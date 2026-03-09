フォロワー６万人・累計販売数２万個を突破!SNSコマース支援事例「サン宝石 TikTok Shop」

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下「当社」）がECショップ構築・運営支援を行っているメモリーテックつくば株式会社「サン宝石 TikTok Shop」において、運営開始以降、TikTok公式アカウントのフォロワー数が2026年３月２日に６万人を突破（いいね数189万件）するとともに、TikTok Shop開始以降の累計販売数が２万個を突破いたしました。本取り組みは、当社のSNSコマース支援事業の成長事例として順調に拡大しており、当社事業の成長可能性を示す事例としてお知らせいたします。

当社による「サン宝石TikTok Shop」支援

サン宝石TikTok Shop

当社は、サン宝石ブランドのTikTok Shopにおいて以下の支援を行っております。

- TikTokアカウント運営- 動画コンテンツ企画・制作・支援- TikTok広告運用- EC運営（受注管理等）

当社はSNSコマースを一括支援する体制を構築し、運営支援を行っております。

TikTokのショート動画およびライブ配信を通じて商品認知を拡大し、動画視聴から購入までをシームレスに結びつける販売モデルにより、短期間でフォロワー数および販売数の拡大を実現する「SNSを起点とした新しいECモデル」です。

「サン宝石TikTok Shop」実績

サン宝石TikTok Shopは、現在以下の成果を達成しております。

TikTok公式アカウント フォロワー数約6万人突破、189万いいね

TikTok Shop累計販売数 2万個以上

人気キャラクター「ほっぺちゃん」を中心とした商品展開と、当社が支援するライブコマースによるリアルタイム販売を組み合わせることで、SNSを起点とした新しい購買体験を提供し、若年層を中心に高い支持を獲得しております。

今後の展開

当社では、この「サン宝石TikTok Shop」での取り組みをSNSコマース支援事業の成功モデルとして位置付けており、今後は以下の展開を予定しております。

- TikTokライブコマースの定期配信支援- インフルエンサーとのコラボ施策- 他ブランドへのTikTok Shop支援の横展開- IPコンテンツを活用したSNSコマース事業の拡大

SNSとECを融合した販売モデルは、今後さらに拡大が見込まれる市場です。なかでもTikTok Shopの日本市場については2026年に約1,283億円に成長(*)すると予測されています。

当社では今後、SNSコマース支援を成長領域の一つとして位置付け、IP・EC・ライブコマースを組み合わせた新しい販売モデルの展開を進めることで、SNSコマース領域における事業拡大を推進してまいります。

*出典：studio15株式会社「TikTok Shop日本市場白書2025」プレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000148.000043271.html)