ・療育市場の再編をリードし、「スポーツ×IT×グローバル」を軸としたソーシャルビジネス・プラットフォーマーとしての非連続な成長を実現してまいります。

【事業譲受の概要】

●譲受対象事業：株式会社ウェルリソースが運営する放課後等デイサービス4施設（そら・ふね 上桜木、そら・ふね 黒松、そら・ふね 高砂、Jupiter 陸前高砂）

●事業譲渡契約締結日：2026年2月27日

●事業譲受実行日（クロージング）：2026年5月1日（予定）

■ リーフラス株式会社について

リーフラス株式会社は、『スポーツを変え、デザインする。』という企業理念のもと、社会課題をスポーツにより解決することを使命と捉え、ソーシャルビジネスを実践している企業です。

子ども向けスポーツスクール事業の会員数は約70,000名にのぼり、部活動支援・ヘルスケア・地域共動事業などを通じて、今後もスポーツビジネスで社会に貢献していくために尽力してまいります。

【会社概要】

社名 ： リーフラス株式会社（LEIFRAS CO.,LTD.）

上場市場 ： Nasdaq Capital Market

ティッカー（米国証券コード）：LFS

本社 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー20階

設立年月日 ： 2001年8月28日

代表者 ： 代表取締役CEO 伊藤 清隆

資本金 ： 784,666,480円（資本準備金を含む）

事業内容 ： スポーツスクール事業 イベント事業 アライアンス事業

部活動支援事業 地域共動事業 ヘルスケア事業

放課後等デイサービス『LEIF』事業

【本件に関するお問い合わせ先】

本件に関する詳細や取材のお申し込みは、下記までお問い合わせください。

■一般のお客様・企業様向け窓口

